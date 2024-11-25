Bethesda запустила оригинальную рекламную кампанию для продвижения Indiana Jones and the Great Circle в Европе

День релиза долгожданной приключенческой игры от MachineGames - Indiana Jones and the Great Circle - все ближе и ближе, и американское издательство запустило необычную рекламную кампанию, чтобы привлечь внимание аудитории и еще раз напомнить о самой игре.

На днях Bethesda организовала рекламную промо-кампанию Indiana Jones and the Great Circle Blimp Tour. В ряде стран Старого континента можно было увидеть дирижабль с логотипом игры, за который ухватился «человек, очень похожий на легендарного охотника за потерянными артефактами» - тем самым разработчики подчеркнут атмосферу приключений.

Первым городом, в котором можно было увидеть летающего Индиану Джонса, стал итальянский город Лукка. Также дирижабль могли лицезреть жители Кельна (Германия), Парижа (Франция) и Копенгагена (Дания).

Релиз Indiana Jones and the Great Circle состоится 9 декабря на PC, Xbox Series X|S и Game Pass, а на PlayStation 5 игра появится весной 2025 года.