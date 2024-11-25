Bethesda запустила оригинальную рекламную кампанию для продвижения Indiana Jones and the Great Circle в Европе

День релиза долгожданной приключенческой игры от MachineGames - Indiana Jones and the Great Circle - все ближе и ближе, и американское издательство запустило необычную рекламную кампанию, чтобы привлечь внимание аудитории и еще раз напомнить о самой игре.
На днях Bethesda организовала рекламную промо-кампанию Indiana Jones and the Great Circle Blimp Tour. В ряде стран Старого континента можно было увидеть дирижабль с логотипом игры, за который ухватился «человек, очень похожий на легендарного охотника за потерянными артефактами» - тем самым разработчики подчеркнут атмосферу приключений.
Первым городом, в котором можно было увидеть летающего Индиану Джонса, стал итальянский город Лукка. Также дирижабль могли лицезреть жители Кельна (Германия), Парижа (Франция) и Копенгагена (Дания).
Релиз Indiana Jones and the Great Circle состоится 9 декабря на PC, Xbox Series X|S и Game Pass, а на PlayStation 5 игра появится весной 2025 года.
Релиз через 2 недели
Про защиту ничего, про системки тоже
Странно это
Игра же от майкрософт, они денуво не ставят.
А движок id tech, в wolfenstein 2 и в young blood была норм оптимизация.
Ну норм тогда, спасибо
о время,как летит!там глядишь и сталкер настоится
надеюсь минималки не 2080 8гб как пишут в инете))) а то жирно что аж потекло // Mikhail Tsyganov
2080 уже очень устаревшая
Если 40 текущая
30 предыдущая
Ля кому интересно эта франшиза? Тем кому это интересно они ровесники харисона. беседке нужно было выпускать ТЕС 6 лет 5 тому назад так как сейчас он будет выглядеть как стар Филд , это щас мода такая у компаний , пока ты на хайпе , можно выпустить проходной шлак в ожидании Интригующего долгожданного Продукта, а в итоге …. за это время студии умирают . от беседке уже никто ничего не ждет ,
Это очень спорное утверждение из которого вытекает оправдывание конвейеров. Ведь именно так это и делается - "Куй сталь, пока горячий".) И, таки ждут. Ждут и новый ТЕС, и новый Фоллыч достаточная горстка народу. Достаточная для финансового успеха, даже в случае очередного обсёра. Благодаря мододелам серии эти всё ещё на неслабом хайпе.
Ну а эта франшиза лично мне интересна.
Надеюсь что когда выйдет тес 6 твои правнуки так нудить не будут.
Какая связь между этой игрой и тес 6?
О, любители Смуты подтянулись