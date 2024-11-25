ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Indiana Jones and the Great Circle 09.12.2024
Экшен, Адвенчура, От первого лица
7.6 258 оценок

Bethesda запустила оригинальную рекламную кампанию для продвижения Indiana Jones and the Great Circle в Европе

Gruz_
Новости

День релиза долгожданной приключенческой игры от MachineGames - Indiana Jones and the Great Circle - все ближе и ближе, и американское издательство запустило необычную рекламную кампанию, чтобы привлечь внимание аудитории и еще раз напомнить о самой игре.

На днях Bethesda организовала рекламную промо-кампанию Indiana Jones and the Great Circle Blimp Tour. В ряде стран Старого континента можно было увидеть дирижабль с логотипом игры, за который ухватился «человек, очень похожий на легендарного охотника за потерянными артефактами» - тем самым разработчики подчеркнут атмосферу приключений.

Первым городом, в котором можно было увидеть летающего Индиану Джонса, стал итальянский город Лукка. Также дирижабль могли лицезреть жители Кельна (Германия), Парижа (Франция) и Копенгагена (Дания).

+ ещё 7 картинок

Релиз Indiana Jones and the Great Circle состоится 9 декабря на PC, Xbox Series X|S и Game Pass, а на PlayStation 5 игра появится весной 2025 года.

-6
12
Комментарии: 12
Ваш комментарий
Destroited
10
My life is a game

Релиз через 2 недели
Про защиту ничего, про системки тоже
Странно это

1
Нейтан Дрейк

Игра же от майкрософт, они денуво не ставят.
А движок id tech, в wolfenstein 2 и в young blood была норм оптимизация.

3
My life is a game Нейтан Дрейк

Ну норм тогда, спасибо

2
Хер из прошлой катки

о время,как летит!там глядишь и сталкер настоится

1
Пользователь ВКонтакте

надеюсь минималки не 2080 8гб как пишут в инете))) а то жирно что аж потекло // Mikhail Tsyganov

1
My life is a game

2080 уже очень устаревшая
Если 40 текущая
30 предыдущая

1
Артур Деменко

Ля кому интересно эта франшиза? Тем кому это интересно они ровесники харисона. беседке нужно было выпускать ТЕС 6 лет 5 тому назад так как сейчас он будет выглядеть как стар Филд , это щас мода такая у компаний , пока ты на хайпе , можно выпустить проходной шлак в ожидании Интригующего долгожданного Продукта, а в итоге …. за это время студии умирают . от беседке уже никто ничего не ждет ,

-5
Imnogamer

Это очень спорное утверждение из которого вытекает оправдывание конвейеров. Ведь именно так это и делается - "Куй сталь, пока горячий".) И, таки ждут. Ждут и новый ТЕС, и новый Фоллыч достаточная горстка народу. Достаточная для финансового успеха, даже в случае очередного обсёра. Благодаря мододелам серии эти всё ещё на неслабом хайпе.

Ну а эта франшиза лично мне интересна.

0
Hevin

Надеюсь что когда выйдет тес 6 твои правнуки так нудить не будут.

0
spaMER_ID

Какая связь между этой игрой и тес 6?

0
HellowRainbow

О, любители Смуты подтянулись

0