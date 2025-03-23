Billbil-kun: PS5-версию Indiana Jones and the Great Circle анонсируют уже завтра

Надежный датамайнер Billbil-kun сообщает о том, что уже завтра состоится анонс Indiana Jones and the Great Circle для PS5. Кроме того, датамайнер поделился изображениями физического издания игры для данной консоли.

Действие игры происходит между событиями фильмов «В поисках утраченного ковчега» и «Последний крестовый поход». В 1937 году группа злодеев начинает искать ключ к древней силе, связанной с великим кругом, и остановить их может только Индиана Джонс.

На данный момент Indiana Jones and the Great Circle доступна на PC и Xbox Series X/S.