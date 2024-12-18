Благодаря ошибке, один из игроков в Indiana Jones and the Great Circle случайно открыл режим от третьего лица

Вероятно, многие хотели бы, чтобы в «Indiana Jones and the Great Circle» была возможность играть от третьего лица для тех, кто не любит шутеры от первого лица. И для одного, как это ни странно, эта мечта стала реальностью.

«Игра застряла в режиме от третьего лица», — говорится в сообщении пользователя theraineydaze в сабреддите Indiana Jones. В игровом клипе показано, как Инди бежит и едет на катере, но не с обычного для игры ракурса от первого лица, а с приближением к третьему лицу, как будто вовлечен в одну из многочисленных игровых последовательностей действий или простоя.

Предположение, что это случайный сдвиг в перспективе, который произошёл после запуска игры из главного меню. В таких ситуациях и в некоторых других случаях обычно происходит так, что Индиана видит происходящее от третьего лица в течение нескольких секунд, но после того, как игрок начинает управлять персонажем, камера должна вернуться к виду от первого лица. Однако, по какой-то причине, в этом случае камера theraineydaze, похоже, застряла на виде от третьего лица.

Несмотря на то, что иногда возникает несоответствие между движениями нижней и верхней части тела Инди, выдающее ошибку, другие члены сообщества отметили свое удивление тем, насколько плавно это выглядит. «Не так дерганно, как можно было бы ожидать, учитывая, что вы не должны были видеть эти анимации таким образом», — пишет Plathismo о том, как неожиданно хорошо выглядит и ощущается этот баг. «Я имею в виду, что я все еще предпочитаю вид от первого лица. Но это выглядит совсем не плохо», — предлагает Wooden-Lifeguard-636l.

Интерес к этому любопытному маленькому багу говорит о раннем недовольстве игроков, когда были показаны первые кадры игрового процесса. Первоначальный вкус приключения Инди в основном от первого лица в классическом стиле MachineGames, похоже, разочаровал многих фанатов, которые могут согласиться с пользователем Big_Brilliant_5904, что фэнтезийный боевик с героем «не ощущается так же, когда вы от первого лица». Но пока этот глюк от третьего лица — не более чем забавный маленький баг.