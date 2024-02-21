Бывший разработчик Indiana Jones and the Fate of Atlantis считает, что нацистам не место в новой игре

Хэл Барвуд — дизайнер и сценарист известной игры Indiana Jones and the Fate of Atlantis. Недавно он дал интервью, в котором высказал свое мнение о том, что нацисты не должны присутствовать в грядущей игре про Индиану Джонса от MachineGames и Bethesda Softworks. Это интересная точка зрения, но в ней есть большой смысл.
Барвуд, давший интервью в рамках серии статей о разработке своей классической игры, рассказал об эволюции франшизы "Индиана Джонс" и своем творческом выборе в ее рамках. По его словам, он признает исторический контекст персонажа и то, что в прошлых приключениях обычно фигурируют нацистские антагонисты. Однако он выразил свое личное мнение, что эта тема стала слишком распространенной и ограничивающей творческий потенциал.
Они вернулись назад. Они просто не могли придумать ничего, что не было бы связано с нацистами, а франшиза лежала на их плечах тяжелым грузом. И тогда они решили, что надо пойти и сделать то, что уже было сделано. Это творческий промах. Жаль, что этого не произошло...
Признавая устоявшиеся темы и прошлые успехи франшизы, Хэл Барвуд подчеркивает потенциал творческого застоя и важность поиска новых путей повествования. Неужели у Инди не может быть больше врагов?
Наоборот нужно чаще их показывать в играх и фильмах, а то сейчас их предки, занимающие высокие должности, пытаются реабилитировать этих подонков
Один из них как раз здесь строчит)
Может потомки, не предки?
Как бы то ни было, он отчасти прав. А может и полоностью прав. Мне другое бесит, что властьимущие "ребятки" усиленно пользуются термином, дабы очернять и осквернять всё и всех подряд(кого им выгодно). Так что у этой хрени таки две стороны медали.
мне кажется наоборот прикольно, что за Индиану Джонса взялись мундишфт - ребята, которые собаку съели на играх про борьбу с нацистами. очень хорошая преемственность получилась
вы хотели сказать " машин геймс" ?
Борец с нацистами не будет сражаться против нацистов....
Дожились.
Он археолог, а не борец с нацистами. Нацисты были его конкурентами в поиске артефактов и прочей эзотерики, только и всего. Тем более нацистский период длился всего чуть больше десяти лет.
С другой стороны, кого ещё к нему в антагонисты записывать? Русских, которые свободно гуляют по маккартиской Америке? Свои собственные "злые" спецслужбы? Секретные сообщества? Мегаломаньяков-миллиардеров которые хотят мирового господства? Других богатых и молодых археологов и расхитителей гробниц? Против нацистов-то бороться всяко веселей.
Лару Крофт :D
Нацистские оккультные организации существовали до третьего рейха, и они активно работали над изучением различных преданий и поисками артефактов. И до сих пор тайно существуют. Так что как ни крути, в Индиане Вжбансе нацисты быть ОБЯЗАНЫ.
Сценарист типичный либерал, который нажрался пропагандистской жвачки "простить и отпустить", не более.
Во втором фильме без нацистов как-то обошлись, и ничего, все остались живы после просмотра. Да и в новых фильмах тоже. Нацисты как антагонисты интереснее, но на них свет клином не сошёлся. Персонаж Индианы Джонса существовал и до нацистов, и после них.
Да, хрен знает.. Никаких пруфов этому нет и, едва ли кто реальную инфу о них когда-либо откроет, даже если и так. Даже, если и всё это не пшик. Удобно конечно валить недорешения и обсёр верховодов на всех и всё подряд, в т.ч. и на(якобы существующие) "оккультные" организэйшён.)) А по-факту, в ответе за всё те, у кого в руках реальная сила. Армии, силовики, спецслужбы. Никакая организация по силе и мощи не сравнится с государственными шайками-лейками. И вообще, в таких вопросах, как показывает практика, лучше всего быть крайне недоверчивым прагматиком, не верящим ни в какие сказки.
Но согласитесь они там держат всю атмосферу, мистика,тайны, интриги и перестрелки.
Это даже в 80е хорошо Шпилберг таки понимал.
Ну, а кого собственно делать зи энэми намбэр уан для Инди, "плохих" русских, что ли..
Ну хз, тупо до*бался, потому что больше вроде как и права некого делать антагонистами, если игра в рамках лора и серии. Если б делали игрушку про альтернативную версию Инди, то там хоть кого и куда можно было запихнуть.
Нацистам не место и в последнем фильме, однако же фильм интересный получился
Как раз таки самое место. Отлично там показали, как наци работали на правительство звёздно полосатых)