Бывший разработчик Indiana Jones and the Fate of Atlantis считает, что нацистам не место в новой игре

Хэл Барвуд — дизайнер и сценарист известной игры Indiana Jones and the Fate of Atlantis. Недавно он дал интервью, в котором высказал свое мнение о том, что нацисты не должны присутствовать в грядущей игре про Индиану Джонса от MachineGames и Bethesda Softworks. Это интересная точка зрения, но в ней есть большой смысл.

Барвуд, давший интервью в рамках серии статей о разработке своей классической игры, рассказал об эволюции франшизы "Индиана Джонс" и своем творческом выборе в ее рамках. По его словам, он признает исторический контекст персонажа и то, что в прошлых приключениях обычно фигурируют нацистские антагонисты. Однако он выразил свое личное мнение, что эта тема стала слишком распространенной и ограничивающей творческий потенциал.

Они вернулись назад. Они просто не могли придумать ничего, что не было бы связано с нацистами, а франшиза лежала на их плечах тяжелым грузом. И тогда они решили, что надо пойти и сделать то, что уже было сделано. Это творческий промах. Жаль, что этого не произошло...

Признавая устоявшиеся темы и прошлые успехи франшизы, Хэл Барвуд подчеркивает потенциал творческого застоя и важность поиска новых путей повествования. Неужели у Инди не может быть больше врагов?