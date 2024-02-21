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Indiana Jones and the Great Circle 2024 г.
Экшен, Адвенчура, От первого лица
7.4 166 оценок

Бывший разработчик Indiana Jones and the Fate of Atlantis считает, что нацистам не место в новой игре

butcher69
Новости

Хэл Барвуд — дизайнер и сценарист известной игры Indiana Jones and the Fate of Atlantis. Недавно он дал интервью, в котором высказал свое мнение о том, что нацисты не должны присутствовать в грядущей игре про Индиану Джонса от MachineGames и Bethesda Softworks. Это интересная точка зрения, но в ней есть большой смысл.

Барвуд, давший интервью в рамках серии статей о разработке своей классической игры, рассказал об эволюции франшизы "Индиана Джонс" и своем творческом выборе в ее рамках. По его словам, он признает исторический контекст персонажа и то, что в прошлых приключениях обычно фигурируют нацистские антагонисты. Однако он выразил свое личное мнение, что эта тема стала слишком распространенной и ограничивающей творческий потенциал.

Они вернулись назад. Они просто не могли придумать ничего, что не было бы связано с нацистами, а франшиза лежала на их плечах тяжелым грузом. И тогда они решили, что надо пойти и сделать то, что уже было сделано. Это творческий промах. Жаль, что этого не произошло...

Признавая устоявшиеся темы и прошлые успехи франшизы, Хэл Барвуд подчеркивает потенциал творческого застоя и важность поиска новых путей повествования. Неужели у Инди не может быть больше врагов?

3
22
Комментарии: 22
Ваш комментарий
Death to the Nazis

Наоборот нужно чаще их показывать в играх и фильмах, а то сейчас их предки, занимающие высокие должности, пытаются реабилитировать этих подонков

4
Gords
ПРЕДОК, дка, м.
1. Древний предшественник по роду, а также соотечественник из прежних поколений.
2. мн. Родители (прост. шутл.).
-2
Sider999

Один из них как раз здесь строчит)

0
bysaturn

Может потомки, не предки?

3
Imnogamer bysaturn

Как бы то ни было, он отчасти прав. А может и полоностью прав. Мне другое бесит, что властьимущие "ребятки" усиленно пользуются термином, дабы очернять и осквернять всё и всех подряд(кого им выгодно). Так что у этой хрени таки две стороны медали.

1
Stalker608

мне кажется наоборот прикольно, что за Индиану Джонса взялись мундишфт - ребята, которые собаку съели на играх про борьбу с нацистами. очень хорошая преемственность получилась

4
Hakuni

вы хотели сказать " машин геймс" ?

1
Sider999

Борец с нацистами не будет сражаться против нацистов....

Дожились.

3
Gords

Он археолог, а не борец с нацистами. Нацисты были его конкурентами в поиске артефактов и прочей эзотерики, только и всего. Тем более нацистский период длился всего чуть больше десяти лет.

С другой стороны, кого ещё к нему в антагонисты записывать? Русских, которые свободно гуляют по маккартиской Америке? Свои собственные "злые" спецслужбы? Секретные сообщества? Мегаломаньяков-миллиардеров которые хотят мирового господства? Других богатых и молодых археологов и расхитителей гробниц? Против нацистов-то бороться всяко веселей.

1
darkMarshall Gords

Лару Крофт :D

0
Sider999 Gords

Нацистские оккультные организации существовали до третьего рейха, и они активно работали над изучением различных преданий и поисками артефактов. И до сих пор тайно существуют. Так что как ни крути, в Индиане Вжбансе нацисты быть ОБЯЗАНЫ.

Сценарист типичный либерал, который нажрался пропагандистской жвачки "простить и отпустить", не более.

0
Gords Sider999

Во втором фильме без нацистов как-то обошлись, и ничего, все остались живы после просмотра. Да и в новых фильмах тоже. Нацисты как антагонисты интереснее, но на них свет клином не сошёлся. Персонаж Индианы Джонса существовал и до нацистов, и после них.

-1
Imnogamer Sider999

Да, хрен знает.. Никаких пруфов этому нет и, едва ли кто реальную инфу о них когда-либо откроет, даже если и так. Даже, если и всё это не пшик. Удобно конечно валить недорешения и обсёр верховодов на всех и всё подряд, в т.ч. и на(якобы существующие) "оккультные" организэйшён.)) А по-факту, в ответе за всё те, у кого в руках реальная сила. Армии, силовики, спецслужбы. Никакая организация по силе и мощи не сравнится с государственными шайками-лейками. И вообще, в таких вопросах, как показывает практика, лучше всего быть крайне недоверчивым прагматиком, не верящим ни в какие сказки.

-1
TRADS80

Но согласитесь они там держат всю атмосферу, мистика,тайны, интриги и перестрелки.

2
Imnogamer

Это даже в 80е хорошо Шпилберг таки понимал.

0
Imnogamer

Ну, а кого собственно делать зи энэми намбэр уан для Инди, "плохих" русских, что ли..

1
CAN I HABE PIZZA PLS

Ну хз, тупо до*бался, потому что больше вроде как и права некого делать антагонистами, если игра в рамках лора и серии. Если б делали игрушку про альтернативную версию Инди, то там хоть кого и куда можно было запихнуть.

0
Ambrosian

Нацистам не место и в последнем фильме, однако же фильм интересный получился

-3
Sider999

Как раз таки самое место. Отлично там показали, как наци работали на правительство звёздно полосатых)

2