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Indiana Jones and the Great Circle 09.12.2024
Экшен, Адвенчура, От первого лица
7.6 323 оценки

Disney представила саундтрек Indiana Jones and The Great Circle

monk70
Новости

Walt Disney Records объявила о выпуске оригинального саундтрека к видеоигре Indiana Jones and The Great Circle, включающего музыку от удостоенного наград композитора Горди Хааба. Саундтрек теперь доступен на Spotify, Apple Music, Amazon Music и других цифровых платформах.

Хааб прокомментировал:

Почти 20 лет назад у меня была невероятная возможность написать свой самый первый саундтрек к видеоигре — ни для кого иного, как для Индианы Джонса. Поэтому возвращение к написанию музыки дляIndiana Jones and The Great Circle ощущается как возвращение к полному кругу в самом прямом смысле. Этот саундтрек представляет собой не только значительное достижение в моей карьере, но и личную веху. Я в восторге от того, что слушатели присоединятся ко мне в этом совершенно новом музыкальном путешествии и снова станут частью эпического приключения Инди!

Записанный полным оркестром в студии Abbey Road, саундтрек Хааба передаёт суть культового саундтрека к фильмам.

Indiana Jones and The Great Circle, разработанная MachineGames в сотрудничестве с Lucasfilm Games, выйдет 9 декабря на консолях Xbox Series X|S, ПК и Game Pass. Ранний доступ доступен через Premium Edition и Collector’s Edition.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
askazanov

Чё, как игра то?? Что то отзывов от реальных игроков не видно!?

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