Для Indiana Jones and the Great Circle был выпущен мод AMD FSR 3

Недавно, в начале этой недели, известный разработчик модов PureDark представил свою новую версию мода для игры Indiana Jones and the Great Circle, которая называется AMD FSR 3. Как и всегда, мод был заблокирован подписчиками на Patreon, и даже сам PureDark сообщил об этом своему сообществу:

Обратите внимание, что разработчики объявили, что будущие обновления будут включать официальную реализацию FSR3. Подумайте дважды, прежде чем подписываться!

Разработчик MachineGames действительно подтвердил, что в одном из будущих обновлений игры будет добавлена технология AMD FidelityFX Super Resolution. Однако он не уточнил, будет ли это также включать в себя компонент генерации кадров, который доступен в моде PureDark и имеет большое значение.

Более того, этот инструмент может использоваться на мобильных устройствах, таких как Steam Deck от Valve. Ютубер Grown Up Gaming провёл тестирование и обнаружил, что производительность увеличилась с 20–25 кадров в секунду до примерно 40 кадров в секунду при установке масштабирования на уровень Качество. Снижение этого параметра до уровня Производительность даёт ещё около 10 кадров, но при этом игра выглядит не очень хорошо.

Вероятно, мод от PureDark станет особенно полезен для владельцев настольных компьютеров, не имеющих графического процессора NVIDIA GeForce RTX 40. Он позволяет увеличить частоту кадров вдвое без каких-либо дополнительных затрат.