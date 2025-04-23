Для Indiana Jones and the Great Circle вышел хотфикс, исправляющий проблемы после крупного обновления

MachineGames выпустили исправление к Indiana Jones and the Great Circle для устранения некоторых дополнительных проблем после последнего обновления, выпущенного 10 апреля.
Исправления ошибок
- Исправлена проблема, при которой книги приключений, собранные до обновления 4, не способствовали выполнению достижения Bookman.
- Исправлена проблема, при которой новая книга приключений «Ловкость рук» не появлялась, если вы уже встречались с Джиной в Ватикане до выхода обновления 4.
- Исправлена проблема, при которой вы не могли вызвать лифт Зиккурат при повторном посещении Ирака.
- Исправлена проблема, при которой вы не могли поместить стелы в ящик рядом с курьером Навал в Гизе на поздних этапах открытия «Принадлежит музею».
Вот и славно, поставлю русскую озвучку и буду смотреть полуторную часть Индианы )