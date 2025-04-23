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Indiana Jones and the Great Circle 09.12.2024
Экшен, Адвенчура, От первого лица
8.1 1 490 оценок

Для Indiana Jones and the Great Circle вышел хотфикс, исправляющий проблемы после крупного обновления

monk70 monk70

MachineGames выпустили исправление к Indiana Jones and the Great Circle для устранения некоторых дополнительных проблем после последнего обновления, выпущенного 10 апреля.

Исправления ошибок

  • Исправлена ​​проблема, при которой книги приключений, собранные до обновления 4, не способствовали выполнению достижения Bookman.
  • Исправлена ​​проблема, при которой новая книга приключений «Ловкость рук» не появлялась, если вы уже встречались с Джиной в Ватикане до выхода обновления 4.
  • Исправлена ​​проблема, при которой вы не могли вызвать лифт Зиккурат при повторном посещении Ирака.
  • Исправлена ​​проблема, при которой вы не могли поместить стелы в ящик рядом с курьером Навал в Гизе на поздних этапах открытия «Принадлежит музею».
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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Saenus

Вот и славно, поставлю русскую озвучку и буду смотреть полуторную часть Индианы )