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Indiana Jones and the Great Circle 09.12.2024
Экшен, Адвенчура, От первого лица
8.1 1 335 оценок

Для Indiana Jones and the Great Circle вышло крупное обновление с поддержкой DLSS 4, FSR 3.1 и множеством правок

monk70
Новости

MachineGames выпустила обновление 3 для Indiana Jones and the Great Circle 20 февраля. Это обновление добавляет новые функции для версии для ПК и исправления ошибок на всех платформах.

Главной новостью является добавление Nvidia DLSS 4, а также FSR 3.1, включая генерацию кадров.

Новые функции

  • Обновление 3 обеспечивает поддержку NVIDIA DLSS 4: набора технологий рендеринга, которые повышают частоту кадров, производительность и качество изображения.
  • Игроки, использующие поддерживаемое оборудование NVIDIA, могут включить многокадровую генерацию (3x, 4x) с помощью новой модели на основе трансформера.
  • Реконструкция лучей повышает четкость и стабильность изображений с трассировкой лучей.
  • DLAA и сверхразрешение DLSS также были обновлены до модели на основе трансформера. При включении эти параметры улучшают качество собственного и масштабированного изображения соответственно.
  • Локальное освещение с трассировкой лучей
    • Для игроков, у которых включена трассировка пути, это обновление включает новую опцию для теней с трассировкой лучей, которая включает все источники света, что значительно повышает качество теней во внутренних помещениях. (Игроки также могут выбрать сохранение предыдущей настройки, которая обеспечивает тени с трассировкой лучей только от солнца.)
  • Поддержка трассировки пути (полная трассировка лучей) для видеокарт AMD и Intel
    • Это обновление добавляет трассировку пути для поддерживаемых графических процессоров Intel и AMD. Для использования трассировки пути ваша видеокарта Intel или AMD должна поддерживать аппаратную трассировку лучей и иметь не менее 16 ГБ видеопамяти. Обязательно загрузите последние версии драйверов с сайта производителя вашего графического процессора.
  • FSR 3.1, включая генерацию кадров.
  • Intel XESS 1.4.
  • Ремонтные комплекты теперь также можно использовать, выбрав их непосредственно из инвентаря (а не только выбрав сломанное оружие или инструмент).

Полные примечания к патчу доступны по ссылке.

16
26
Комментарии: 26
Ваш комментарий
zSpartacuSz

Получается 6 карт буквально на рынке могут ее потянуть с трассировкой полной))

2
Listoman

5090 и 4090, всё)

4
Kartonkratos Listoman

я на 4070 ti super играл в нее с полной трассировкой на максималках в 2K с dlss на качество, но без генератора кадров! и у меня было больше 60фпс!

1
Listoman Kartonkratos

Ну да, в 960p на 4070tis вне лесной локации будет 60фпс+, но я говорил про 4к)

1
RTX 3080
1
создалель русского репа

добавить актуальный фср на релизе? Та зачем, они же слишком хорошо башляют, не то, что нвиде, нееет

1
AlrightRathar

мое ведро в какой режим ДЛСС не переключай, все равно 34 фпс выдает....

1
RTX 3080

8гб видеопамяти? Понижай текстуры до средних

0
AlrightRathar RTX 3080

6 кажись, да там и текстуры не особо помогают... в avowed тож самое)

1
RTX 3080 AlrightRathar

Минимальные
Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER 8 GB

Нечего там ловить с 6гб

0
AlrightRathar RTX 3080

эх, ведро пора менять

1
211186

Я уже месяц назад закрыл на платину и без всяких патчей прекрасно игралось

0
Пользователь ВКонтакте

Поначалу вроде прикольно, хотя и были бесячие моменты, особенно переход с первого на третье лицо, но как то мирился. Но потом в один момент чет бомбануло и снес к чертям 🤷‍♂️ // Василий Горский

0
tesla707
Игроки могут включить многокадровую генерацию (3x, 4x) с помощью новой модели на основе трансформера

теперь понятно почему при включении 3х в нвидияпрофайлинспектор и переключении ползунка с генерацией, 3060 выдаёт слоу-мо.
при этом, если отключить 3х, то генерация нормально работает и карта выдаёт сотку в легких локациях, и около 70 в джунглях на макс настройках (кроме теней) в 2560х1080

в общем то и движок го*но то ещё..
в других играх не требовалось никаких обновлений, 3х итак работала из коробки с новыми либами dlss и пресетом К

0
Пользователь ВКонтакте

ждем на соньку // Александр Смирнов

-1
Пользователь ВКонтакте

прошел игра супер // Грей Поиск

-1
gliga142

не менее 16 ГБ видеопамяти - веселые минималки )) а чё сразу не 32 ..

-3
Grentari

Вот это у тебя минималки в виде трассировки пути... Проснись, ты настоящем а не будущем.

0
vovangt4

Лучше бы вышел патч с оптимизацией) а не добавлением разных систем масштабирования.

-3
Listoman

У игры почти эталонная оптимизация, 120 фпс в нативных 4к с неотключаемой трассировкой)

-2
RTX 3080 Listoman

Бесполезно им это объяснять

-3
KILLA06 Listoman

что за карта у тебя?

1
Listoman KILLA06

4090, на 5090 вовсе 150 фпс)

-4
KILLA06 Listoman

тогда понятно)

1