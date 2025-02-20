Для Indiana Jones and the Great Circle вышло крупное обновление с поддержкой DLSS 4, FSR 3.1 и множеством правок

MachineGames выпустила обновление 3 для Indiana Jones and the Great Circle 20 февраля. Это обновление добавляет новые функции для версии для ПК и исправления ошибок на всех платформах.
Главной новостью является добавление Nvidia DLSS 4, а также FSR 3.1, включая генерацию кадров.
Новые функции
- Обновление 3 обеспечивает поддержку NVIDIA DLSS 4: набора технологий рендеринга, которые повышают частоту кадров, производительность и качество изображения.
- Игроки, использующие поддерживаемое оборудование NVIDIA, могут включить многокадровую генерацию (3x, 4x) с помощью новой модели на основе трансформера.
- Реконструкция лучей повышает четкость и стабильность изображений с трассировкой лучей.
- DLAA и сверхразрешение DLSS также были обновлены до модели на основе трансформера. При включении эти параметры улучшают качество собственного и масштабированного изображения соответственно.
- Локальное освещение с трассировкой лучей
- Для игроков, у которых включена трассировка пути, это обновление включает новую опцию для теней с трассировкой лучей, которая включает все источники света, что значительно повышает качество теней во внутренних помещениях. (Игроки также могут выбрать сохранение предыдущей настройки, которая обеспечивает тени с трассировкой лучей только от солнца.)
- Поддержка трассировки пути (полная трассировка лучей) для видеокарт AMD и Intel
- Это обновление добавляет трассировку пути для поддерживаемых графических процессоров Intel и AMD. Для использования трассировки пути ваша видеокарта Intel или AMD должна поддерживать аппаратную трассировку лучей и иметь не менее 16 ГБ видеопамяти. Обязательно загрузите последние версии драйверов с сайта производителя вашего графического процессора.
- FSR 3.1, включая генерацию кадров.
- Intel XESS 1.4.
- Ремонтные комплекты теперь также можно использовать, выбрав их непосредственно из инвентаря (а не только выбрав сломанное оружие или инструмент).
Полные примечания к патчу доступны по ссылке.
Получается 6 карт буквально на рынке могут ее потянуть с трассировкой полной))
5090 и 4090, всё)
я на 4070 ti super играл в нее с полной трассировкой на максималках в 2K с dlss на качество, но без генератора кадров! и у меня было больше 60фпс!
Ну да, в 960p на 4070tis вне лесной локации будет 60фпс+, но я говорил про 4к)
добавить актуальный фср на релизе? Та зачем, они же слишком хорошо башляют, не то, что нвиде, нееет
мое ведро в какой режим ДЛСС не переключай, все равно 34 фпс выдает....
8гб видеопамяти? Понижай текстуры до средних
6 кажись, да там и текстуры не особо помогают... в avowed тож самое)
Минимальные
Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER 8 GB
Нечего там ловить с 6гб
эх, ведро пора менять
Я уже месяц назад закрыл на платину и без всяких патчей прекрасно игралось
Поначалу вроде прикольно, хотя и были бесячие моменты, особенно переход с первого на третье лицо, но как то мирился. Но потом в один момент чет бомбануло и снес к чертям 🤷♂️ // Василий Горский
теперь понятно почему при включении 3х в нвидияпрофайлинспектор и переключении ползунка с генерацией, 3060 выдаёт слоу-мо.
при этом, если отключить 3х, то генерация нормально работает и карта выдаёт сотку в легких локациях, и около 70 в джунглях на макс настройках (кроме теней) в 2560х1080
в общем то и движок го*но то ещё..
в других играх не требовалось никаких обновлений, 3х итак работала из коробки с новыми либами dlss и пресетом К
ждем на соньку // Александр Смирнов
прошел игра супер // Грей Поиск
не менее 16 ГБ видеопамяти - веселые минималки )) а чё сразу не 32 ..
Вот это у тебя минималки в виде трассировки пути... Проснись, ты настоящем а не будущем.
Лучше бы вышел патч с оптимизацией) а не добавлением разных систем масштабирования.
У игры почти эталонная оптимизация, 120 фпс в нативных 4к с неотключаемой трассировкой)
Бесполезно им это объяснять
что за карта у тебя?
4090, на 5090 вовсе 150 фпс)
тогда понятно)