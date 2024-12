Для Lucasfilm было бы "суперинтересно" выпустить сиквелы к Indiana Jones and the Great Circle

Indiana Jones and the Great Circle недавно вышла на ПК и Xbox Series, а также планируется выпустить на PS5. У MachineGames есть планы на будущее для игры, поскольку они уже представили большой DLC, однако франшиза может пойти гораздо дальше.

В интервью Variety вице-президент и генеральный менеджер Lucasfilm Games Дуглас Рейли заявил, что, хотя сейчас основное внимание уделяется обеспечению успеха The Great Circle и работе над его расширением The Order of Giants, в будущем также есть много возможностей для большего количества историй об Индиане Джонсе, которые, по его словам, могут быть «суперинтересными».

Теперь мы сосредоточены на том, чтобы представить игру публике и представить DLC, сделав его максимально успешным. Я думаю, мы всегда ищем отличные истории. И хорошая новость в том, что между фильмами есть много места, где мы могли бы рассказать все больше и больше историй об Индиане Джонсе, которые, по моему мнению, были бы суперинтересными.

MachineGames в настоящее время работает над The ​​Order of Giants, сюжетным DLC для Indiana Jones and the Great Circle. Хотя подробности пока не раскрыты, студия утверждает, что это будет «уникальный повествовательный опыт».

Indiana Jones and the Great Circle доступна для ПК, Xbox Series X|S и Game Pass, а в 2025 году выйдет для PlayStation 5.