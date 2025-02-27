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Indiana Jones and the Great Circle 09.12.2024
Экшен, Адвенчура, От первого лица
8.1 1 358 оценок

Для PC-версии Indiana Jones and the Great Circle вышел хотфикс; Игра получит поддержку Steam Deck в будущих обновлениях

AceTheKing
Новости

Студия MachineGames сообщила о том, что сегодня для PC-версии Indiana Jones and the Great Circle вышел хотфикс, который устраняет ряд проблем, которые возникли у владельцев Steam Deck после недавнего крупного обновления:

Для Indiana Jones and the Great Circle вышло крупное обновление с поддержкой DLSS 4, FSR 3.1 и множеством правок

По словам разработчиков, несмотря на то, что игра пока что не получила официальную поддержку Steam Deck, студия в курсе, что ряд игроков предпочитают проходить игру на портативном устройстве, поэтому они выпустили хотфикс. Учитывая то, что в третьем обновлении были добавлены новые технологии масштабирования изображения, то проходить игру на Steam Deck теперь должно стать заметно комфортнее.

Разработчики надеются, что уже в будущих обновлениях Indiana Jones and the Great Circle получит официальную совместимость со Steam Deck.

Indiana Jones and the Great Circle "Обновление v26.02.2025"
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Комментарии: 6
Ваш комментарий
Вячеслав Филимонов

То есть gtx1080ti не может запутсить игру а стим дек может?

1
RTX 3080 Ti
Valve выпустила для Steam Deck OS 3.4.6. Теперь устройство официально поддерживает трассировку лучей
1
Anton Shvyrkov

Жаль, что патч 3 мало чего реально починил. Квесты как глючили, так и глючат, то же самое и с падением ФПС при определённых настройках.

0
Комментарий удален
Disya123

Стимдек есть поддержка трассировки лучей.

1
DarMatroskina

чет долго они с версией для стим дек тянули

0
Ezdeaz

чел стим дек врятли это нормально потянет!

0