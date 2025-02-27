Для PC-версии Indiana Jones and the Great Circle вышел хотфикс; Игра получит поддержку Steam Deck в будущих обновлениях

Студия MachineGames сообщила о том, что сегодня для PC-версии Indiana Jones and the Great Circle вышел хотфикс, который устраняет ряд проблем, которые возникли у владельцев Steam Deck после недавнего крупного обновления:
По словам разработчиков, несмотря на то, что игра пока что не получила официальную поддержку Steam Deck, студия в курсе, что ряд игроков предпочитают проходить игру на портативном устройстве, поэтому они выпустили хотфикс. Учитывая то, что в третьем обновлении были добавлены новые технологии масштабирования изображения, то проходить игру на Steam Deck теперь должно стать заметно комфортнее.
Разработчики надеются, что уже в будущих обновлениях Indiana Jones and the Great Circle получит официальную совместимость со Steam Deck.
То есть gtx1080ti не может запутсить игру а стим дек может?
Жаль, что патч 3 мало чего реально починил. Квесты как глючили, так и глючат, то же самое и с падением ФПС при определённых настройках.
Стимдек есть поддержка трассировки лучей.
чет долго они с версией для стим дек тянули
чел стим дек врятли это нормально потянет!