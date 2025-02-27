Для PC-версии Indiana Jones and the Great Circle вышел хотфикс; Игра получит поддержку Steam Deck в будущих обновлениях

Студия MachineGames сообщила о том, что сегодня для PC-версии Indiana Jones and the Great Circle вышел хотфикс, который устраняет ряд проблем, которые возникли у владельцев Steam Deck после недавнего крупного обновления:

По словам разработчиков, несмотря на то, что игра пока что не получила официальную поддержку Steam Deck, студия в курсе, что ряд игроков предпочитают проходить игру на портативном устройстве, поэтому они выпустили хотфикс. Учитывая то, что в третьем обновлении были добавлены новые технологии масштабирования изображения, то проходить игру на Steam Deck теперь должно стать заметно комфортнее.

Разработчики надеются, что уже в будущих обновлениях Indiana Jones and the Great Circle получит официальную совместимость со Steam Deck.