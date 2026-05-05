Для установки Indiana Jones and the Great Circle на Switch 2 потребуется около 60 ГБ

Indiana Jones and the Great Circle появится на Nintendo Switch 2 уже 12 мая, и в магазине eShop уже опубликованы технические подробности проекта. Тем, кто планирует покупку цифровой копии, стоит подготовиться к внушительному объему данных: файл установки основной игры займет около 59,7 ГБ.

В день релиза также станет доступно для покупки сюжетное дополнение под названием The Order of Giants. По предварительным данным, этот аддон потребует еще около 4,4 ГБ свободного места на консоли. В итоге для полной цифровой коллекции приключений Индианы Джонса в общей сложности потребуется более 64 ГБ памяти.

Приятным бонусом для сторонников физических изданий стало заявление студии MachineGames о наполнении носителей. Разработчики подтвердили, что игра поставляется полностью на картридже, что избавляет от необходимости скачивать дополнительные файлы из сети после покупки дистрибутива.