Дополнение к Indiana Jones and the Great Circle после запуска станет "уникальным опытом, основанным на повествовании"

Indiana Jones and the Great Circle еще не вышла, но мы уже давно знаем, что в какой-то момент после релиза выйдет дополнение. В августе Bethesda объявила, что разработчик MachineGames также работает над дополнением к игре под названием The Order of Giants, выходящим после запуска, но подробностей было мало.

В недавнем интервью MinnMax креативный директор Аксель Торвениус предоставил несколько очень кратких подробностей о том, чего можно ожидать от дополнения, назвав его «уникальным опытом с сюжетной линией», который будет аккуратно вписываться в кампанию базовой игры.

Что мы можем сказать о DLC на данный момент, так это то, что это будет очень сильный уникальный опыт с сюжетной линией, который будет очень хорошо вписываться в основную кампанию.

Подробности за пределами этого скудны, поэтому мы все ещё не знаем, скажем, сколько примерно продлится это дополнение или даже когда оно выйдет — хотя, предположительно, эта информация будет предоставлена ​​в своё время, как только выйдет сама игра.

Indiana Jones and the Great Circle выйдет 9 декабря для Xbox Series X/S и ПК, а затем выйдет на PS5 следующей весной.