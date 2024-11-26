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Indiana Jones and the Great Circle 09.12.2024
Экшен, Адвенчура, От первого лица
7.6 260 оценок

Дополнение к Indiana Jones and the Great Circle после запуска станет "уникальным опытом, основанным на повествовании"

monk70
Новости

Indiana Jones and the Great Circle еще не вышла, но мы уже давно знаем, что в какой-то момент после релиза выйдет дополнение. В августе Bethesda объявила, что разработчик MachineGames также работает над дополнением к игре под названием The Order of Giants, выходящим после запуска, но подробностей было мало.

В недавнем интервью MinnMax креативный директор Аксель Торвениус предоставил несколько очень кратких подробностей о том, чего можно ожидать от дополнения, назвав его «уникальным опытом с сюжетной линией», который будет аккуратно вписываться в кампанию базовой игры.

Что мы можем сказать о DLC на данный момент, так это то, что это будет очень сильный уникальный опыт с сюжетной линией, который будет очень хорошо вписываться в основную кампанию.

Подробности за пределами этого скудны, поэтому мы все ещё не знаем, скажем, сколько примерно продлится это дополнение или даже когда оно выйдет — хотя, предположительно, эта информация будет предоставлена ​​в своё время, как только выйдет сама игра.

Indiana Jones and the Great Circle выйдет 9 декабря для Xbox Series X/S и ПК, а затем выйдет на PS5 следующей весной.

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