Дополнение The Order of Giants для Indiana Jones and the Great Circle получает "смешанные" отзывы в Steam

На этой неделе для Indiana Jones and the Great Circle вышло сюжетное дополнение The Order of Giants, но реакция игроков на него оказалась неоднозначной. DLC получило в Steam "смешанные" отзывы - лишь 62% рецензий положительные.

Дополнение идёт в составе премиум-издания и продаётся отдельно за $20 - часть игроков считает цену слишком высокой. Основная претензия игроков - новое приключение можно пройти всего за 2-3 часа, хотя разработчики заявляли, что оно будет рассчитано на 5-6 часов. Кроме того, ругают не впечатляющую локацию в дополнении - большую часть времени Инди проведёт в тёмной канализации и катакомбах.

К плюсам дополнения относят интригующий сюжет дополнения и интересные загадки (за исключением одной, которая вызвала большие трудности у многих игроков). Многие игроки советуют ознакомиться с дополнением, но только по хорошей скидке.