Эмбарго на обзоры Indiana Jones and the Great Circle спадёт 6 декабря

С выходом Indiana Jones and the Great Circle на следующей неделе появилась информация, когда спадёт эмбарго на обзоры. Журналисты нескольких порталов подтвердили, что уже получили копию для обзора.

Официальное эмбарго на обзоры Indiana Jones and the Great Circle будет снято 6 декабря в 03:00 МСК. Это то же самое время, когда игра станет доступна для раннего доступа, а полный запуск состоится 9 декабря как для ПК, так и для Xbox.

Недавно Bethesda также объявила, что официальный релизный трейлер появится 2 декабря.

Indiana Jones and the Great Circle выйдет в раннем доступе 5 декабря, а полный релиз — 9 декабря для платформ ПК и Xbox. Релиз PS5 состоится весной 2025 года.