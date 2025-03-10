ESRB выдала возрастной рейтинг Indiana Jones and the Great для PS5

Вышедшая на PC и Xbox Series X|S, игра Indiana Jones and the Great Circle в ближайшее время доберется и до PS5, дата выхода которой пока не определена, но она уже получила возрастной рейтинг ESRB.

Появление в базе данных Entertainment Software Rating Board (ESRB) страницы, посвященной Indiana Jones and the Great Circle в версии для PS5, вовсе не означает, что релиз уже совсем близко, но, по крайней мере, указывает на то, что процесс производства и издания достиг определенного этапа и вскоре может последовать соответствующий анонс.

В рейтинге ESRB для Indiana Jones and the Great Circle на PS5 нет никакой дополнительной информации, кроме той, что уже известна об отличной приключенческой экшен-игре от студии MachineGames.

Поскольку классификация уже проведена, можно предположить, что теперь мы узнаем точную дату релиза на PS5, который состоится весной 2025 года, то есть в конце марта - начале июня. По слухам, игра выйдет на PS5 в апреле, что соответствует предполагаемым срокам, но пока лучше подождать новой официальной информации.