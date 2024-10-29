"Это приключение хорошо бы вписалось в фильм" - журналисты в целом хвалят Indiana Jones and the Great Circle

В следующем месяце нас ждёт выпуск Indiana Jones and the Great Circle, новейшей игры от MachineGames. Основные игровые порталы уже имели возможность сыграть в игру полтора часа и высказали свои мнения.

Игра получила высокую оценку за то, что ей удалось уловить суть персонажа, как в смысле приключений, так и в забавных диалогах. Однако некоторые порталы считают головоломки слишком простыми, по крайней мере, в начале кампании.

IGN

Я потратил больше времени, чем следовало, в ограниченном времени превью, исследуя другие пути, выполняя побочные квесты и фотографируя Гизу. Другими словами, слишком много времени на приключения. Как я уже сказал, теперь ясно, что Indiana Jones and the Great Circle — это больше приключенческая игра, чем экшн, но после нескольких часов игры я полюбил ее именно за это. Я в полном восторге от внешнего вида, тона, темпа и озвучки. У MachineGames здесь уникальное сочетание игрового процесса.

VGC

Баланс между линейным и открытым финалом, боем и головоломками кажется идеальным, и это похоже на приключение, которое хорошо бы вписалось, если бы оно было выпущено в виде фильма в 1987 году. Место ли ему в музее или нет, во многом будет зависеть от того, удастся ли команде создать запоминающуюся историю, но пока что все ингредиенты есть для рождественского угощения, когда игра выйдет в декабре.

Metro

Что касается игры Indiana Jones от первого лица, она действительно выглядит идеально, но мы уверены, что она также понравится всем, кому не нравятся фильмы — если такие люди вообще существуют. Единственное, что было не совсем ясно в демоверсии, — это то, насколько сложными будут головоломки. Однако мы несколько раз ненадолго застряли, как мы предполагаем, на очень ранней стадии игры, так что это хороший знак.

GameSpot

Игра ощущается как слияние многих жанров, но, кажется, она находит правильный баланс между ними, все в пользу чествования духа Индианы Джонса, профессора археологии и искателя приключений. Хотя 90 минут было недостаточно, чтобы понять весь спектр всего, что может предложить игра, она дала мне возможность ощутить вкус приключенческой игры-головоломки, редко встречающейся в AAA-пространстве, и она становится впечатляющей демонстрацией набора инструментов MachineGames и понимания формирования игрового дизайна вокруг ее главного героя и истории.

GamesRadar+

Независимо от того, видел ли я силуэт своей шляпы в палатке, когда неохотно пытался накормить змею, или бродил по коридорам Маршалл-холла, я вышел из приключения с ощущением, что это самое близкое, что я мог получить к фильму об Индиане Джонсе. Хотя она требует гораздо больше скрытности, чем я ожидал, это подходит типу персонажа Индианы — он не плюющийся пулями Натан Дрейк — и мне было очень приятно побеждать врагов и исследовать локации, оставаясь незамеченным. Я только получил представление о том, что будет дальше, но мне не терпится увидеть более широкую картину того, как MachineGames трактует любимого персонажа.

Eurogamer

Ловушки с шипами, песчаные ловушки, скручивание одного предмета, чтобы он подходил к другому, и поиск пути в темноте с помощью всего лишь старого фонарика и нескольких спичек — все это очень похоже на Индиану Джонса. В то же время, хотя, поскольку я делал это раньше в других играх, в них больше не было этого чувства открытия. Честно говоря, это единственная серьезная критика, которую я вынес из своего времени с игрой, и помимо этих несколько надоевших головоломок, я думаю, что это будет что-то действительно особенное, и я не могу дождаться, чтобы поиграть еще. Это будет прекрасным любовным посланием Индиане Джонсу, во многом как Rogue City была Робокопу, и любой, кто считает себя поклонником трилогии фильмов, определенно должен следить за ней.