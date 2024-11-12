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Indiana Jones and the Great Circle 09.12.2024
Экшен, Адвенчура, От первого лица
7.6 247 оценок

GamesRadar: Indiana Jones показала God of War: Ragnarok как нужно грамотно делать подсказки в игре

AceTheKing
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Издание GamesRadar оценило вчерашний геймплей Indiana Jones and the Great Circle от студии MachineGames.

Новый геймплей Indiana Jones and the Great Circle: исследование уровней будет по-настоящему захватывающим и ценным

По мнению издания, разработчики из MachineGames продемонстрировали отличную систему подсказок к головоломкам, которую стоило бы взять на заметку другим студиям, в том числе Sony Santa Monica.

В отличии от God of War: Ragnarok, Indiana Jones не объясняет решение головоломки спустя 10 секунд после того, как игрок задумчиво постоит на месте не зная о том, что делать дальше. Если игрок воспользуется фотоаппаратом в игре чтобы сделать "подсказку" к нужной головоломке, Инди поразмышляет вслух и скажет что-нибудь, что направит игрока в правильном направлении, но не решит за него головоломку.

По мнению издания, это хороший способ интегрировать подсказки в игру непринужденным способом, и станет приятным дополнением для тех, кто застрянет на какой-то головоломке, но не хочет пользоваться готовыми решениями, а предпочтет разобраться в них самостоятельно, лишь с небольшой помощью от разработчиков.

Релиз игры состоится 9 декабря на PC и Xbox Series S|X, а версия для PlayStation 5 появится весной 2025 года. Владельцы Premium Edition получат доступ к игре 6 декабря.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
jax baron

не знаю кому они решали - у меня тупо стояли, на левых загадках вообще не говорили - я на оборот всё поврубал, а толку было 0.

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agula98
indiana Jones не объясняет решение головоломки спустя 10 секунд после того, как игрок задумчиво постоит на месте не зная о том, что делать дальше.

Так разрабы god of war это не просто так сделали, а скорей всего провели какой-то анализ и поняли, что без этого не обойтись ибо в ином случае современные игроки с сдвг уже через 30 секунд удалят вашу игру. Так что вряд ли MachineGames это сильно поможет, учитывая вчерашний унылый геймплей который они показали

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DEAD S.n.A.k.e.

Всё ещё прохожу Ragnarok и, честно говоря, не вижу из-за чего был (и есть) весь этот бугурт с подсказками. За десятки часов игры я пока лишь только в паре моментов "зависал" и там мне никто не говорил как и что нужно решить, максимум были какие-то общие фразы от Фрейи или Атрея по типу "Хмм, кажется это работает не так...". Хотя, бесспорно, можно было бы соригинальничать и дать игрокам возможность обратиться с "самому мудрому человеку из живущих" ака Мимиру, чтобы он в такие моменты всё "разжевал" для игрока и представил пошаговое решение головоломки, и чтобы это происходило только по запросу + возможно с каким-нибудь кулдауном на использование, чтобы нельзя было такую помощь "спамить". Но разрабам, конечно, виднее.

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