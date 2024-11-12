GamesRadar: Indiana Jones показала God of War: Ragnarok как нужно грамотно делать подсказки в игре

Издание GamesRadar оценило вчерашний геймплей Indiana Jones and the Great Circle от студии MachineGames.

По мнению издания, разработчики из MachineGames продемонстрировали отличную систему подсказок к головоломкам, которую стоило бы взять на заметку другим студиям, в том числе Sony Santa Monica.

В отличии от God of War: Ragnarok, Indiana Jones не объясняет решение головоломки спустя 10 секунд после того, как игрок задумчиво постоит на месте не зная о том, что делать дальше. Если игрок воспользуется фотоаппаратом в игре чтобы сделать "подсказку" к нужной головоломке, Инди поразмышляет вслух и скажет что-нибудь, что направит игрока в правильном направлении, но не решит за него головоломку.

По мнению издания, это хороший способ интегрировать подсказки в игру непринужденным способом, и станет приятным дополнением для тех, кто застрянет на какой-то головоломке, но не хочет пользоваться готовыми решениями, а предпочтет разобраться в них самостоятельно, лишь с небольшой помощью от разработчиков.

Релиз игры состоится 9 декабря на PC и Xbox Series S|X, а версия для PlayStation 5 появится весной 2025 года. Владельцы Premium Edition получат доступ к игре 6 декабря.