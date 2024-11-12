GamesRadar: Indiana Jones показала God of War: Ragnarok как нужно грамотно делать подсказки в игре

Издание GamesRadar оценило вчерашний геймплей Indiana Jones and the Great Circle от студии MachineGames.
По мнению издания, разработчики из MachineGames продемонстрировали отличную систему подсказок к головоломкам, которую стоило бы взять на заметку другим студиям, в том числе Sony Santa Monica.
В отличии от God of War: Ragnarok, Indiana Jones не объясняет решение головоломки спустя 10 секунд после того, как игрок задумчиво постоит на месте не зная о том, что делать дальше. Если игрок воспользуется фотоаппаратом в игре чтобы сделать "подсказку" к нужной головоломке, Инди поразмышляет вслух и скажет что-нибудь, что направит игрока в правильном направлении, но не решит за него головоломку.
По мнению издания, это хороший способ интегрировать подсказки в игру непринужденным способом, и станет приятным дополнением для тех, кто застрянет на какой-то головоломке, но не хочет пользоваться готовыми решениями, а предпочтет разобраться в них самостоятельно, лишь с небольшой помощью от разработчиков.
Релиз игры состоится 9 декабря на PC и Xbox Series S|X, а версия для PlayStation 5 появится весной 2025 года. Владельцы Premium Edition получат доступ к игре 6 декабря.
не знаю кому они решали - у меня тупо стояли, на левых загадках вообще не говорили - я на оборот всё поврубал, а толку было 0.
Так разрабы god of war это не просто так сделали, а скорей всего провели какой-то анализ и поняли, что без этого не обойтись ибо в ином случае современные игроки с сдвг уже через 30 секунд удалят вашу игру. Так что вряд ли MachineGames это сильно поможет, учитывая вчерашний унылый геймплей который они показали
Всё ещё прохожу Ragnarok и, честно говоря, не вижу из-за чего был (и есть) весь этот бугурт с подсказками. За десятки часов игры я пока лишь только в паре моментов "зависал" и там мне никто не говорил как и что нужно решить, максимум были какие-то общие фразы от Фрейи или Атрея по типу "Хмм, кажется это работает не так...". Хотя, бесспорно, можно было бы соригинальничать и дать игрокам возможность обратиться с "самому мудрому человеку из живущих" ака Мимиру, чтобы он в такие моменты всё "разжевал" для игрока и представил пошаговое решение головоломки, и чтобы это происходило только по запросу + возможно с каким-нибудь кулдауном на использование, чтобы нельзя было такую помощь "спамить". Но разрабам, конечно, виднее.