Геймплей Indiana Jones and the Great Circle был одним из самых сложных аспектов разработки

Компания Machine Games, известная по успешному перезапуску серии Wolfenstein, в прошлом году выпустила Indiana Jones and the Great Circle. В отличие от любителя отстреливать нацистов У.Д. Бласковица, Индиане Джонсу больше по душе приключения и коллекционирование артефактов. Из-за этой смены персонажей, естественно, обе игры представляют собой разные интерпретации: несмотря на наличие перестрелок, Indiana Jones — это приключенческая игра с открытыми локациями, где бои отходят на второй план по сравнению с более линейными играми Wolfenstein.

В интервью GamesRadar+ на Gamescom 2025 Аксель Торвениус, креативный директор Indiana Jones and the Great Circle, рассказал о разработке игры с новым фокусом.

С точки зрения студии, это был один из самых интересных и в то же время сложных аспектов разработки. У нас большой опыт создания очень линейного, но при этом сюжетно-ориентированного игрового процесса во франшизе Wolfenstein. И когда мы приступили к работе над Indiana Jones and the Great Circle, мы с самого начала знали, что хотим сделать её более открытой и динамичной.

Однако, судя по всему, предстоящее дополнение — The Order of Giants — может стать лучшим из обоих миров. Торвениус объясняет:

DLC всё ещё отражает это. Оно в какой-то степени более линейно, чем части основной игры, но есть моменты, когда вы выходите на улицы Рима, и особенно под улицами Рима, где всё открывается.