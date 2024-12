Глобальный релиз Indiana Jones and the Great Circle заинтересовал лишь 12 000 игроков в Steam

На прошлой неделе Indiana Jones and the Great Circle стала доступна для обладателей Premium Edition, а на этой неделе состоялся ее глобальный релиз для всех желающих, но, как оказалось, игра не может похвастаться такими показателями вовлеченности игроков на старте, как можно было бы ожидать, принимая во внимание значительность IP, на котором она основана, и всеобщий положительный прием, который получила сама игра.

Согласно информации SteamDB, в понедельник, в день своего глобального релиза, в Indiana Jones and the Great Circle количество одновременных игроков в Steam составило 12 138 человек. Это больше, чем пиковые показатели большинства прошлых игр MachineGames на этой платформе: Wolfenstein: The New Colossus - 11 986 игроков, Wolfenstein: Youngblood - 6 582 игрока, но все же не всех, поскольку Wolfenstein 2: The New Colossus 2017 года занимает более высокое место с пиком в 16 141 одновременных игроков на Steam.

Здесь, разумеется, есть ряд факторов, о которых стоит помнить. Для начала, как уже упоминалось, игра доступна в раннем доступе для владельцев Premium Edition уже несколько дней, а значит, многие уже играют в нее, и, что очень важно, она также есть в Game Pass и Windows Store, поэтому не все ПК-игроки играют именно в Steam.

Приключенческий экшен от первого лица MachineGames доступен на PC и Xbox Series X/S, а также через Game Pass на обеих платформах.