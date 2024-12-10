Глобальный релиз Indiana Jones and the Great Circle заинтересовал лишь 12 000 игроков в Steam

На прошлой неделе Indiana Jones and the Great Circle стала доступна для обладателей Premium Edition, а на этой неделе состоялся ее глобальный релиз для всех желающих, но, как оказалось, игра не может похвастаться такими показателями вовлеченности игроков на старте, как можно было бы ожидать, принимая во внимание значительность IP, на котором она основана, и всеобщий положительный прием, который получила сама игра.
Согласно информации SteamDB, в понедельник, в день своего глобального релиза, в Indiana Jones and the Great Circle количество одновременных игроков в Steam составило 12 138 человек. Это больше, чем пиковые показатели большинства прошлых игр MachineGames на этой платформе: Wolfenstein: The New Colossus - 11 986 игроков, Wolfenstein: Youngblood - 6 582 игрока, но все же не всех, поскольку Wolfenstein 2: The New Colossus 2017 года занимает более высокое место с пиком в 16 141 одновременных игроков на Steam.
Здесь, разумеется, есть ряд факторов, о которых стоит помнить. Для начала, как уже упоминалось, игра доступна в раннем доступе для владельцев Premium Edition уже несколько дней, а значит, многие уже играют в нее, и, что очень важно, она также есть в Game Pass и Windows Store, поэтому не все ПК-игроки играют именно в Steam.
Приключенческий экшен от первого лица MachineGames доступен на PC и Xbox Series X/S, а также через Game Pass на обеих платформах.
Успех есть, теперь есть черта между нищетой и rtx, поиграли 12к элиты и ещё столько же через greenstore, товар не для массы, а для боярь.
С каких порт карты 2000 поколения это элита? Если я не ошибаюсь RTX начинается с этого поколения
Те кто ниже - им бы вместо нытья идти покупать новый комп. Все равно что ездить на велосипеде и ныть, о том что нет комфорта и скорость как у автомобиля.
Мне всегда казалось элита это только 4080 и 4090(если смотреть по видеокартам)
Забей, ща заминусуют. Для них 1080 до сих пор оч крутая карта. Никак не проснутся
Я я чё то не вижу чтоб она загружала спокойно 2000 серию, я как на 4070 запустил и вроде норм на высоких но временами не хватает и бывает так не хило.
Да хоть 1000 минусов, все равно эти плюсы или минусы ни на что не влияют
Тебе "казалось". Видеоплатки для "илиты"(ряженой, разумеется) всё что выше бюджетной 6-й серии для нашей Мотхерланд. Да и по миру почти такая же тенеденция. Причём давно. А с недаванего времени, лет пять-шесть - так вообще смысла апиться нэма, ибо стоит всё денег непомерных и ни разу не окупается. Тут уже комментов сколько про дешман-бюджет "ПэКа" за 150 и более тонн. - Да нахер оно за такие деньжищи не упёрлось! Вот и мало у кого карточки эти "РэТэХа" и прочия приблуды. А как продаваны-то хотели!)) Люди компы обновляют с расчётом на пять лет МИНИМУМ. Минимум. Кому из адекватных охота каждые несколько лет по 100 и более тысяч на игрульки выкидывать. Не смешите. И, тут вовсе не в доходе дело, а в элементарной логике. Сто раз про это всё писали. Не продаваны, разумеется. Да что я распинаюсь, если многие до сих пор инфу нормально фильтровать не научились..
Да не в пиратстве дело и не в системных, не нужен Индиана Джонс ни кому из молодежи, герой не прошёл проверку временем, к тому же последний фильм который вышел совсем недавно, угробил ему репутацию
Последние два фильма, если быть точным
Там и в системах дело.
потому что сделали халтуру, геймпей никакой, вид от первого лица максимально не подходит и то халтура
К камере действительно много вопросов, надо было весть геймплей от первого или весь от третьего.
Владельцев 4090 оказалось не много.
3060 и 12400, ультра с длсс на качество (с длсс почему то чётче чем в нативе) до 100+ фпс, но даже без длсс пару пунктов типо теней и отражений убавить и в бой, к слову 12гб на 3060 ох как пригодилось, и текстуры ультра, и остальные пункты далеко не минималка и даже не средние, люди в 2к на 3060 на высоком в эту игру играют, оптимизация тут дай боже.
Почему я, как владелец 4090, вообще должен играть в эту игру?
Индика Джос с принудительно включённым рейтрейсингом из-за чего даже не стартует на GTX вышел перед выходом RTX 5000.Это просто совпадение..
В новом патче лучи можно откл. Играю на 3060 и 12400 с ультра и длсс на качество, (с длсс почему то чётче), но даже без длсс просто пару пунктов убавить, типо теней и отражений.
Где в пункте можно отключить лучи? Я так и не нашёл. У меня ноутьуснач 3060 с 6 гига и и проблема с графикой на открытых пространства просто пипец. Все выглядит как оникс или бронза.
Я буду ждать ру-озвучку, хочу иметь полное погружение в игру и не отвлекаться на субтитры вместо просмотра декораций.
Это же годами можно ждать :(
А куда спешить, игра уже некуда не убежит)
Это факт, после всех патчей в неё играть надо
Минимальные требования в 8 гигов памяти, в целом, оправданы - но не всех они есть. Скажем так, что у большинства 6. Разрабы поленились в данном случае. Но игра хороша. Интересная. Красивая. Мы с пацанами во времена первых видеосалонов и компьютерных клубов даже и мечтать не могли, что когда-то выйдет игра такого плана. И за счастье было на спектрумах сыграть в игру по мотивам фильма.
Оправданы, тут графика пластиковая, могли бы тогда и картинку получше сделать.
Я, как тот, кто будучи школьником смотрел фильмы Индианы, погрузился в мир игры с большим удовольсвтем. На "мобильной" 3070 в 60 фпс тянет на средних. Да, можно вертеть носом про высокие и ультра, но и на средних игры выглядит более чем.
Но имхо субъективное, такой онлайн по нескольким причинам.
1) Это надо быть тупым издателем, делать игру подобного жанра (прошел, забыл на лет цать) в раннем доступе.
2) Ценних на нереиграбельную игру завышен. Это же как фильм, но на 20 часов. Поэтому даже за 43 турецких "доллара" а в американских все 70, это для многих перебор. 30 бы вполне, а там и по скидке можно будет взять да перепройти через, опять же лет 5.
3) К сожалению у Индианы небыло квадратной груди (Лара Крофт), поэтому даже в те времена, фанатов среди игроков было меньше, а на сегодня и падавно. И как уже писал кто-то до, последний фильм только ухудшили ситуацию.
Но лично для меня, спустя пары часов в Game Pass, летит очень бодро и интересно. Линейно, но интересно. Добавил в желаемое Стима, на какой-нибудь распродажи, за 10 баксов в коллекцию возьму, а там и перепройду, когда подзабуду сюжет.
На FHD и 3070 у меня летает на высоких.
Игра делалась внутренней студией МС, для продвижения паса, вышла в пасе бесплатно, а её меряют габеновым ларьком , нде...
Ну так если бы сделали игру на уровне трех последних частей Лары то очевидно бы намного больше людей заинтересовали, я бы с удовольствием купил если бы игра реально была на уровне Лары а Беседке и Майкам были бы нужны мои деньги, но им они нафиг не нужны, так что как говориться ваши проблемы.
Очень жаль конечно что не получилось достойного конкурента Ларе.
А может не надо было годную игру выпускать в ебаный понедельник? Весь мир работает так то
Выпустили в понедельник + геймпасс.
а вот и причина почему игра вылшла без Denuvo,судя по утечкам защита Crysis Remastered стоила 140 000 евро,там люди посчитали что чтобы окупить защиту нужно будет продать дополнительные 5000 копий
Молодежи подавай Дрейка, да Лару, все забыли про старика Инди. Спасибо Инди за развития жанра. Пора на покой.
додоились, пичалька какая в 666й раз одно и то же не зашло , и как это ваще такое может быть… в натуре , удивительно
У детишек на затычку 3060 видно даже не хватает
Это печально конечно, игра то хорошая. Но надеюсь столько игроков в стиме это из за того что игра сразу вышла в геймпассе
Тотальное пиратство на пк уничтожило продажи игры.Очень жаль.Не так много хороших одиночных игр выходит сейчас.Скоро такими темпами останутся только всякие онлайн дрочильни.
Почему всегда одно пиратство то?
В каждой теме одно пиратство виновато, да может оно сыграло какую то роль, но наверняка не более 10% вины в этом из 100%
Остальное плохой маркетинг и нишевая игра для взрослых людей, мне кажется игра вообще рассчитана на тех, кто смотрел фильмы.
У игры системки за пару дней появились, маркетинга почти не было
Я не оправдываю пиратство, пусть играет кто как хочет, но твой коммент на уровне
Пиратство убило игру, даже если бы игра скамом вообще оказалось - ты как орущие "Денуво убивает игры"
Множество факторов всегда влияет на продажи, а не только наличие защиты/без защиты
Дело не в пиратстве, хорошую игру купят.
Врятли там пиратство вообще что повлияло, у пиратов таких видеокартах нет чтобы поиграть, там тоже не у всех 4070 по 4090 так что если и было влечение то только 3%, хотя тут могло и на оборот сработать - так как рекламы не было а на торантах появилась раньше - это сработало как реклама и мы види 12000 возможно как раз что игра распространяется, возможно даже хуже было если бы не такой ход.
Что-то БГ3, Ведьмаку 3, которые вышли вообще без защиты это не помешало, как и многим другим.
Да да, дело канечно-же в пиратстве, а не в системках, заинтересованности, завышенном ценнике и пр...
P.S. Я даже пиратку не качала. Мне игры такого линейного плана в принцепе скучны, где бежишь по рельсам. И ладноб дали на Джона поглядеть играя от 3-го лица, так нет, смотри только на его руки играя от 1-го... тьфу. Все игры такого плана должны быть от 3-го лица!