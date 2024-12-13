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об игре
Indiana Jones and the Great Circle 09.12.2024
Экшен, Адвенчура, От первого лица
7.8 620 оценок

Харрисон Форд выразил сожаление по поводу того, что не смог сыграть роль Инди в игре Indiana Jones and the Great Circle

Serious Ash
Новости

Харрисон Форд украсил сцену во время церемонии вручения наград Game Awards. Он вышел на сцену вместе с Троем Бейкером и Тоддом Ховардом, чтобы вручить награду за лучшее исполнение.

Он также поздравил Бейкера с успехом «Indiana Jones and the Great Circle», выразив некоторое сожаление по поводу того, что упустил возможность самому сыграть Инди в игре. Он был полон похвал за игру Бейкера в игре.

Во время церемонии вручения наград Game Awards Харрисон Форд удивил публику своим присутствием на сцене. Он стоял рядом с Бейкером и Ховардом, которые внесли ключевой вклад в успех игры. Форд также в шутку упомянул, что хотел бы сыграть роль Инди в игре. Он сказал:

Если бы я знал, что он так хорош, я бы сделал это сам.

Ободряющие слова Форда, должно быть, подействовали на Бейкера как благословение, которому нужно было чем-то занять свое место. Теперь можно с уверенностью сказать, что передача кнута прошла успешно и находится в надежных руках.

Трой Бейкер приложил немало усилий, чтобы воплотить Инди, и его усилия, несомненно, отразились на его игре. Он проделал хорошую работу, сыграв этого культового персонажа.

Даже Спилберг был бы доволен тем, как сейчас воспринимается игра. В MachineGames проделали хорошую работу, сохранив верность исходному материалу. На игру сильно повлиял фильм 1981 года "В поисках утраченного ковчега".

25
15
Комментарии: 15
Ваш комментарий
211186

Игра мне оч зашла, прохожу с удовольствием. Не ожидал такого, если честно

6
UnstoppableMaddox

15 часов тупо стелсить ето шикарно ды гг штоли?

-1
Smusi

Культовый мужик. До сих пор в афиге как он в 70 самолётом управляет

5
BluntZebulon
Даже Спилберг был бы доволен

Написано так, будто он помер уже

2
АLEX86

Скоро помрёт. Недолго ему осталось. Пора к земле привыкнуть уже. До 70 ещё немногим везёт дожить.

-2
Макс Макс 007

Трой Бейкер превосходно озвучил хруст костей!

0
cthulhu42

Че то Форд совсем сдал. Кое как говорит.((( Крутой дядька.

0
SOLUS5678

Приятно было видеть его на шоу.

0
Sider999

Деду поздно денег занесли.

-2
tvorog8088

Что то как то быстро закончилась, древние дилдаки в стену пихать уже наверно не буду.

-2
Хер из прошлой катки

дедушка хорохорится) хотя может и действительно есть еще порох в порохвницах

-3
PolGhost

У него уже старый голос (посмотри последний фильм в оригинале и поймешь о чем речь). Этот голос вообще не подходит молодому Индиане

5
Хер из прошлой катки PolGhost

а я думал,он про то,чтобы в костюме захвата движений бегать)

1
Victor Dukoff

Ну конечно - старик выходит в тираж, а гонорар в 20+ лямов за главную роль ему вынь, да полож.

-4
DezkQ

Шо дед прибавку к пенсии профукал ?

-5