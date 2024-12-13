Харрисон Форд выразил сожаление по поводу того, что не смог сыграть роль Инди в игре Indiana Jones and the Great Circle

Харрисон Форд украсил сцену во время церемонии вручения наград Game Awards. Он вышел на сцену вместе с Троем Бейкером и Тоддом Ховардом, чтобы вручить награду за лучшее исполнение.
Он также поздравил Бейкера с успехом «Indiana Jones and the Great Circle», выразив некоторое сожаление по поводу того, что упустил возможность самому сыграть Инди в игре. Он был полон похвал за игру Бейкера в игре.
Во время церемонии вручения наград Game Awards Харрисон Форд удивил публику своим присутствием на сцене. Он стоял рядом с Бейкером и Ховардом, которые внесли ключевой вклад в успех игры. Форд также в шутку упомянул, что хотел бы сыграть роль Инди в игре. Он сказал:
Если бы я знал, что он так хорош, я бы сделал это сам.
Ободряющие слова Форда, должно быть, подействовали на Бейкера как благословение, которому нужно было чем-то занять свое место. Теперь можно с уверенностью сказать, что передача кнута прошла успешно и находится в надежных руках.
Трой Бейкер приложил немало усилий, чтобы воплотить Инди, и его усилия, несомненно, отразились на его игре. Он проделал хорошую работу, сыграв этого культового персонажа.
Даже Спилберг был бы доволен тем, как сейчас воспринимается игра. В MachineGames проделали хорошую работу, сохранив верность исходному материалу. На игру сильно повлиял фильм 1981 года "В поисках утраченного ковчега".
Игра мне оч зашла, прохожу с удовольствием. Не ожидал такого, если честно
15 часов тупо стелсить ето шикарно ды гг штоли?
Культовый мужик. До сих пор в афиге как он в 70 самолётом управляет
Написано так, будто он помер уже
Скоро помрёт. Недолго ему осталось. Пора к земле привыкнуть уже. До 70 ещё немногим везёт дожить.
Трой Бейкер превосходно озвучил хруст костей!
Че то Форд совсем сдал. Кое как говорит.((( Крутой дядька.
Приятно было видеть его на шоу.
Деду поздно денег занесли.
Что то как то быстро закончилась, древние дилдаки в стену пихать уже наверно не буду.
дедушка хорохорится) хотя может и действительно есть еще порох в порохвницах
У него уже старый голос (посмотри последний фильм в оригинале и поймешь о чем речь). Этот голос вообще не подходит молодому Индиане
а я думал,он про то,чтобы в костюме захвата движений бегать)
Ну конечно - старик выходит в тираж, а гонорар в 20+ лямов за главную роль ему вынь, да полож.
Шо дед прибавку к пенсии профукал ?