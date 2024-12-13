Харрисон Форд выразил сожаление по поводу того, что не смог сыграть роль Инди в игре Indiana Jones and the Great Circle

Харрисон Форд украсил сцену во время церемонии вручения наград Game Awards. Он вышел на сцену вместе с Троем Бейкером и Тоддом Ховардом, чтобы вручить награду за лучшее исполнение.

Он также поздравил Бейкера с успехом «Indiana Jones and the Great Circle», выразив некоторое сожаление по поводу того, что упустил возможность самому сыграть Инди в игре. Он был полон похвал за игру Бейкера в игре.

Во время церемонии вручения наград Game Awards Харрисон Форд удивил публику своим присутствием на сцене. Он стоял рядом с Бейкером и Ховардом, которые внесли ключевой вклад в успех игры. Форд также в шутку упомянул, что хотел бы сыграть роль Инди в игре. Он сказал:

Если бы я знал, что он так хорош, я бы сделал это сам.

Ободряющие слова Форда, должно быть, подействовали на Бейкера как благословение, которому нужно было чем-то занять свое место. Теперь можно с уверенностью сказать, что передача кнута прошла успешно и находится в надежных руках.

Трой Бейкер приложил немало усилий, чтобы воплотить Инди, и его усилия, несомненно, отразились на его игре. Он проделал хорошую работу, сыграв этого культового персонажа.

Даже Спилберг был бы доволен тем, как сейчас воспринимается игра. В MachineGames проделали хорошую работу, сохранив верность исходному материалу. На игру сильно повлиял фильм 1981 года "В поисках утраченного ковчега".