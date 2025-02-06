Харрисон Форд высоко оценил работу Троя Бейкера в роли Индианы Джонса

Легендарный Харрисон Форд остался доволен тем, как Трой Бейкер воплотил образ Индианы Джонса в игре Indiana Jones and the Great Circle. В недавнем интервью Wall Street Journal актёр отметил, что Бейкер справился блестяще, передав дух знаменитого археолога без использования искусственного интеллекта.

«Вам не нужен ИИ, чтобы украсть мою душу. Это уже можно сделать за копейки с помощью хороших идей и таланта», — отметил Форд, явно намекая на дискуссии вокруг цифрового омоложения актёров и их «синтетических» версий в кино и играх.

Хотя Тодд Говард из Bethesda Game Studios изначально не хотел брать Троя Бейкера на роль Инди, именно его голос зрители неоднократно выбирали в слепых прослушиваниях. В результате актёр получил возможность стать новым голосом знаменитого персонажа, и, судя по положительным отзывам критиков и поклонников, он полностью оправдал доверие разработчиков.

Indiana Jones and the Great Circle вышла 9 декабря 2024 года и получила высокие оценки за атмосферу, механику и верность духу оригинальной франшизы.