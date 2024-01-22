Игра Indiana Jones and the Great Circle помогла Индиане Джонсу стать трендом в сети X

В последние время игра Indiana Jones and the Great Circle превратила серию фильмов об Индиане Джонсе в тренд на сайте X (Twitter). Эти данные относятся к Соединенным Штатам. Для игры, представленной во время недавнего Xbox Developer Direct, это стало настоящим достижением. Об этом сообщил аналитик игровой индустрии Benji-Sales.
Не говоря уже о том, что в течение нескольких часов игра занимала четыре из двадцати первых мест в списке трендов со смежными темами: Индиана Джонс, Инди, Харрисон Форд и MachineGames. При этом, как ни парадоксально, Uncharted также смогла подняться в рейтинге, заняв в нем 12-ю позицию.
Как вы знаете, Naughty Dog позаимствовали немало идей из франшизы об Индиане Джонсе при разработке своих игр, но теперь настала очередь Xbox завладеть источником вдохновения и использовать его в качестве собственной франшизы.
Indiana Jones and the Great Circle выйдет эксклюзивно для PC и Xbox Series X|S. Выход игры запланирован на 2024 год, дата пока не определена. Возможно, нам удастся поиграть в нее в рождественские праздники, принимая во внимание ее важность для экосистемы Xbox.
Очень нравится пока как выглядит и хорошо, что не от третьего, а то копия Анча была бы.
ну что же, стрелочка повернулась и теперь игры продвигают фильмы
филька котик молодец и фильм из дома престарелых попиарил и нечто подобие игрульки подсунул с нулем оригинальности которую на изи скодили тк придумывать и не нужно ниче… успех за успехом
Деда всё утро штормит - дайте ему успокоительного.
там чувак в 150 лет Индиану играет, вот кого штормит, куда нам всем до такого уровня
При чем здесь фильм? Давай The Witcher 3 хейтить за то что сериал плохой?
при чем тут дед? давай всех у кого аккаунт старше 5 лет в деды записывать ?
Заходишь в каждую новость о современных играх - везде Твои комментарии что тебе что то не нравиться может ты уже стар для современного геймдева?
Комментарии как у старого деда который постоянно ворчит и всем недоволен.