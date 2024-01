Игроки критикуют вид от 1-го лица в Indiana Jones and the Great Circle

На презентации Developer_Direct студия MachineGames показала новый экшен под названием Indiana Jones and the Great Circle, посвященный Индиане Джонсу. В игре нас ожидает захватывающий геймплей и потрясающие катсцены.



Однако, то, что больше всего удивило зрителей, это выбор разработчиков сделать игру экшеном от первого лица. То есть, в игре мы будем видеть все происходящее глазами главного героя. В таком решении были найдены и отрицательные моменты, и появились критические отзывы в социальных сетях.



Некоторые игроки считают, что идея представить Индиану Джонса в экшене от первого лица – это ужасная идея. Ведь такая механика игры не вписывается в жанр, привычный для серий Uncharted или Tomb Raider. Пользователи сети даже надеялись на наличие возможности переключения камеры, но, похоже, в релизной версии этого не будет.



Поклонники Indiana Jones считают, что вид от первого лица скрывает культовый облик главного героя за кадром и придает игре больше сходств с Far Cry и Wolfenstein. MachineGames, известная по Wolfenstein II: The New Colossus и Wolfenstein: The New Order, возможно, внесла свой стиль в новую игру.



Тем не менее, есть и те, кто признает данный выбор в отношении игры Индианы Джонса хорошим. Ведь если бы игра была от третьего лица, постоянно бы возникали сравнения с аналогичными проектами, такими как Uncharted. Однако, положительных отзывов в целом оказалось немного.



Indiana Jones and the Great Circle выйдет в 2024 году на PC и Xbox Series X|S. Трой Бейкер, известный по роли в The Last of Us, не только озвучил персонажа Индианы Джонса, но также записал движения для него.