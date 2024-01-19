На презентации Developer_Direct студия MachineGames показала новый экшен под названием Indiana Jones and the Great Circle, посвященный Индиане Джонсу. В игре нас ожидает захватывающий геймплей и потрясающие катсцены.
Однако, то, что больше всего удивило зрителей, это выбор разработчиков сделать игру экшеном от первого лица. То есть, в игре мы будем видеть все происходящее глазами главного героя. В таком решении были найдены и отрицательные моменты, и появились критические отзывы в социальных сетях.
Некоторые игроки считают, что идея представить Индиану Джонса в экшене от первого лица – это ужасная идея. Ведь такая механика игры не вписывается в жанр, привычный для серий Uncharted или Tomb Raider. Пользователи сети даже надеялись на наличие возможности переключения камеры, но, похоже, в релизной версии этого не будет.
Поклонники Indiana Jones считают, что вид от первого лица скрывает культовый облик главного героя за кадром и придает игре больше сходств с Far Cry и Wolfenstein. MachineGames, известная по Wolfenstein II: The New Colossus и Wolfenstein: The New Order, возможно, внесла свой стиль в новую игру.
Тем не менее, есть и те, кто признает данный выбор в отношении игры Индианы Джонса хорошим. Ведь если бы игра была от третьего лица, постоянно бы возникали сравнения с аналогичными проектами, такими как Uncharted. Однако, положительных отзывов в целом оказалось немного.
Indiana Jones and the Great Circle выйдет в 2024 году на PC и Xbox Series X|S. Трой Бейкер, известный по роли в The Last of Us, не только озвучил персонажа Индианы Джонса, но также записал движения для него.
Игроки критикуют вид от 1-го лица в Indiana Jones and the Great Circle
На презентации Developer_Direct студия MachineGames показала новый экшен под названием Indiana Jones and the Great Circle, посвященный Индиане Джонсу. В игре нас ожидает захватывающий геймплей и потрясающие катсцены.
Тупое стадо ноет даже не дождавшись игры
А большего им и не надо. Мне в киберпанке вид от первого лица зашёл в плане погружения в мир не знаю чего возмущаются. Тот же дизонред, мирорс эдж, дай лайт никто не возмущался в играх, которые также экшен в от первого лица
а чё изменится, после релиза? уж десятки игр последних лет научили на все 100%, что после релиза, в лучшую сторону игра не меняется никак
тем более тут помойная студия машингеймс, которая не умеет по другому творить, чтоб сделать от 3го лица. так и сюжетно и геймплейно не умеют делать игр.
последняя их игра показала насколько они никчемны
так что тут скорее ты из тупого стада, что до сих пор верят, что с релизом игра преобразится
в твоем кибербаге никто на лицо не жаловался. там буквально баг на баге был, да, фиговая оптимизация.
абсолютно заслуженный хейт
Клоун
Наверняка если бы игра была от третьего, тоже нашлись бы недовольные. "Ага, копия Анчартеда, ничего нового!". Всегда так, с любой стороны подкараулишь недостатки.
Ну и я про робокопа думал что идея от1ого лица дичь дичью. Но игра доказала обратное..
Однозначно молодняк критикует, который не знает такой игры как The Chronicles of Riddick: Escape from Butcher Bay, где аналогично можно было сделать и вид от 3-го лица, придав игре больше движения и динамики. Но игра только выигрывала от такого подхода, а акробатике и другим геймплейным деталям это совершенно не помешало.
Я считаю наоборот, это очень смелое и крутое решение, как и игру выделяет и отличает от похожих приключенческих серий, которые откровенно говоря уже поднадоели своим шаблонным геймплеем "карабкайся по отведённым местам, прячься в кустах, стреляй из-за укрытий".
Та Игра про Риддика - кайф. Вот бы нормальный римэйк сделали.. - Актуально. По поводу от третьего.. - Лучше делать, как в ТЕСах и Фоллычах и от третьего и от первого. Чтобы кто хочет, мог полюбоваться на перса/протагониста со стороны. Но, упор по механикам можно сделать на от первого. Там механик от фёрст пёрсон на самом деле очень много прикрутить можно, реализовать можно и те, которые вообще в играх не часто видишь/встречаешь. Но, вот только фиг они их много как следует прикрутят. От первого вообще - погружение выше. От третьего же любителем шкурок/скинов/внутриигрового барахла урон наносится..)) Камень в их огород.
Я тоже хочу вид от третьего лица как Лара Крофт и анчартед, чем аватар и киберпанк
Ждём-с игру. Игра от первой рожи - вполне себе нормас. При нормальной реализации, конечно.
ОЧЕНЬ ХОРОШО...люблю вид от 1 лица.так ты чуствуешь себя героем (как будто это ты сам) посмотрите видео о том что такое виды от 1 лица и 3 лица и чем они отличаються в восприятие игры.....Как же меня бесят все эти нытики которым что то вечно не нравиться ....так меня бесят что злоба моя бесгранична и был бы я всесилен и могущественный как супермен хоумлендер я бы собрал все это стадо нытиков в одну кучу и жег жег жег жег жег огнем из глаз пока не остались горящие головешки и обосранные трусы)))))
по этому ты всегда ноешь в комментах под новостями про алана вейка 2?)
Пургу не неси, ты бы даже человека не осмелился ударить, жег бы он, поджигатель мамкин.
Все правильно
играешь за популярного перса но даже не видишь его
прям с аватаром тоже такая хрень
еще и боевка кулачная, от третьего можно и бетменсатайл замутить было
да ладно вид лица. но там же буквально в трейлере видно, что графон не оч. анимации не оч