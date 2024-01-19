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Indiana Jones and the Great Circle 2024 г.
Экшен, Адвенчура, От первого лица
7.3 121 оценка

Игроки критикуют вид от 1-го лица в Indiana Jones and the Great Circle

Simple Jack
Новости

На презентации Developer_Direct студия MachineGames показала новый экшен под названием Indiana Jones and the Great Circle, посвященный Индиане Джонсу. В игре нас ожидает захватывающий геймплей и потрясающие катсцены.

Однако, то, что больше всего удивило зрителей, это выбор разработчиков сделать игру экшеном от первого лица. То есть, в игре мы будем видеть все происходящее глазами главного героя. В таком решении были найдены и отрицательные моменты, и появились критические отзывы в социальных сетях.

Некоторые игроки считают, что идея представить Индиану Джонса в экшене от первого лица – это ужасная идея. Ведь такая механика игры не вписывается в жанр, привычный для серий Uncharted или Tomb Raider. Пользователи сети даже надеялись на наличие возможности переключения камеры, но, похоже, в релизной версии этого не будет.

Поклонники Indiana Jones считают, что вид от первого лица скрывает культовый облик главного героя за кадром и придает игре больше сходств с Far Cry и Wolfenstein. MachineGames, известная по Wolfenstein II: The New Colossus и Wolfenstein: The New Order, возможно, внесла свой стиль в новую игру.

Тем не менее, есть и те, кто признает данный выбор в отношении игры Индианы Джонса хорошим. Ведь если бы игра была от третьего лица, постоянно бы возникали сравнения с аналогичными проектами, такими как Uncharted. Однако, положительных отзывов в целом оказалось немного.

Indiana Jones and the Great Circle выйдет в 2024 году на PC и Xbox Series X|S. Трой Бейкер, известный по роли в The Last of Us, не только озвучил персонажа Индианы Джонса, но также записал движения для него.

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16
16
Комментарии: 16
Ваш комментарий
MythicalTiernan

Тупое стадо ноет даже не дождавшись игры

9
luVol

А большего им и не надо. Мне в киберпанке вид от первого лица зашёл в плане погружения в мир не знаю чего возмущаются. Тот же дизонред, мирорс эдж, дай лайт никто не возмущался в играх, которые также экшен в от первого лица

-4
JohnTornton

а чё изменится, после релиза? уж десятки игр последних лет научили на все 100%, что после релиза, в лучшую сторону игра не меняется никак
тем более тут помойная студия машингеймс, которая не умеет по другому творить, чтоб сделать от 3го лица. так и сюжетно и геймплейно не умеют делать игр.
последняя их игра показала насколько они никчемны

так что тут скорее ты из тупого стада, что до сих пор верят, что с релизом игра преобразится

-3
JohnTornton luVol

в твоем кибербаге никто на лицо не жаловался. там буквально баг на баге был, да, фиговая оптимизация.
абсолютно заслуженный хейт

-3
luVol JohnTornton

Клоун

4
Gridon luVol

Наверняка если бы игра была от третьего, тоже нашлись бы недовольные. "Ага, копия Анчартеда, ничего нового!". Всегда так, с любой стороны подкараулишь недостатки.

0
evrey616225

Ну и я про робокопа думал что идея от1ого лица дичь дичью. Но игра доказала обратное..

6
Batchankoff

Однозначно молодняк критикует, который не знает такой игры как The Chronicles of Riddick: Escape from Butcher Bay, где аналогично можно было сделать и вид от 3-го лица, придав игре больше движения и динамики. Но игра только выигрывала от такого подхода, а акробатике и другим геймплейным деталям это совершенно не помешало.
Я считаю наоборот, это очень смелое и крутое решение, как и игру выделяет и отличает от похожих приключенческих серий, которые откровенно говоря уже поднадоели своим шаблонным геймплеем "карабкайся по отведённым местам, прячься в кустах, стреляй из-за укрытий".

2
Imnogamer

Та Игра про Риддика - кайф. Вот бы нормальный римэйк сделали.. - Актуально. По поводу от третьего.. - Лучше делать, как в ТЕСах и Фоллычах и от третьего и от первого. Чтобы кто хочет, мог полюбоваться на перса/протагониста со стороны. Но, упор по механикам можно сделать на от первого. Там механик от фёрст пёрсон на самом деле очень много прикрутить можно, реализовать можно и те, которые вообще в играх не часто видишь/встречаешь. Но, вот только фиг они их много как следует прикрутят. От первого вообще - погружение выше. От третьего же любителем шкурок/скинов/внутриигрового барахла урон наносится..)) Камень в их огород.

0
Glodus Muspell

Я тоже хочу вид от третьего лица как Лара Крофт и анчартед, чем аватар и киберпанк

0
Imnogamer

Ждём-с игру. Игра от первой рожи - вполне себе нормас. При нормальной реализации, конечно.

0
fox nemets

ОЧЕНЬ ХОРОШО...люблю вид от 1 лица.так ты чуствуешь себя героем (как будто это ты сам) посмотрите видео о том что такое виды от 1 лица и 3 лица и чем они отличаються в восприятие игры.....Как же меня бесят все эти нытики которым что то вечно не нравиться ....так меня бесят что злоба моя бесгранична и был бы я всесилен и могущественный как супермен хоумлендер я бы собрал все это стадо нытиков в одну кучу и жег жег жег жег жег огнем из глаз пока не остались горящие головешки и обосранные трусы)))))

-1
DeadRemix

по этому ты всегда ноешь в комментах под новостями про алана вейка 2?)

3
Johnny Rotten

Пургу не неси, ты бы даже человека не осмелился ударить, жег бы он, поджигатель мамкин.

1
Kostya Bashmakov

Все правильно

играешь за популярного перса но даже не видишь его
прям с аватаром тоже такая хрень

еще и боевка кулачная, от третьего можно и бетменсатайл замутить было

-2
JohnTornton

да ладно вид лица. но там же буквально в трейлере видно, что графон не оч. анимации не оч

-7