Игроки призывают извиниться перед дизайнером Indiana Jones and the Great Circle за критику носимой им символики DEI

После официального релиза приключенческого экшена Indiana Jones and the Great Circle в сети X стали появляться сообщения от геймеров с призывом извиниться за то, что они оскорбляли одного из разработчиков MachineGames.
Во время одного из показов игры старший нарративный дизайнер Эдвард Кертис (Edward Curtis), стал объектом критики, поскольку на нем была одежда с изображением радужного флага, символизирующего движение LBGT+. Многие из геймеров, принимая во внимание статус старшего нарративного дизайнера, были настроены крайне пессимистично, так как полагали, что Indiana Jones and the Great Circle - станет еще одной игрой, которая будет уничтожена повесткой DEI.
Однако после выхода игра удостоилась множества похвал от СМИ (средний балл на Metacritic - 87) и простых игроков (особенно много положительных отзывов в Steam). И вот тут-то геймеры и заявили, что «надо бы извиниться».
В то же время некоторые из них заявляют следующее: все уже должны понимать, что «люди DEI участвуют в производстве игр» и «идеология DEI активно пропагандируется в играх» - это не одно и то же; не нужно сразу использовать нецензурную лексику.
Конечно, многие из геймеров по-прежнему жалуются на чрезмерно высокие запросы к системе: мол, игра действительно очень хороша, но требования слишком высоки и их сложно выполнить.
Фактически одно и то же, это неплохой звоночек. Не понимаю эту пропаганду, я же не пишу на всех заборах что натурал и не ношу с этим футболки. Бредятина
Если бы ты был угнетаемым меньшинством, то носил бы.
Когда у тебя есть все базовые права. То тебе не надо бороться, создавать символы и т.д. Но когда ты чего то лишен, как в свое время женщины избирательного права, то и и символы будут и носить их будут.
И прикинь. Кто боролся против крепостного права, против рабства, тоже символы носили. Но как я понял для тебя это бредятина. У того же великого Ленина тоже символы были и на заборах писали. Или получается Ленин клоун был. Бредятиной страдал.
В остальном в играх главное качество. Даже гея можно отлично прописать и вписать в историю как это делает тот же Ода в One piece. Чего стоит Бон Курей лучший друг Эвер.
Тогда меньшинствам нужно разрешить повестку вставлять в игры и в фильмы и тогда они перестанут носить символики, ой ...
А крупный капитал их поддерживал так же как DEI? Нет? К чему бы это..
Когда их в последний раз угнетали на западе? Они уже давно угнетающее меньшинство, никак не наоборот. И символу не обязательно имеют отношения к угнетенным. Также существовали символы власти и собственного превосходства. Вот и эти выпячивают свою символику, как знак принадлежности к особой касте, перед которой остальные должны КУ делать.
Считаю что нужно уже принимать меры и табуировать тему лгбт в мировом масс медиа. Так будет лучше для всех. Ведь никто не собирается сжигать меньшинства на костре или ущемлять их права. Просто нужно чтобы все заткнулись и убрали всё это с эфира.
по мне так у себя в дому пусть хоть со шкафов прыгают но на улицах и общественных местах пропаганда и требования такого характера исключительно вредны для человечества
Учитывая его внешний вид - и без футболки есть за что чморить.
Во во. Я сначала думал, что на фотке обычная пухлая баба, а потом понял, что нет))
Право требовать извинения есть только у одного человека, дон
а зачем извиняться? он же по прежнему её носит
Все срочно в реддит, developer lives matter!
Если на качестве проекта это не сказывается, то пусть хоть весь радужными татухами обколется и дельфином себя считает.
да хоть ракету пусть на марс запустит светиться не ненадо
Как и говорят, если ты построил ракету, то тебя назовут ракетчиком, а если после этого стал пид... м, то про ракетчика забудут, а будешь просто пид... м))
Гетеросексуальный белый мужчина будет извиняться за перебитые кости гомохэю? А ещё что?
Пора уже привыкнуть, что почти любая команда разработчиков сейчас "разнообразная". Главное, чтоб сама игра и её реклама на этом не строилась.
Игра от геев для геев, самое то 😁
Ага щаз, когда в Египте в шатре взрослые мамаши обсуждают серьёзные вещи, ребёночку Индиане доверили змею покормить, клоунада та ещё, это неуважение к самцу Индиане Джонсу я считаю.
В 37_ом это год событий игры.)). Смотрим год событий игры поп_друга это стенка гарантировано
выпелите рыжую х.........
мне нравиться - опять критики поставили 9\10 а игра ли реально или нет?
По отзывам игра отличная, оптимизацию в пк-версию не завезли, продажи очень грустные.
~1800 отзывов в Steam у ААА singleplayer игры — это нехороший показатель для ААА-игры.
Маркетинг, с радужными сотрудниками игростудии, для игры про археолога-гигачада был явно ошибочным. Позиционирование игры, в рамках маркетинга, скорее неудачное.
потом ныть будут игроки злые, а проверив физику в революционной игре - увидел чё интересное, бью хлыстом по птице а толку 0, игры 15 лет тому назад и не такое могли - а щяс революция - физика вышла в окно.
Имея ПК за 300 т.р. игра ни в 4К ни в FHD не идет с трассировкой. И вообще поведение странной настройка выставляешь получаешь 60 кадров, проходит немного времени и все слайдшоу. Да 12 Гб видеопамяти явное не хватает. Оптимизацией явно нужна. А когда выйдет железо через пару лет которое будет тянуть игру, о ней уже ни кто не вспомнит. Crysis and the Great Circle
А ничего, что это логотип компании? Что заставили, то и надел.
никто не может заставлять тебя носить то, что не является спец формой
в офис ты можешь ходить в обычной одежде
канцелим и это...
О чем говорить, если в свое время даже на Старфилд кричали, что он поддерживает ЛГБТ, потому что на геймпаде след от кометы похож на радугу.
Тупому стаду нужен только объект для нападения.
Что за бред, кто как хочет так и одевается, это не должно никого волновать.
А если на футболке свастон будет?
флаг президента финляндии. и это реальная свастика, а не показалось
ну так как кто захотел, так никто и не поиграл в его игру
пусть сам покупает
Одевать можешь что угодно, но рисовать на одежке допустимо не всё