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Indiana Jones and the Great Circle 09.12.2024
Экшен, Адвенчура, От первого лица
7.6 517 оценок

Игроки призывают извиниться перед дизайнером Indiana Jones and the Great Circle за критику носимой им символики DEI

Gruz_
Новости

После официального релиза приключенческого экшена Indiana Jones and the Great Circle в сети X стали появляться сообщения от геймеров с призывом извиниться за то, что они оскорбляли одного из разработчиков MachineGames.

Во время одного из показов игры старший нарративный дизайнер Эдвард Кертис (Edward Curtis), стал объектом критики, поскольку на нем была одежда с изображением радужного флага, символизирующего движение LBGT+. Многие из геймеров, принимая во внимание статус старшего нарративного дизайнера, были настроены крайне пессимистично, так как полагали, что Indiana Jones and the Great Circle - станет еще одной игрой, которая будет уничтожена повесткой DEI.

Однако после выхода игра удостоилась множества похвал от СМИ (средний балл на Metacritic - 87) и простых игроков (особенно много положительных отзывов в Steam). И вот тут-то геймеры и заявили, что «надо бы извиниться».

В то же время некоторые из них заявляют следующее: все уже должны понимать, что «люди DEI участвуют в производстве игр» и «идеология DEI активно пропагандируется в играх» - это не одно и то же; не нужно сразу использовать нецензурную лексику.

Конечно, многие из геймеров по-прежнему жалуются на чрезмерно высокие запросы к системе: мол, игра действительно очень хороша, но требования слишком высоки и их сложно выполнить.

-34
52
Комментарии: 52
Ваш комментарий
QD19

Фактически одно и то же, это неплохой звоночек. Не понимаю эту пропаганду, я же не пишу на всех заборах что натурал и не ношу с этим футболки. Бредятина

30
Sion2

Если бы ты был угнетаемым меньшинством, то носил бы.

Когда у тебя есть все базовые права. То тебе не надо бороться, создавать символы и т.д. Но когда ты чего то лишен, как в свое время женщины избирательного права, то и и символы будут и носить их будут.

И прикинь. Кто боролся против крепостного права, против рабства, тоже символы носили. Но как я понял для тебя это бредятина. У того же великого Ленина тоже символы были и на заборах писали. Или получается Ленин клоун был. Бредятиной страдал.

В остальном в играх главное качество. Даже гея можно отлично прописать и вписать в историю как это делает тот же Ода в One piece. Чего стоит Бон Курей лучший друг Эвер.

-43
DestryDes Sion2

Тогда меньшинствам нужно разрешить повестку вставлять в игры и в фильмы и тогда они перестанут носить символики, ой ...

12
digitalkid Sion2
И прикинь. Кто боролся против крепостного права, против рабства, тоже символы носили.

А крупный капитал их поддерживал так же как DEI? Нет? К чему бы это..

7
Akalaka digitalkid
12
Balmont92 Sion2

Когда их в последний раз угнетали на западе? Они уже давно угнетающее меньшинство, никак не наоборот. И символу не обязательно имеют отношения к угнетенным. Также существовали символы власти и собственного превосходства. Вот и эти выпячивают свою символику, как знак принадлежности к особой касте, перед которой остальные должны КУ делать.

8
BRIJIJIANT

Считаю что нужно уже принимать меры и табуировать тему лгбт в мировом масс медиа. Так будет лучше для всех. Ведь никто не собирается сжигать меньшинства на костре или ущемлять их права. Просто нужно чтобы все заткнулись и убрали всё это с эфира.

9
Мухамедшин Рафик

по мне так у себя в дому пусть хоть со шкафов прыгают но на улицах и общественных местах пропаганда и требования такого характера исключительно вредны для человечества

0
shurasick876

Учитывая его внешний вид - и без футболки есть за что чморить.

7
Сергей Понащенко

Во во. Я сначала думал, что на фотке обычная пухлая баба, а потом понял, что нет))

1
HellowRainbow

Право требовать извинения есть только у одного человека, дон

4
JohnTornton

а зачем извиняться? он же по прежнему её носит

3
GraF68ru

Все срочно в реддит, developer lives matter!

1
digitalkid

Если на качестве проекта это не сказывается, то пусть хоть весь радужными татухами обколется и дельфином себя считает.

0
inkomniak

да хоть ракету пусть на марс запустит светиться не ненадо

0
Сергей Понащенко

Как и говорят, если ты построил ракету, то тебя назовут ракетчиком, а если после этого стал пид... м, то про ракетчика забудут, а будешь просто пид... м))

0
Макс Макс 007

Гетеросексуальный белый мужчина будет извиняться за перебитые кости гомохэю? А ещё что?

0
Олег Дудин

Пора уже привыкнуть, что почти любая команда разработчиков сейчас "разнообразная". Главное, чтоб сама игра и её реклама на этом не строилась.

0
Джон Сноу 2

Игра от геев для геев, самое то 😁

0
tvorog8088

Ага щаз, когда в Египте в шатре взрослые мамаши обсуждают серьёзные вещи, ребёночку Индиане доверили змею покормить, клоунада та ещё, это неуважение к самцу Индиане Джонсу я считаю.

0
Мухамедшин Рафик

В 37_ом это год событий игры.)). Смотрим год событий игры поп_друга это стенка гарантировано

0
jax baron

выпелите рыжую х.........

0
jax baron

мне нравиться - опять критики поставили 9\10 а игра ли реально или нет?

0
Danny Lamb

По отзывам игра отличная, оптимизацию в пк-версию не завезли, продажи очень грустные.

~1800 отзывов в Steam у ААА singleplayer игры — это нехороший показатель для ААА-игры.

Маркетинг, с радужными сотрудниками игростудии, для игры про археолога-гигачада был явно ошибочным. Позиционирование игры, в рамках маркетинга, скорее неудачное.

0
jax baron Danny Lamb

потом ныть будут игроки злые, а проверив физику в революционной игре - увидел чё интересное, бью хлыстом по птице а толку 0, игры 15 лет тому назад и не такое могли - а щяс революция - физика вышла в окно.

0
vlan0

Имея ПК за 300 т.р. игра ни в 4К ни в FHD не идет с трассировкой. И вообще поведение странной настройка выставляешь получаешь 60 кадров, проходит немного времени и все слайдшоу. Да 12 Гб видеопамяти явное не хватает. Оптимизацией явно нужна. А когда выйдет железо через пару лет которое будет тянуть игру, о ней уже ни кто не вспомнит. Crysis and the Great Circle

0
Блоха В Сарафане

А ничего, что это логотип компании? Что заставили, то и надел.

-1
JohnTornton

никто не может заставлять тебя носить то, что не является спец формой
в офис ты можешь ходить в обычной одежде

1
BigusDickus

канцелим и это...

-1
Spillik

О чем говорить, если в свое время даже на Старфилд кричали, что он поддерживает ЛГБТ, потому что на геймпаде след от кометы похож на радугу.

Тупому стаду нужен только объект для нападения.

-2
VladimirProg

Что за бред, кто как хочет так и одевается, это не должно никого волновать.

-13
HellowRainbow

А если на футболке свастон будет?

9
BigusDickus HellowRainbow

флаг президента финляндии. и это реальная свастика, а не показалось

0
JohnTornton

ну так как кто захотел, так никто и не поиграл в его игру
пусть сам покупает

1
Bronsvn

Одевать можешь что угодно, но рисовать на одежке допустимо не всё

0