Игроки призывают извиниться перед дизайнером Indiana Jones and the Great Circle за критику носимой им символики DEI

После официального релиза приключенческого экшена Indiana Jones and the Great Circle в сети X стали появляться сообщения от геймеров с призывом извиниться за то, что они оскорбляли одного из разработчиков MachineGames.

Во время одного из показов игры старший нарративный дизайнер Эдвард Кертис (Edward Curtis), стал объектом критики, поскольку на нем была одежда с изображением радужного флага, символизирующего движение LBGT+. Многие из геймеров, принимая во внимание статус старшего нарративного дизайнера, были настроены крайне пессимистично, так как полагали, что Indiana Jones and the Great Circle - станет еще одной игрой, которая будет уничтожена повесткой DEI.

Однако после выхода игра удостоилась множества похвал от СМИ (средний балл на Metacritic - 87) и простых игроков (особенно много положительных отзывов в Steam). И вот тут-то геймеры и заявили, что «надо бы извиниться».

В то же время некоторые из них заявляют следующее: все уже должны понимать, что «люди DEI участвуют в производстве игр» и «идеология DEI активно пропагандируется в играх» - это не одно и то же; не нужно сразу использовать нецензурную лексику.

Конечно, многие из геймеров по-прежнему жалуются на чрезмерно высокие запросы к системе: мол, игра действительно очень хороша, но требования слишком высоки и их сложно выполнить.