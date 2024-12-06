ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Indiana Jones and the Great Circle 09.12.2024
Экшен, Адвенчура, От первого лица
7.6 305 оценок

Игроки тепло встретили приключенческий экшен Indiana Jones and the Great Circle

Gruz_
Новости

До релиза амбициозного приключенческого экшена Indiana Jones and the Great Circle от MachineGames и Bethesda осталось всего три дня, но уже сейчас некоторые игроки начали знакомство с игрой. Игроки, купившие Премиальное или Коллекционное издание, получили ранний доступ и уже могут погрузиться в увлекательные перипетии событий игры по мотивам легендарной киносерии.

Причем, как свидетельствуют оценки игры в Steam, первые игроки остались очень довольны новинкой за авторством разработчиков современных частей Wolfenstein. В большинстве своем игроки высоко оценили игру Indiana Jones and the Great Circle за прекрасную атмосферу, увлекательный геймплей и хорошее техническое исполнение.

Что же касается онлайна, то тут ситуация совсем другая. И хотя рассуждать о цифрах раннего релиза в Steam пока рано, сейчас количество игроков в сети находится на уровне чуть более чем 2000 человек.

Напомним, релиз стандартного издания Indiana Jones and the Great Circle состоится 9 декабря на PC и Xbox Series, а также в Game Pass. Версия для PS5 выйдет весной 2025 года.

59
166
Комментарии: 166
Ваш комментарий
My life is a game

Уже играю, игра очень оптимизирована как по мне, все на максимум, нраица

21
Bartalbi Bond

Так ведь пару дней назад, народ на ПГ пели песню о хреновой оптимизации и сууупер высоких требованиях, говоря что жить с поспешными выводами гораздо легче!

9
My life is a game Bartalbi Bond

в соседней теме чувак радуется, что на его карте, не помню назвалие,но ниже 2060 тянет на 40-50 фпс, так что збс все

10
PolGhost Bartalbi Bond

Судили по системным требованиям, а не по фактическим тестам. Вот сейчас люди играют и тестируют. У некоторых идет отлично. На моем ноуте с 3060 вряд ли пойдет адекватно, потому даже пробовать не буду

10
My life is a game PolGhost

не не, попробуй, там на 1060 идет что ли даже(читал на рутркере)

Из соседней темы

1
Imnogamer PolGhost

На 3060 наверняка норм пойдёт.

6
Mr Gribonson

Не забудьте обновить драйвер! Приятного всем гейминга!

4
Bartalbi Bond

А что, последняя версия сильно поднимает производительность, а для какой марки видеокарт их надо обновлять?

2
My life is a game Bartalbi Bond

Нвидиа

1
Max P Bartalbi Bond

АМД

-3
Pirat13666

Угу так тепло, что просто аж трещу. На моем компе даже не запускается, а вернее после заставки Nvidia вылетает. Иногда проходит кэширование шейдеров, иногда нет. Да, я понимаю, процессор старый, но судя по тому что я прочитал на рутрекере и русторке в комментах, дело в видеокарте. 10GB ей мало, причем, в 1080P. У кого запустилось у кого нет. Здесь дело везения.

Для себя понял, что сейчас идет тенденция слития видеокарт до 12Gb VRam. Это к пониманию того, что следующая видеокарта должна быть 24Gb. Уже даже пожалел, что 3090 не купил в свое время. Но она у нас в Беларуси с наценкой стоила на 1000$+ дороже чем 3080. Так то.

Жду патчей, на трассировку уже совсем плевать.

3
bohdan2015

Трейлер тоже весьма хорош)

2
Einar37

Они даже шрам на лице сделали. (Свой шрам Харрисон Форд получил в 21 год, сильно ударившись подбородком об руль в результате столкновения с телефонным столбом).

2
vidyssss

Конечно тепло единственная игра за 20 лет

2
NewAc707

Ничего себе. Разрабы положили в папку с игрой новые либы dlss
- Ray Reconstruction (nvngx_dlssd.dll) версии 3.7.20.0
- либа dlss streamline (sl.dlss_d.dll) версии 2.4.15.0 (этой либы вообще не существовало в природе, по крайней мере на оф.гитхабе nvidia https://github.com/NVIDIAGameWorks/Streamline/tree/main/bin/x64 )

2
DezkQ

Интересно почему они в драйвер не перенесут либу, игре по сути пох в какую папку за либой ходить. А так с ними целый цирк.

-1
vladislavshits

Эх, мой комп в помойку (1080 ti), пришло время его утилизации(( Даже бог войны: рагнарек пошел на высоких и летал.... Будем проходить на ютубе... А так все нравилось по трейлам, атмосферно.

1
My life is a game

Обновить комп?

1
vladislavshits My life is a game

400к надо копить.

-2
My life is a game vladislavshits

ты хочешь 4090 и 64 гига оперативы что ли? или сразу 5090?
я свой за 180к приобрел летом

0
vladislavshits My life is a game

А если без шуток, то хз, вытянет мой проц видяху доже 2080 или нет, у меня i7 4770K, слабый проц конечно, но за видяху обидно как то, в прошлом году сменил с GTX 780 ti

1
My life is a game vladislavshits

А почему такой маленький разрыв? С 780 на 1080?
Почему не на 3000 или 4000 серию?

Я может не знаю чего

0
janfondebruno

В ранний версии нет полных трассировки лучей . 9 числа при официальном релизе выкатят патч . Вот тогда посмотрим на реальную производительность.

1
Max Rolens

Нет спасибо SBI вроде причастна к ней, а значит этот проект идёт н××

Тем более, судя по reddit, там полно DEI темы... зря предзаказал... возврат.

1
Old Xroft

Если критики сазали,что игра классная, значит игра полное г. точно.А если оптимизирована,значит графа 5 летней давности,и работает на всяком типа 10 серии джифорса и тд

1
Даня Чулаков

Апгрейжу ПК весной ближе к др и уже поиграю в этот

0
Максим Кузнецов 700

Расскажи потом только опять не забудь, очень всем интересно

5
Владимир Губайдуллин Максим Кузнецов 700

Нам очень всем интересно,как тебе интересно про человека,который апрейдит свой пк.

Расскажи потом.

-1
Максим Кузнецов 700 Владимир Губайдуллин

Ты из того случая, когда ты тоже думал что-то написать толкового, а вышло как обычно

0
Комментарий удален
mazim4ka

хз у меня 3080 дллс качество,все макс кроме тектур, они прост на высоком- 120-144фпс

дрова наверное год уже не обновлял

3
AlexNik

Чушь собачья) В 12К что ли играете?

1
Макс Макс 007

Ты бухой там, не? Батя, ты датенький?

0
DezkQ

4к натив, суприм пресет

0
kotasha

Похоже требования написали на так сойдет, а вышли гораздо ниже.

Единственное что игра жрёт 10 ГБ видео памяти в 1080P.

0
Макс Макс 007

Жрёт память, потому что выставлены ультра? Мне такие тесты не нравятся, нужно также показывать ФПС и жор памяти при высоких, средних и низких

-1
Саня Цукино Усаги

Чё по Стим Деку?

0
Efrem83

Лучи есть в раннем доступе?

0
DezkQ

Они обязательны, путей нету

Nvidia подтвердила, что хотя Indiana Jones and the Great Circle поддерживает полную трассировку лучей (или трассировку пути), что позволяет более точно визуализировать тени, отражения и глобальное освещение, она фактически не будет добавлена ​​до выхода патча первого дня 9 декабря, в день глобального релиза игры. Это означает, что игроки, которые окунутся в игру раньше через Premium Edition, не смогут испытать её с трассировкой пути до глобального релиза через несколько дней.
-3
Fiesta02

платить на 2к рублей больше (по курсу на сегодня) за то, чтобы поиграть на 2 дня раньше, нда. Конечно же, ни кто не заставляет, не хочешь, не плати. Но так или иначе, считаю это жлобство форменное. По сути переплата на сумму стоимости еще одной игры средней цены.

0
slamm86

на торренте уже с 6ого числа лежит.

0
Fiesta02 slamm86

с торрентов если и беру, то как правило спустя несколько месяцев после релиза, когда патчи вышли

0
vvvjust

Доброе утро, покупая премиум издание, ты получаешь и будущее длс в комплекте, которое, если покупать потом отдельно, будет стоить явно дороже, чем купить сначала только стандартное издание. Ранний доступ идет чисто как бонус.

0
СергейВетер

На карточке 3060, с камнем R5 3600, на высоких настройках с DLSS идет стабильно 60к, при чем с DLDSR 2k (сам не ожидал), уже прохожу! Игра кайф! Всем отличных игровых выходных)))

0
Danny Lamb
И хотя рассуждать о цифрах раннего релиза в Steam пока рано, сейчас количество игроков в сети находится на уровне чуть более чем 2000 человек.

Всё как и всегда. Потому что в этот релиз играют обладатели Premium Edition

0
vzglydizugla

Вот как раньше умудрялись делать красивые игры, с отражениями и прочей чушью, используя в разы более скудные системки, не раздутые штаты и не за такие дикие деньги. Где же свернули не туда....

0
knot7

Кто вообще додумывается выпускать игры в понедельник? В начале рабочей недели

0
Glodus Muspell

Кнопки что нажимать надо не отображается. Укого также?

0
Kenn1y

Местами слишком много пластиковых текстур.

-1
DezkQ

Да говори прямо, графоний очень средненький в целом..

-1
Аналиус

не хочу орать на кого то но чо там с нейроозвучкой?!

-2
MаnGo

Короче Пацаны, Купил себе 4090, накидайте плюсиков) Завтра буду распаковывать со своей красивой бабой.

-2
I am Forever

Поздравляю от всей души брат!)
А у меня 4060, для меня самое норм)
4090 для меня ну уж слишком дорого))))

1
DezkQ

чёж тебя так порвало та ?

0
ХYЛИGun

Чтоб ты здох! У нас карта за 3 копейки и надувные куклы. А ты...:D

3
MаnGo ХYЛИGun

:D

0
torn22

истапол, ты меня называла😆😁😆

0
Пользователь ВКонтакте

Уже на торрентах // Владислав Тишков

-3
Шмоня Натанзон

Платить за ранний доступ в сингле это удел ыдиотов.....а потом клоуны ноют "нас издатели через штаны ыб0т")

-4
paukov90

на 4090 в 4к ультра полностью длсс качество 120 фпс, после сталкера как вдох кислорода, без длсс 90/98 в среднем

-15
Комментарий удален
Imnogamer

А поцветка тебе синяя зачем?)

2
PolGhost

Я скорее не понимаю, накой черт при такой диагонали иметь 4к?

1
paukov90 PolGhost

а при какой еще диагонали? 32 дюйма идеально для 4к

-9
paukov90 Imnogamer

ставлю какую захочу

-10