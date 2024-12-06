Игроки тепло встретили приключенческий экшен Indiana Jones and the Great Circle

До релиза амбициозного приключенческого экшена Indiana Jones and the Great Circle от MachineGames и Bethesda осталось всего три дня, но уже сейчас некоторые игроки начали знакомство с игрой. Игроки, купившие Премиальное или Коллекционное издание, получили ранний доступ и уже могут погрузиться в увлекательные перипетии событий игры по мотивам легендарной киносерии.
Причем, как свидетельствуют оценки игры в Steam, первые игроки остались очень довольны новинкой за авторством разработчиков современных частей Wolfenstein. В большинстве своем игроки высоко оценили игру Indiana Jones and the Great Circle за прекрасную атмосферу, увлекательный геймплей и хорошее техническое исполнение.
Что же касается онлайна, то тут ситуация совсем другая. И хотя рассуждать о цифрах раннего релиза в Steam пока рано, сейчас количество игроков в сети находится на уровне чуть более чем 2000 человек.
Напомним, релиз стандартного издания Indiana Jones and the Great Circle состоится 9 декабря на PC и Xbox Series, а также в Game Pass. Версия для PS5 выйдет весной 2025 года.
Уже играю, игра очень оптимизирована как по мне, все на максимум, нраица
Так ведь пару дней назад, народ на ПГ пели песню о хреновой оптимизации и сууупер высоких требованиях, говоря что жить с поспешными выводами гораздо легче!
в соседней теме чувак радуется, что на его карте, не помню назвалие,но ниже 2060 тянет на 40-50 фпс, так что збс все
Судили по системным требованиям, а не по фактическим тестам. Вот сейчас люди играют и тестируют. У некоторых идет отлично. На моем ноуте с 3060 вряд ли пойдет адекватно, потому даже пробовать не буду
не не, попробуй, там на 1060 идет что ли даже(читал на рутркере)
Из соседней темы
На 3060 наверняка норм пойдёт.
Не забудьте обновить драйвер! Приятного всем гейминга!
А что, последняя версия сильно поднимает производительность, а для какой марки видеокарт их надо обновлять?
Нвидиа
АМД
Угу так тепло, что просто аж трещу. На моем компе даже не запускается, а вернее после заставки Nvidia вылетает. Иногда проходит кэширование шейдеров, иногда нет. Да, я понимаю, процессор старый, но судя по тому что я прочитал на рутрекере и русторке в комментах, дело в видеокарте. 10GB ей мало, причем, в 1080P. У кого запустилось у кого нет. Здесь дело везения.
Для себя понял, что сейчас идет тенденция слития видеокарт до 12Gb VRam. Это к пониманию того, что следующая видеокарта должна быть 24Gb. Уже даже пожалел, что 3090 не купил в свое время. Но она у нас в Беларуси с наценкой стоила на 1000$+ дороже чем 3080. Так то.
Жду патчей, на трассировку уже совсем плевать.
Трейлер тоже весьма хорош)
Они даже шрам на лице сделали. (Свой шрам Харрисон Форд получил в 21 год, сильно ударившись подбородком об руль в результате столкновения с телефонным столбом).
Конечно тепло единственная игра за 20 лет
Ничего себе. Разрабы положили в папку с игрой новые либы dlss
- Ray Reconstruction (nvngx_dlssd.dll) версии 3.7.20.0
- либа dlss streamline (sl.dlss_d.dll) версии 2.4.15.0 (этой либы вообще не существовало в природе, по крайней мере на оф.гитхабе nvidia https://github.com/NVIDIAGameWorks/Streamline/tree/main/bin/x64 )
Интересно почему они в драйвер не перенесут либу, игре по сути пох в какую папку за либой ходить. А так с ними целый цирк.
Эх, мой комп в помойку (1080 ti), пришло время его утилизации(( Даже бог войны: рагнарек пошел на высоких и летал.... Будем проходить на ютубе... А так все нравилось по трейлам, атмосферно.
Обновить комп?
400к надо копить.
ты хочешь 4090 и 64 гига оперативы что ли? или сразу 5090?
я свой за 180к приобрел летом
А если без шуток, то хз, вытянет мой проц видяху доже 2080 или нет, у меня i7 4770K, слабый проц конечно, но за видяху обидно как то, в прошлом году сменил с GTX 780 ti
А почему такой маленький разрыв? С 780 на 1080?
Почему не на 3000 или 4000 серию?
Я может не знаю чего
В ранний версии нет полных трассировки лучей . 9 числа при официальном релизе выкатят патч . Вот тогда посмотрим на реальную производительность.
Нет спасибо SBI вроде причастна к ней, а значит этот проект идёт н××
Тем более, судя по reddit, там полно DEI темы... зря предзаказал... возврат.
Если критики сазали,что игра классная, значит игра полное г. точно.А если оптимизирована,значит графа 5 летней давности,и работает на всяком типа 10 серии джифорса и тд
Апгрейжу ПК весной ближе к др и уже поиграю в этот
Расскажи потом только опять не забудь, очень всем интересно
Нам очень всем интересно,как тебе интересно про человека,который апрейдит свой пк.
Расскажи потом.
Ты из того случая, когда ты тоже думал что-то написать толкового, а вышло как обычно
хз у меня 3080 дллс качество,все макс кроме тектур, они прост на высоком- 120-144фпс
дрова наверное год уже не обновлял
Чушь собачья) В 12К что ли играете?
Ты бухой там, не? Батя, ты датенький?
4к натив, суприм пресет
Похоже требования написали на так сойдет, а вышли гораздо ниже.
Единственное что игра жрёт 10 ГБ видео памяти в 1080P.
Жрёт память, потому что выставлены ультра? Мне такие тесты не нравятся, нужно также показывать ФПС и жор памяти при высоких, средних и низких
Чё по Стим Деку?
Лучи есть в раннем доступе?
Они обязательны, путей нету
платить на 2к рублей больше (по курсу на сегодня) за то, чтобы поиграть на 2 дня раньше, нда. Конечно же, ни кто не заставляет, не хочешь, не плати. Но так или иначе, считаю это жлобство форменное. По сути переплата на сумму стоимости еще одной игры средней цены.
на торренте уже с 6ого числа лежит.
с торрентов если и беру, то как правило спустя несколько месяцев после релиза, когда патчи вышли
Доброе утро, покупая премиум издание, ты получаешь и будущее длс в комплекте, которое, если покупать потом отдельно, будет стоить явно дороже, чем купить сначала только стандартное издание. Ранний доступ идет чисто как бонус.
На карточке 3060, с камнем R5 3600, на высоких настройках с DLSS идет стабильно 60к, при чем с DLDSR 2k (сам не ожидал), уже прохожу! Игра кайф! Всем отличных игровых выходных)))
Всё как и всегда. Потому что в этот релиз играют обладатели Premium Edition
Вот как раньше умудрялись делать красивые игры, с отражениями и прочей чушью, используя в разы более скудные системки, не раздутые штаты и не за такие дикие деньги. Где же свернули не туда....
Кто вообще додумывается выпускать игры в понедельник? В начале рабочей недели
Кнопки что нажимать надо не отображается. Укого также?
Местами слишком много пластиковых текстур.
Да говори прямо, графоний очень средненький в целом..
не хочу орать на кого то но чо там с нейроозвучкой?!
Короче Пацаны, Купил себе 4090, накидайте плюсиков) Завтра буду распаковывать со своей красивой бабой.
Поздравляю от всей души брат!)
А у меня 4060, для меня самое норм)
4090 для меня ну уж слишком дорого))))
чёж тебя так порвало та ?
Чтоб ты здох! У нас карта за 3 копейки и надувные куклы. А ты...:D
:D
истапол, ты меня называла😆😁😆
Уже на торрентах // Владислав Тишков
Платить за ранний доступ в сингле это удел ыдиотов.....а потом клоуны ноют "нас издатели через штаны ыб0т")
на 4090 в 4к ультра полностью длсс качество 120 фпс, после сталкера как вдох кислорода, без длсс 90/98 в среднем
А поцветка тебе синяя зачем?)
Я скорее не понимаю, накой черт при такой диагонали иметь 4к?
а при какой еще диагонали? 32 дюйма идеально для 4к
ставлю какую захочу