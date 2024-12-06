Игроки тепло встретили приключенческий экшен Indiana Jones and the Great Circle

До релиза амбициозного приключенческого экшена Indiana Jones and the Great Circle от MachineGames и Bethesda осталось всего три дня, но уже сейчас некоторые игроки начали знакомство с игрой. Игроки, купившие Премиальное или Коллекционное издание, получили ранний доступ и уже могут погрузиться в увлекательные перипетии событий игры по мотивам легендарной киносерии.

Причем, как свидетельствуют оценки игры в Steam, первые игроки остались очень довольны новинкой за авторством разработчиков современных частей Wolfenstein. В большинстве своем игроки высоко оценили игру Indiana Jones and the Great Circle за прекрасную атмосферу, увлекательный геймплей и хорошее техническое исполнение.

Что же касается онлайна, то тут ситуация совсем другая. И хотя рассуждать о цифрах раннего релиза в Steam пока рано, сейчас количество игроков в сети находится на уровне чуть более чем 2000 человек.

Напомним, релиз стандартного издания Indiana Jones and the Great Circle состоится 9 декабря на PC и Xbox Series, а также в Game Pass. Версия для PS5 выйдет весной 2025 года.