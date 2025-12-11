Indiana Jones, Alien: Isolation и The Chronicles of Riddick - IGN составила топ-10 с лучшими играми по лицензии

Издание IGN опубликовало собственный топ-10 лучших видеоигр по лицензиям. Лидером рейтинга стала Indiana Jones and the Great Circle. В IGN отметили, что игре удалось передать дух классической трилогии Стивена Спилберга: харизма Инди, приключенческий размах и внимание к смекалке, а не грубой силе.
На втором месте расположился хоррор Alien: Isolation - издание отметило, что игра очень точно игра воспроизводит атмосферу фильма Ридли Скотта благодаря преследованию Ксеноморфом.
Третью строчку заняла The Chronicles of Riddick: Escape from Butcher Bay. Игру высоко оценили за сильный левел-дизайн и удачную реализацию способностей Риддика.
В IGN отдельно отметили игру, которая по их мнению сумела превзойти свой источник - X-Men Origins: Wolverine - по мнению IGN, в игре представлено едва ли не лучшее воплощение Росомахи в интерактивной форме.
Топ-10 выглядит следующим образом:
- Indiana Jones and the Great Circle
- Alien Isolation
- The Chronicles of Riddick: Escape from Butcher Bay
- GoldenEye 007
- Star Wars Jedi: Survivor
- Spider-Man 2 (2004)
- Mad Max
- The Warriors
- Scarface: The World is Yours
- Peter Jackson’s King Kong: The Official Game of the Movie
В свою очередь к худшим адаптациям IGN отнесли E.T. the Extra-Terrestrial, Fight Club, а также Bad Boys: Miami Takedown.
На удивление отличный топ. За Риддика особенно рад.
Весьма показательно, что в топе до сих пор находятся древние игры. Всё, игроиндустрия загнулась.
Да и соевого Инди-подкаблучника на первое место влепили зря. Игрушка ведь средняя, ей нужно ставить максимум 6 из 10. А то и 5.
И кстати, где Бэтмены? или они не по лицензии сделаны? Где многочисленные игры по "Звёздным войнам"?
Сдаётся мне, что это очередной проплаченный топ...
Плюсую. Человек паук есть, безумный макс есть, а бэтмена нет. Как так?
IGN -тьфу на вас, и подтёрся вами и вашим рейтингом.
Смотря что называть играми по лицензиям. Так то и ведьмак и киберпанк и бг3 это игры по лицензиям.
Про Робокопа благополучно забыли уже?