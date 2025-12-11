ЧАТ ИГРЫ
Indiana Jones and the Great Circle 09.12.2024
Экшен, Адвенчура, От первого лица
8.1 1 813 оценок

Indiana Jones, Alien: Isolation и The Chronicles of Riddick - IGN составила топ-10 с лучшими играми по лицензии

AceTheKing AceTheKing

Издание IGN опубликовало собственный топ-10 лучших видеоигр по лицензиям. Лидером рейтинга стала Indiana Jones and the Great Circle. В IGN отметили, что игре удалось передать дух классической трилогии Стивена Спилберга: харизма Инди, приключенческий размах и внимание к смекалке, а не грубой силе.

На втором месте расположился хоррор Alien: Isolation - издание отметило, что игра очень точно игра воспроизводит атмосферу фильма Ридли Скотта благодаря преследованию Ксеноморфом.

Третью строчку заняла The Chronicles of Riddick: Escape from Butcher Bay. Игру высоко оценили за сильный левел-дизайн и удачную реализацию способностей Риддика.

В IGN отдельно отметили игру, которая по их мнению сумела превзойти свой источник - X-Men Origins: Wolverine - по мнению IGN, в игре представлено едва ли не лучшее воплощение Росомахи в интерактивной форме.

Топ-10 выглядит следующим образом:

  1. Indiana Jones and the Great Circle
  2. Alien Isolation
  3. The Chronicles of Riddick: Escape from Butcher Bay
  4. GoldenEye 007
  5. Star Wars Jedi: Survivor
  6. Spider-Man 2 (2004)
  7. Mad Max
  8. The Warriors
  9. Scarface: The World is Yours
  10. Peter Jackson’s King Kong: The Official Game of the Movie

В свою очередь к худшим адаптациям IGN отнесли E.T. the Extra-Terrestrial, Fight Club, а также Bad Boys: Miami Takedown.

9
6
Комментарии:  6
Иваныч из Тулы

На удивление отличный топ. За Риддика особенно рад.

4
Ahnx

Весьма показательно, что в топе до сих пор находятся древние игры. Всё, игроиндустрия загнулась.

Да и соевого Инди-подкаблучника на первое место влепили зря. Игрушка ведь средняя, ей нужно ставить максимум 6 из 10. А то и 5.

И кстати, где Бэтмены? или они не по лицензии сделаны? Где многочисленные игры по "Звёздным войнам"?

Сдаётся мне, что это очередной проплаченный топ...

2
Lyс

Плюсую. Человек паук есть, безумный макс есть, а бэтмена нет. Как так?

1
hKKK33

IGN -тьфу на вас, и подтёрся вами и вашим рейтингом.

1
erkins007

Смотря что называть играми по лицензиям. Так то и ведьмак и киберпанк и бг3 это игры по лицензиям.

aka_poroh

Про Робокопа благополучно забыли уже?