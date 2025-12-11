Indiana Jones, Alien: Isolation и The Chronicles of Riddick - IGN составила топ-10 с лучшими играми по лицензии

Издание IGN опубликовало собственный топ-10 лучших видеоигр по лицензиям. Лидером рейтинга стала Indiana Jones and the Great Circle. В IGN отметили, что игре удалось передать дух классической трилогии Стивена Спилберга: харизма Инди, приключенческий размах и внимание к смекалке, а не грубой силе.

На втором месте расположился хоррор Alien: Isolation - издание отметило, что игра очень точно игра воспроизводит атмосферу фильма Ридли Скотта благодаря преследованию Ксеноморфом.

Третью строчку заняла The Chronicles of Riddick: Escape from Butcher Bay. Игру высоко оценили за сильный левел-дизайн и удачную реализацию способностей Риддика.

В IGN отдельно отметили игру, которая по их мнению сумела превзойти свой источник - X-Men Origins: Wolverine - по мнению IGN, в игре представлено едва ли не лучшее воплощение Росомахи в интерактивной форме.

Топ-10 выглядит следующим образом:

Indiana Jones and the Great Circle Alien Isolation The Chronicles of Riddick: Escape from Butcher Bay GoldenEye 007 Star Wars Jedi: Survivor Spider-Man 2 (2004) Mad Max The Warriors Scarface: The World is Yours Peter Jackson’s King Kong: The Official Game of the Movie

В свою очередь к худшим адаптациям IGN отнесли E.T. the Extra-Terrestrial, Fight Club, а также Bad Boys: Miami Takedown.