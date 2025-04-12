Indiana Jones and the Great Circle будет работать в нативном 4К на PS5 Pro

Machine Games и Sony Interactive Entertainment сообщили, что «Indiana Jones and the Great Circle» в полной мере воспользуется преимуществами PS5 Pro, обеспечивающими нативное разрешение 4K и улучшенные эффекты трассировки лучей.

Игра «Indiana Jones and the Great Circle» в родном разрешении 4K — это действительно лучший способ оценить уровень детализации, который команда MachineGames вложила в каждый уголок мира. Вы можете часами просто гулять по разным локациям, восхищаясь каждой мелочью, от каждого артефакта во впечатляющей коллекции Маршалл-колледжа до зелёной красоты джунглей Сукхотаи. Джон Дженнингс, директор по производству

В то же время аппаратное обеспечение PS5 обеспечивает стабильную частоту кадров 60 кадров в секунду при высоком разрешении, а оптимизация SSD-накопителя позволяет игре загружаться быстрее, чем когда-либо. Контроллер DualSense обеспечивает визуальную обратную связь о текущем состоянии Инди, а тактильная и адаптивная обратная связь обеспечивает более глубокое погружение в игру в зависимости от ваших действий в бою и при передвижении.

Игра «Indiana Jones and the Great Circle» выйдет на PS5 17 апреля 2025 года.