Indiana Jones and the Great Circle для PS5 выйдет 17 апреля

Bethesda объявила, что Indiana Jones and The Great Circle от MachineGames выйдет на PlayStation 5 уже 15 апреля в раннем доступе перед мировым релизом 17 апреля. Те, кто оформит предварительный заказ, получат два дня раннего доступа.

Дата выхода PS5, которая наступит через четыре месяца после выхода Indiana Jones and the Great Circle на Xbox и ПК, была объявлена ​​вместе с игривым промо-трейлером, в котором, возможно, два самых известных актера видеоигр в мире появляются вместе на экране.

В трейлере актер Indiana Jones Трой Бейкер беседует со звездой Uncharted Ноланом Нортом, который, как известно, играет бесстрашного исследователя Натана Дрейка. Дрейк и серия Uncharted, конечно, во многом вдохновлены Индианой Джонсом, поэтому эта встреча актеров, которые играют персонажей, является моментом замыкания круга для самого Великого круга.