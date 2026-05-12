Indiana Jones and the Great Circle добралась до Nintendo Switch 2

Долгожданный порт Indiana Jones and the Great Circle для Nintendo Switch 2 наконец-то вышел. Игра, ориентированная на разрешение 1080p в док-станции и 720p в портативном режиме, сохраняет базовый визуальный стиль, который был представлен на ПК, PS5 и Xbox Series X/S в конце 2024 года. Наиболее очевидные изменения касаются качества теней, дальности прорисовки мелких объектов и отсутствия высококачественной трассировки лучей. В остальном это детальная адаптация, особенно впечатляют модели персонажей и интерьерные сцены.

Производительность остаётся стабильной на уровне 30 кадров в секунду, чего более чем достаточно для игры, которая в целом не отличается динамичностью, хотя кратковременные просадки во время смены кадров в кат-сценах и задержки загрузки при перемещении по более оживлённым локациям, таким как Ватикан, могут раздражать некоторых игроков. Switch 2 иногда испытывает трудности, даже с помощью масштабирования DLSS. В этом отношении, в портативном режиме финальное изображение получается менее чётким, страдают некоторые мелкие детали и чёткость текстур. Однако размытие в движении, параметры повышения резкости и меньший размер экрана помогают это скрыть.

Тем, кому нравится, когда в портах сторонних разработчиков для консолей Nintendo есть свои особенности управления, также понравится наличие гироскопического управления и функциональности мыши Joy-Con 2. Возможность прицеливания мышью особенно впечатляет, делая сбор мелких предметов и хорошо рассчитанные броски более плавными.