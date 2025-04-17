Indiana Jones and the Great Circle добралась до PlayStation 5

Экшен-приключение Indiana Jones and the Great Circle от Bethesda и MachineGames наконец-то вышло на PlayStation 5. Ранее игра была доступна только на ПК и Xbox с декабря 2024 года.
а PS5 тайтл доступен в двух версиях: стандартной за $70 и расширенной за $100. Игра поддерживает уникальные функции DualSense — тактильную отдачу, адаптивные триггеры и систему подсказок Community Game Help. Кроме того, версия для PS5 Pro предлагает нативное разрешение 4K.
Сюжет разворачивается в 1937 году, между событиями фильмов «В поисках утраченного ковчега» и «Последний крестовый поход». Индиана Джонс вместе с напарницей Джиной Ломбарди отправляется в путешествие по следам древней тайны — загадочного Великого круга.
Пфф за такое платить, даром не впёрлось это кинцо, с унылейшим и скучнейшим геймплеем, стелс и тот максимально примитивный и кастрированный, полное разочарование, лучше бы нового вольфа сделали там хотя бы перестрелки бодрые были, плюс можно было добавить ГГ всяких способностей как в вольфе 2009 года.
А чего, обладатели пс не в кинцо обычно играют?)
На вкус и цвет , но насчет скучнейшего геймплея это глубокая ошибка, он вполне сбалансированный , где хватает экшена и исследования, и стелса который не уступает стелсу игр от сони .
Я давно не играл в игру где геймплей был настолько унылый и скучный, боёвка максимально примитивна, боты тупые как пробки про стелс я даже не говорю, опять же это самый убогий и кастрированный стелс который я только видел, могли хотя бы за счёт головоломок вытянуть геймлпей но они и тут обосрались, например в той же Лакре используется вода, огонь, ветер и вообще физика тут же неплохая задумка с факелами но её совершенно не развили, единственное что в игре сделано на уровне это конечно само кинцо, Форда шикарно нарисовали, подача сюжета и локации на этом все плюсы заканчиваются, скучный, одноразовый проходняк за который я бы не дал копейки.
Просто интересно ты её купил.
Да, я еë купил в стиме и на PS5 pro
Согласен,поиграл 2 часа ,удалил.Вообще не понял прикола.Наверное нужно люто перется от Индианы что бы такое хавать.
Ну хоть во что то новое, а главное хорошее поиграют)
По геймпассу прошел на 1000г с удовольствием