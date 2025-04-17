Indiana Jones and the Great Circle добралась до PlayStation 5

Экшен-приключение Indiana Jones and the Great Circle от Bethesda и MachineGames наконец-то вышло на PlayStation 5. Ранее игра была доступна только на ПК и Xbox с декабря 2024 года.

а PS5 тайтл доступен в двух версиях: стандартной за $70 и расширенной за $100. Игра поддерживает уникальные функции DualSense — тактильную отдачу, адаптивные триггеры и систему подсказок Community Game Help. Кроме того, версия для PS5 Pro предлагает нативное разрешение 4K.

Сюжет разворачивается в 1937 году, между событиями фильмов «В поисках утраченного ковчега» и «Последний крестовый поход». Индиана Джонс вместе с напарницей Джиной Ломбарди отправляется в путешествие по следам древней тайны — загадочного Великого круга.