Indiana Jones and the Great Circle - "на сегодняшний день самая большая и длинная" игра MachineGames

Все, что разработчик MachineGames показал из Indiana Jones and the Great Circle, убедительно свидетельствует о том, что это будет существенный опыт во многих отношениях, хотя одна деталь, которой студия пока не поделилась, — это то, насколько долгой будет игра. В конце концов, это вопрос, который многие считают весьма уместным, особенно для полноценных, полулинейных однопользовательских игр.

В недавнем интервью MinnMax, когда креативного директора Акселя Торвениуса спросили, как долго будет длиться кампания приключенческого боевика, он назвал её «несомненно самой большой и продолжительной игрой, которую когда-либо делала MachineGames». Разработчик не вдавался в подробности и не давал оценку времени завершения.

На данный момент Wolfenstein 2: The New Colossus, вероятно, является самой большой игрой MachineGames на сегодняшний день. Шутер от первого лица 2017 года может занять от 15 до 25 часов, в зависимости от того, насколько интенсивно вы взаимодействуете с его дополнительным контентом, поэтому мы можем, по крайней мере, с уверенностью предположить, что Indiana Jones будет длиннее.

Indiana Jones and the Great Circle выйдет на Xbox Series X/S и ПК 9 декабря, а на PS5 — следующей весной.