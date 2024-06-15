Indiana Jones and the Great Circle нацелена на более широкую аудиторию с головоломками и скрытностью вместо перестрелок

Разработчики MachineGames известны своим крепким сценарием и склонностью к дьявольским нацистским злодеям, что, вероятно, и дало им возможность сделать Indiana Jones and the Great Circle, но они также знают, как сделать хороший шутер. Игры Wolfenstein предлагают много стрельбы, кровавого экшена, так будет ли их игра Indiana Jones такой же?
Во время интервью на официальном подкасте Xbox режиссер Indiana Jones and the Great Circle Йерк Густафссон объяснил, что цель состоит в том, чтобы создать «настоящую приключенческую игру», которая нацелена на «более широкую аудиторию», чем их предыдущие хардкорные шутеры. Таким образом, чаще всего скрытность и решение головоломок будут лучшим путем вперед, и когда вы столкнетесь с плохими парнями, вы часто будете их бить, а не стрелять.
«Мы привыкли к этому тяжелому оружию, к кровавым шутерам. Это немного отличается. Мы делаем настоящую приключенческую игру, и это также игра, которая немного больше ориентирована на более широкую аудиторию, что немного ново для нас. Мы поставили во главу угла то, что мы должны были оставаться верными личности Индианы и тому, кем он является прежде всего. Он обычный человек. Он не супергерой в плаще. Он несовершенен, он совершает ошибки, он спотыкается. В его движениях есть вес. Но в то же время он также довольно атлетичен, он отличный боец, и он также весьма удачлив.
Это то, на чем мы много уделяли внимания, когда дело касалось игрового процесса. Инди решает проблемы в первую очередь своим умом и действительно полагается на ум, а не на чрезмерный бой, который мы делали раньше в играх Wolfenstein. Поэтому, когда вы играете в Indiana Jones and the Great Circle, выбор более аутентичного скрытного пути или просто классического кулачного боя будет преимуществом для игрока и, в большинстве случаев, также сделает очень веселым и сложным опытом».
В интервью Official Xbox Podcast разработчики из MachineGames также затрагивают различные темы, включая локации игры (Университет Маршалл, Гималаи, Египет, Таиланд, Ватикан и «пару» других локаций), и тот факт, что будет «пара» классических персонажей, которых мы еще не видели. Они также затронули работу, которую они проделали с Lucasfilm, чтобы обеспечить подлинность игры, работу Троя Бейкера в роли Индианы и многое другое.
Indiana Jones and the Great Circle выйдет на ПК и Xbox Series X/S где-то в 2024 году.
Это мы ждём. Недавно осознал, что у нас осталось так мало хороших игр, где главные герои - мужчины. Одних баб заливают - The Last of Us 2 (там вообще бабопровод), Alan Wake 2, Alone in The Dark, Stellar Blade, Senua's Saga: Hellblade 2, Indika, Star Wars: Outlaws, Fable, Perfect Dark, Life is Strange: Double Exposure, Assasin's Creed: Shadows (геймплей за негра-самурая в древне-японском сеттинге даже не рассматриваю), итд итп
Да даже новая GTA VI будет с девушкой. Если уж Рокстары это допустили - я вообще хз. Мир рушится...
А если я не могу идентифицировать себя с женщиной, и от этого портится мой игровой опыт? Об этом кто-нибудь подумал? Сейчас же эра инклюзивности - почему забили на мои предпочтения?! Хочу мужских гетеросексуальных главных героев, желательно с "белым" цветом кожи. И не хлюпиков, на фоне "сильных и независимых"!
Где идеалы, к которым нужно стремиться, как человеку? Почему-то не возникает желания стать трансом, или заднеприводным буратино
Я бы, может, и не так сильно обращал внимания на всю эту повестку, если бы в придачу подогнали истинные ценности. Так нет же: варево круп из трёх, прости Господи, залуп
alan wake 2,мужчина,ага,гда есть героиня,которая говорит о том,что белый мудак не смеет ей командовать.я в шоке,чем ты руководствуешься,не ясно
в гта6 хотя бы жопа у главной героини есть.уже лучше.ну как будет на релизе,еще посмотрим конечно
Ты внимательно прочёл/прочла/прочли ?
Надеюсь головоломки будут сложные.
Непохоже. Они заявляют игру - как для "широкой" аудитории(
А "широкая" обычно означает - "узких" взглядов)