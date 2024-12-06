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Indiana Jones and the Great Circle 09.12.2024
Экшен, Адвенчура, От первого лица
7.7 287 оценок

Indiana Jones and the Great Circle не будет поддерживать трассировку пути в период раннего доступа

monk70
Новости

С учётом раннего релиза Indiana Jones and the Great Circle для владельцев Premium Edition, Bethesda недавно раскрыла системные требования к ПК для приключенческого боевика, подтвердив, что в игру вообще нельзя будет играть без видеокарт Nvidia RTX (или эквивалентными альтернативами) — хотя, как ни странно, полная поддержка трассировки лучей фактически не будет представлена ​​в период раннего доступа игры.

Стали известны полные системные требования Indiana Jones and the Great Circle

Nvidia подтвердила, что хотя Indiana Jones and the Great Circle поддерживает полную трассировку лучей (или трассировку пути), что позволяет более точно визуализировать тени, отражения и глобальное освещение, она фактически не будет добавлена ​​до выхода патча первого дня 9 декабря, в день глобального релиза игры. Это означает, что игроки, которые окунутся в игру раньше через Premium Edition, не смогут испытать её с трассировкой пути до глобального релиза через несколько дней.

Indiana Jones and the Great Circle выйдет на Xbox Series X/S и ПК, а также будет доступна на PS5 следующей весной.

-7
27
Комментарии: 27
Ваш комментарий
SERGEY-SP

Нету и слава богу !с этой трассировки пути толку только фпс в половину зожрет и всё !

6
Лидер X

Без лучей даже на 3050 летает, так что кто прям поверил в завышенные системки, расслабьтесь

2
Rorschach93

на мин?

0
Голубая Лагуна Rorschach93

Ультра, с dlss качество.

1
UralGames83Ru

Indiana Jones and the Great Circle не будет поддерживать трассировку пути в период раннего доступа

Дожили, ранний доступ, за 7000 тыщ рублей😂

1
caliskan

Ну значит подожду нормальной трассировки. Смысл сейчас проходить

1
Константин335

Придется ждать 9 числа

1
DishonestLythronax
в игру вообще нельзя будет играть без видеокарт Nvidia RTX

Это прикол какой-то, или криво скопипащенная новость? Вот это системки пошли.

0
DezkQ

Да нет, всё логично, всегда так было, 3D как оно есть, TL, Шейдеры, ФизХ... Да чё там, даже звук =)

Короче, всё что было опциональным, стало обязательным, как бы с поддержкой RT уже три поколения карт, четвёртое вот вот.

-5
DishonestLythronax DezkQ

Это бред собачий, а не "обязательно", если игра вынуждает покупать определённую МАРКУ видеокарты. Она может попросить лучи, в которые сейчас так или иначе умеют другие видяхи (опустим качество этого умения, не об этом сейчас речь), вот это тот случай, когда из "ну лучи, прикольно, но неиграбельно" получается повсеместно используемая технология, но не конкретно нвидию.

2
DezkQ DishonestLythronax

А причём тут марка ? Интел и простихоспаде АМД тож поддерживают, ну если это можно так назвать. И ещё раз, всегда так было, а про МАРКУ это ты пойди 3Dfx с их Glide расскажи ) Вот там да определённую марку )

Nvidia RTX (или эквивалентными альтернативами)

Забыл, что тут сначала ноют, потом читают (иногда читают) =)))

-4
DishonestLythronax DezkQ
А причём тут марка ? Интел и простихоспаде АМД тож поддерживают

Ну так а мой изначальный коммент о чём? Перечитай ещё раз, что я процитировал. Меня удивило именно требование видеокарт нвидия, а не лучей. Если б в новости было написано "в игру вообще нельзя будет играть без видеокарты, поддерживающей лучи", моего коммента бы и не было.

Забыл, что тут сначала ноют, потом читают (иногда читают) =))

Наверное, потому что эту приписку отредачили позже, а изначально новость содержала двойную трактовку.

-1
DezkQ DishonestLythronax

Так ты прочитай, там так и написано, что нВидиа как то что с ними работает нормально или аналогов у которых они для галочки.

-2
SERGEY-SP

Качайте лучше эту версию ,чем выйдет 9 числа версия с трассировкой пути и заберте весь ваш фпс !а картинка я больше чем уверен будет такая же !

0
DezkQ

Кто тебе помешает выбрать, РТ или Фулл РТ ? )

-2
SERGEY-SP DezkQ

Обычный рт выкл и полный рт выкл !

-4
DezkQ SERGEY-SP

И Игру выкл )

2
SERGEY-SP DezkQ

Я трассировку некогда не включаю играю без неё!Фпс важнее!Ходить там искать её высматривать где тень лучше падает или отражение появилось!Ну делать больше нечего!

7
DezkQ SERGEY-SP

ок

0
BAZKIN

Дожили
Лучевые эксклюзивы

0
Пользователь ВКонтакте

На минималках 2060 Super, норм, для коридорного шутана // Максим Брагин

0
Боярынъ

Как жеж смешно это звучит))

0
DezkQ

Тьхфу, я тут сидю жду, а они самое интересное отгрызли.

-5
pckot01

Всё правильно, не самое нужное, но самое интересное

1