С учётом раннего релиза Indiana Jones and the Great Circle для владельцев Premium Edition, Bethesda недавно раскрыла системные требования к ПК для приключенческого боевика, подтвердив, что в игру вообще нельзя будет играть без видеокарт Nvidia RTX (или эквивалентными альтернативами) — хотя, как ни странно, полная поддержка трассировки лучей фактически не будет представлена в период раннего доступа игры.
Nvidia подтвердила, что хотя Indiana Jones and the Great Circle поддерживает полную трассировку лучей (или трассировку пути), что позволяет более точно визуализировать тени, отражения и глобальное освещение, она фактически не будет добавлена до выхода патча первого дня 9 декабря, в день глобального релиза игры. Это означает, что игроки, которые окунутся в игру раньше через Premium Edition, не смогут испытать её с трассировкой пути до глобального релиза через несколько дней.
Indiana Jones and the Great Circle выйдет на Xbox Series X/S и ПК, а также будет доступна на PS5 следующей весной.
Нету и слава богу !с этой трассировки пути толку только фпс в половину зожрет и всё !
Без лучей даже на 3050 летает, так что кто прям поверил в завышенные системки, расслабьтесь
на мин?
Ультра, с dlss качество.
Indiana Jones and the Great Circle не будет поддерживать трассировку пути в период раннего доступа
Дожили, ранний доступ, за 7000 тыщ рублей😂
Ну значит подожду нормальной трассировки. Смысл сейчас проходить
Придется ждать 9 числа
Это прикол какой-то, или криво скопипащенная новость? Вот это системки пошли.
Да нет, всё логично, всегда так было, 3D как оно есть, TL, Шейдеры, ФизХ... Да чё там, даже звук =)
Короче, всё что было опциональным, стало обязательным, как бы с поддержкой RT уже три поколения карт, четвёртое вот вот.
Это бред собачий, а не "обязательно", если игра вынуждает покупать определённую МАРКУ видеокарты. Она может попросить лучи, в которые сейчас так или иначе умеют другие видяхи (опустим качество этого умения, не об этом сейчас речь), вот это тот случай, когда из "ну лучи, прикольно, но неиграбельно" получается повсеместно используемая технология, но не конкретно нвидию.
А причём тут марка ? Интел и простихоспаде АМД тож поддерживают, ну если это можно так назвать. И ещё раз, всегда так было, а про МАРКУ это ты пойди 3Dfx с их Glide расскажи ) Вот там да определённую марку )
Забыл, что тут сначала ноют, потом читают (иногда читают) =)))
Ну так а мой изначальный коммент о чём? Перечитай ещё раз, что я процитировал. Меня удивило именно требование видеокарт нвидия, а не лучей. Если б в новости было написано "в игру вообще нельзя будет играть без видеокарты, поддерживающей лучи", моего коммента бы и не было.
Наверное, потому что эту приписку отредачили позже, а изначально новость содержала двойную трактовку.
Так ты прочитай, там так и написано, что нВидиа как то что с ними работает нормально или аналогов у которых они для галочки.
Качайте лучше эту версию ,чем выйдет 9 числа версия с трассировкой пути и заберте весь ваш фпс !а картинка я больше чем уверен будет такая же !
Кто тебе помешает выбрать, РТ или Фулл РТ ? )
Обычный рт выкл и полный рт выкл !
И Игру выкл )
Я трассировку некогда не включаю играю без неё!Фпс важнее!Ходить там искать её высматривать где тень лучше падает или отражение появилось!Ну делать больше нечего!
ок
Дожили
Лучевые эксклюзивы
На минималках 2060 Super, норм, для коридорного шутана // Максим Брагин
Как жеж смешно это звучит))
Тьхфу, я тут сидю жду, а они самое интересное отгрызли.
Всё правильно, не самое нужное, но самое интересное