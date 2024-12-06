Indiana Jones and the Great Circle не будет поддерживать трассировку пути в период раннего доступа

С учётом раннего релиза Indiana Jones and the Great Circle для владельцев Premium Edition, Bethesda недавно раскрыла системные требования к ПК для приключенческого боевика, подтвердив, что в игру вообще нельзя будет играть без видеокарт Nvidia RTX (или эквивалентными альтернативами) — хотя, как ни странно, полная поддержка трассировки лучей фактически не будет представлена ​​в период раннего доступа игры.

Nvidia подтвердила, что хотя Indiana Jones and the Great Circle поддерживает полную трассировку лучей (или трассировку пути), что позволяет более точно визуализировать тени, отражения и глобальное освещение, она фактически не будет добавлена ​​до выхода патча первого дня 9 декабря, в день глобального релиза игры. Это означает, что игроки, которые окунутся в игру раньше через Premium Edition, не смогут испытать её с трассировкой пути до глобального релиза через несколько дней.

Indiana Jones and the Great Circle выйдет на Xbox Series X/S и ПК, а также будет доступна на PS5 следующей весной.