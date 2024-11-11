ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Indiana Jones and the Great Circle 09.12.2024
Экшен, Адвенчура, От первого лица
7.6 246 оценок

Indiana Jones and the Great Circle не является прямым продолжением фильма "В поисках утраченного ковчега"

Gruz_
Новости

В 2023 году на экраны вышел фильм «Индиана Джонс и колесо судьбы», в котором Харрисон Форд в последний раз играет Инди, но приключения самого знаменитого археолога в кино еще не закончились. MachineGames (Bethesda Game Studios) и Lucasfilm Games объединились, чтобы создать совершенно новую часть, которую можно не только посмотреть, но и поиграть.

Indiana Jones and the Great Circle - это видеоигра, в которой вновь возвращаются к приключениям искателя приключений, но на этот раз в видеоиграх. После нескольких часов тестирования MeriStation удалось взять интервью у Акселя Торвениуса, креативного директора игры. По его словам, разработчики не задумывали игру как продолжение какого-либо из фильмов.

«Это не совсем сиквел, он абсолютно независим. В написанном нами повествовании нет ничего, что бы опиралось на предыдущие фильмы. В игре есть вещи, которые показывают или намекают на знакомые лица, персонажей и места. Другими словами, немного фансервиса, но при этом мы хотим, чтобы игра была похожа на настоящего «Индиану Джонса», но это не сиквел как таковой, а уникальный самостоятельный продукт. По сути, это самостоятельное приключение».

Indiana Jones and the Great Circle, возможно, и не продолжит ни одну из кинематографических историй, но ее действие происходит в классическую эпоху персонажа: в 1937 году, через год после событий фильма "Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега" (Raiders of the Lost Ark).

По словам Торвениуса, решение перенести события в ту эпоху было принято потому, что возраст персонажа соответствовал истории, которую они хотели рассказать:

Для нас "В поисках утраченного ковчега" - лучший пример того, как показан Индиана Джонс, поскольку именно в нем вы впервые встречаетесь с ним. Это был очень логичный выбор.

Indiana Jones and the Great Circle выйдет 9 декабря на Xbox X Series, Xbox S Series и PC. Версия для PS5 выйдет через несколько месяцев, весной 2025 года.

7
5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
My life is a game

Меньше чем через месяц релиз, а системок нет, про защиту ничего не известно
Есть только такие, но хз верить ли им

2
North235

Это и так было очевидно. Делать игры являющиеся прямым продолжением чего-либо кроме себя самого, это чрезмерно большая ответственность.

1
Freund Benno

А фильмы Индианы сильно друг на друга опирались? Вроде как в каждом фильме нас будто заново знакомили с персонажем, везде начало с мини приключения. Ну то есть мысль то их я понял, просто на первый взгляд звучит как самолюбование нетакусиков

1
Кот Миша

Я извиняюсь, подписан на игру. Уже прошло 100500 новостей и пока никакого геймплея толком не показали, только разговоры бабка бабке сказала. Удивительная история)

1
H82Y

Игра так себе выглядит на трейлере

0