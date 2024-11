Indiana Jones and the Great Circle не является прямым продолжением фильма "В поисках утраченного ковчега"

В 2023 году на экраны вышел фильм «Индиана Джонс и колесо судьбы», в котором Харрисон Форд в последний раз играет Инди, но приключения самого знаменитого археолога в кино еще не закончились. MachineGames (Bethesda Game Studios) и Lucasfilm Games объединились, чтобы создать совершенно новую часть, которую можно не только посмотреть, но и поиграть.

Indiana Jones and the Great Circle - это видеоигра, в которой вновь возвращаются к приключениям искателя приключений, но на этот раз в видеоиграх. После нескольких часов тестирования MeriStation удалось взять интервью у Акселя Торвениуса, креативного директора игры. По его словам, разработчики не задумывали игру как продолжение какого-либо из фильмов.

«Это не совсем сиквел, он абсолютно независим. В написанном нами повествовании нет ничего, что бы опиралось на предыдущие фильмы. В игре есть вещи, которые показывают или намекают на знакомые лица, персонажей и места. Другими словами, немного фансервиса, но при этом мы хотим, чтобы игра была похожа на настоящего «Индиану Джонса», но это не сиквел как таковой, а уникальный самостоятельный продукт. По сути, это самостоятельное приключение».

Indiana Jones and the Great Circle, возможно, и не продолжит ни одну из кинематографических историй, но ее действие происходит в классическую эпоху персонажа: в 1937 году, через год после событий фильма "Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега" (Raiders of the Lost Ark).

По словам Торвениуса, решение перенести события в ту эпоху было принято потому, что возраст персонажа соответствовал истории, которую они хотели рассказать:

Для нас "В поисках утраченного ковчега" - лучший пример того, как показан Индиана Джонс, поскольку именно в нем вы впервые встречаетесь с ним. Это был очень логичный выбор.

Indiana Jones and the Great Circle выйдет 9 декабря на Xbox X Series, Xbox S Series и PC. Версия для PS5 выйдет через несколько месяцев, весной 2025 года.