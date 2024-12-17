Indiana Jones and the Great Circle получает второй патч с исправлением багом и улучшением производительности

Разработчики из студии MachineGames выпустили второй патч для Indiana Jones and the Great Circle, направленный на исправление ряда критических ошибок и улучшение производительности. Основные изменения затрагивают стабильность игры, устраняют проблемы с графикой, а также баги, связанные с игровым процессом и миссиями.

По сегодняшним меркам размер патча вышел весьма скромным. Обновление весит около 34 МБ на ПК, при этом оно включает в себя набор важных улучшений для оптимизации игры на разных системах. Как отмечают разработчики, в этом апдейте они постарались исправить ошибки, которые встретились игрокам во время прохождения.

Примечания к патчу:

Общие изменения:

Исправлена ошибка, из-за которой игровые сохранения могли ошибочно отображаться как повреждённые или отсутствующие.

Геймплей:

Исправлен баг, из-за которого игроки не могли экипировать кнут Инди.

Инди. Исправлена проблема с постоянным отображением камеры Инди как экипированного предмета.

Исправлен баг, при котором игрок мог потерять камеру, используя быструю экипировку рядом с другими предметами.

Графика:

Исправлен визуальный эффект «двойного зрения», который мог оставаться на экране после почти утопления Инди. Повторное приближение к такому состоянию решит проблему для тех, кто уже с ней столкнулся.

Улучшено качество кат-сцен за счёт снижения задержек и устранения дублирующихся кадров.

Миссии и квесты (осторожно, небольшие спойлеры):

Исправлена ошибка, из-за которой Джина не подходила к секретному входу в Ватиканскую сокровищницу, блокируя прохождение задания.

не подходила к секретному входу в Ватиканскую сокровищницу, блокируя прохождение задания. Исправлен баг, когда Джина слишком рано начинала открывать замок выхода из сокровищницы, из-за чего игрок мог пропустить важные сюжетные события.

Устранена дыра в коллизии пола у Зиккурата в Сукхотае, куда мог проваливаться игрок.

Исправления для ПК:

Решена проблема с падением производительности при включённой Nvidia DLSS .

при включённой . Исправлена ошибка, из-за которой Frame Generation не работал корректно с активированным HDR .

не работал корректно с активированным . Исправлено влияние Nvidia Low Latency Mode на производительность при использовании с Frame Generation.

на производительность при использовании с Frame Generation. Устранена ошибка, из-за которой глобальное освещение отключалось на видеокартах с VRAM ниже минимальных требований.

Исправлено избыточное освещение в помещениях при использовании Path Tracing на среднем или высоком уровне качества.

Известные проблемы: