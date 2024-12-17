Indiana Jones and the Great Circle получает второй патч с исправлением багом и улучшением производительности

Разработчики из студии MachineGames выпустили второй патч для Indiana Jones and the Great Circle, направленный на исправление ряда критических ошибок и улучшение производительности. Основные изменения затрагивают стабильность игры, устраняют проблемы с графикой, а также баги, связанные с игровым процессом и миссиями.
По сегодняшним меркам размер патча вышел весьма скромным. Обновление весит около 34 МБ на ПК, при этом оно включает в себя набор важных улучшений для оптимизации игры на разных системах. Как отмечают разработчики, в этом апдейте они постарались исправить ошибки, которые встретились игрокам во время прохождения.
Примечания к патчу:
Общие изменения:
- Исправлена ошибка, из-за которой игровые сохранения могли ошибочно отображаться как повреждённые или отсутствующие.
Геймплей:
- Исправлен баг, из-за которого игроки не могли экипировать кнут Инди.
- Исправлена проблема с постоянным отображением камеры Инди как экипированного предмета.
- Исправлен баг, при котором игрок мог потерять камеру, используя быструю экипировку рядом с другими предметами.
Графика:
- Исправлен визуальный эффект «двойного зрения», который мог оставаться на экране после почти утопления Инди. Повторное приближение к такому состоянию решит проблему для тех, кто уже с ней столкнулся.
- Улучшено качество кат-сцен за счёт снижения задержек и устранения дублирующихся кадров.
Миссии и квесты (осторожно, небольшие спойлеры):
- Исправлена ошибка, из-за которой Джина не подходила к секретному входу в Ватиканскую сокровищницу, блокируя прохождение задания.
- Исправлен баг, когда Джина слишком рано начинала открывать замок выхода из сокровищницы, из-за чего игрок мог пропустить важные сюжетные события.
- Устранена дыра в коллизии пола у Зиккурата в Сукхотае, куда мог проваливаться игрок.
Исправления для ПК:
- Решена проблема с падением производительности при включённой Nvidia DLSS.
- Исправлена ошибка, из-за которой Frame Generation не работал корректно с активированным HDR.
- Исправлено влияние Nvidia Low Latency Mode на производительность при использовании с Frame Generation.
- Устранена ошибка, из-за которой глобальное освещение отключалось на видеокартах с VRAM ниже минимальных требований.
- Исправлено избыточное освещение в помещениях при использовании Path Tracing на среднем или высоком уровне качества.
Известные проблемы:
- Frame Generation может временно отключаться при первой активации HDR. Чтобы исправить это, необходимо отключить и снова включить DLSS. Данное действие требуется только один раз.
игра классная, не ожидал что так затянет.. Сейчас в Египте только и наиграл уже около 20 часов. Прям затягивает норм, выполняю все задания
Дальше ещё интереснее уууух игра ахренительная
сегодня прошел ,отличная игра и сюжет не плохой ,графика тоже приятная, лица ,анимация топ
Детализацию пофиксили? Кусты в 10 метрах больше не прорисовываются?
Они и так прорисовывались нормально.
Только одно обидно, что сами обычные RT тени подгружаются когда к ним подходишь. А так все это лечиться включением "Path Tracing" теней.
В игре без PT нет RT теней, только RTGI. Подгружаются там шэдоу мапы с убого настроенными каскадами.
Вот это печально, что разработчики не исправили убогие теневые карты. Надеюсь, что в следующем патче все поправят.
Где скачать на пиратку?
С Инди фильмы на века.
Стоит играть?
Сейчас проверим
А у меня одного такая проблема,что игра требует скачать 115гб,но когда я жму скачать,выдает ошибку и все. Предлагает либо подождать и перезагрузить устройство,либо вообще удалить игру и заново скачать. Как вылечить? Играю через гейм пасс
на GTX картах теперь запускаеться??аххах пи та ра сы
Да, нормально
спасибо не надо , не игра а подделка под игры.
Не осилил головоломки?
в том то и дело я прошёл игру - и еле вытерпел, про головоломки тут и речи не было - хотя были бессмысленные.
Я в акуе с вас всех..... Для меня это игра года 200%
Согласен.
ну если быть слепым то да.