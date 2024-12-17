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Indiana Jones and the Great Circle 09.12.2024
Экшен, Адвенчура, От первого лица
7.9 756 оценок

Indiana Jones and the Great Circle получает второй патч с исправлением багом и улучшением производительности

Gutsz
Новости

Разработчики из студии MachineGames выпустили второй патч для Indiana Jones and the Great Circle, направленный на исправление ряда критических ошибок и улучшение производительности. Основные изменения затрагивают стабильность игры, устраняют проблемы с графикой, а также баги, связанные с игровым процессом и миссиями.

По сегодняшним меркам размер патча вышел весьма скромным. Обновление весит около 34 МБ на ПК, при этом оно включает в себя набор важных улучшений для оптимизации игры на разных системах. Как отмечают разработчики, в этом апдейте они постарались исправить ошибки, которые встретились игрокам во время прохождения.

Примечания к патчу:

Общие изменения:

  • Исправлена ошибка, из-за которой игровые сохранения могли ошибочно отображаться как повреждённые или отсутствующие.

Геймплей:

  • Исправлен баг, из-за которого игроки не могли экипировать кнут Инди.
  • Исправлена проблема с постоянным отображением камеры Инди как экипированного предмета.
  • Исправлен баг, при котором игрок мог потерять камеру, используя быструю экипировку рядом с другими предметами.

Графика:

  • Исправлен визуальный эффект «двойного зрения», который мог оставаться на экране после почти утопления Инди. Повторное приближение к такому состоянию решит проблему для тех, кто уже с ней столкнулся.
  • Улучшено качество кат-сцен за счёт снижения задержек и устранения дублирующихся кадров.

Миссии и квесты (осторожно, небольшие спойлеры):

  • Исправлена ошибка, из-за которой Джина не подходила к секретному входу в Ватиканскую сокровищницу, блокируя прохождение задания.
  • Исправлен баг, когда Джина слишком рано начинала открывать замок выхода из сокровищницы, из-за чего игрок мог пропустить важные сюжетные события.
  • Устранена дыра в коллизии пола у Зиккурата в Сукхотае, куда мог проваливаться игрок.

Исправления для ПК:

  • Решена проблема с падением производительности при включённой Nvidia DLSS.
  • Исправлена ошибка, из-за которой Frame Generation не работал корректно с активированным HDR.
  • Исправлено влияние Nvidia Low Latency Mode на производительность при использовании с Frame Generation.
  • Устранена ошибка, из-за которой глобальное освещение отключалось на видеокартах с VRAM ниже минимальных требований.
  • Исправлено избыточное освещение в помещениях при использовании Path Tracing на среднем или высоком уровне качества.

Известные проблемы:

  • Frame Generation может временно отключаться при первой активации HDR. Чтобы исправить это, необходимо отключить и снова включить DLSS. Данное действие требуется только один раз.
25
30
Комментарии: 30
Ваш комментарий
211186

игра классная, не ожидал что так затянет.. Сейчас в Египте только и наиграл уже около 20 часов. Прям затягивает норм, выполняю все задания

14
Фризостат

Дальше ещё интереснее уууух игра ахренительная

2
KILLA06

сегодня прошел ,отличная игра и сюжет не плохой ,графика тоже приятная, лица ,анимация топ

2
Ahnx

Детализацию пофиксили? Кусты в 10 метрах больше не прорисовываются?

0
cthulhu42

Они и так прорисовывались нормально.

1
Mr_Dude090 cthulhu42

Только одно обидно, что сами обычные RT тени подгружаются когда к ним подходишь. А так все это лечиться включением "Path Tracing" теней.

0
Butcherly Mr_Dude090

В игре без PT нет RT теней, только RTGI. Подгружаются там шэдоу мапы с убого настроенными каскадами.

0
Mr_Dude090 Butcherly
В игре без PT нет RT теней, только RTGI. Подгружаются там шэдоумапы с убого настроенными каскадами.

Вот это печально, что разработчики не исправили убогие теневые карты. Надеюсь, что в следующем патче все поправят.

0
EvgenyDMT

Где скачать на пиратку?

0
Фризостат
Indiana Jones and the Great Circle "Обновление v17.12.2024"
1
Imnogamer

С Инди фильмы на века.

0
Sheffskiy

Стоит играть?

0
Arthas930

Сейчас проверим

-1
Natasha4erepaha

А у меня одного такая проблема,что игра требует скачать 115гб,но когда я жму скачать,выдает ошибку и все. Предлагает либо подождать и перезагрузить устройство,либо вообще удалить игру и заново скачать. Как вылечить? Играю через гейм пасс

-1
Grognac

на GTX картах теперь запускаеться??аххах пи та ра сы

-4
Ded Chelyabinsk

Да, нормально

0
jax baron

спасибо не надо , не игра а подделка под игры.

-15
Максим Грув

Не осилил головоломки?

5
jax baron Максим Грув

в том то и дело я прошёл игру - и еле вытерпел, про головоломки тут и речи не было - хотя были бессмысленные.

-2
Фризостат

Я в акуе с вас всех..... Для меня это игра года 200%

0
AndruhaGruz Фризостат

Согласен.

0
jax baron Фризостат

ну если быть слепым то да.

-4