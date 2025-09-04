Indiana Jones and the Great Circle получила дополнение The Order of Giants и обновление с новыми функциями

Bethesda и MachineGames выпустили дополнение The Order of Giants, а также сопроводительное обновление для Indiana Jones and the Great Circle, которое уже доступно для загрузки на PS5, ПК и Xbox. Согласно официальным заметкам, оно обеспечивает совместимость с дополнением The Order of Giants, новый уровень сложности «Очень лёгкий», поддержку RTX-прически и улучшенную прозрачность инвентаря. Кроме того, патч исправляет серьёзные проблемы с заданиями, сбои, проблемы с анимацией и локализацией на всех платформах.

Это обновление добавляет поддержку RTX Hair на видеокартах Nvidia RTX 50-й серии. Это высокопроизводительная функция рендеринга, позволяющая использовать трассировку лучей для волос персонажей для более реалистичного внешнего вида. MachineGames рекомендуют включать эту функцию только на мощных видеокартах с 16 ГБ видеопамяти или более. Параметр «Трассировка лучей для волос» находится в меню «Дополнительные настройки видео».

На радиостанциях джаза и оперы, расположенных в колледже Маршалла и Ватикане, добавлены новые ведущие. Вы также можете настроить радиостанции Ватикана, чтобы слушать новости о событиях в мире игры. Разработчики также добавили информацию в быстрый инвентарь, чтобы вы знали, какие из ваших нарядов и масок безопасны или запрещены в той области, где вы сейчас находитесь.

Полные примечания к патчу доступны по ссылке.