ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Indiana Jones and the Great Circle 09.12.2024
Экшен, Адвенчура, От первого лица
8.1 1 677 оценок

Indiana Jones and the Great Circle получила дополнение The Order of Giants и обновление с новыми функциями

monk70 monk70

Bethesda и MachineGames выпустили дополнение The Order of Giants, а также сопроводительное обновление для Indiana Jones and the Great Circle, которое уже доступно для загрузки на PS5, ПК и Xbox. Согласно официальным заметкам, оно обеспечивает совместимость с дополнением The Order of Giants, новый уровень сложности «Очень лёгкий», поддержку RTX-прически и улучшенную прозрачность инвентаря. Кроме того, патч исправляет серьёзные проблемы с заданиями, сбои, проблемы с анимацией и локализацией на всех платформах.

Это обновление добавляет поддержку RTX Hair на видеокартах Nvidia RTX 50-й серии. Это высокопроизводительная функция рендеринга, позволяющая использовать трассировку лучей для волос персонажей для более реалистичного внешнего вида. MachineGames рекомендуют включать эту функцию только на мощных видеокартах с 16 ГБ видеопамяти или более. Параметр «Трассировка лучей для волос» находится в меню «Дополнительные настройки видео».

На радиостанциях джаза и оперы, расположенных в колледже Маршалла и Ватикане, добавлены новые ведущие. Вы также можете настроить радиостанции Ватикана, чтобы слушать новости о событиях в мире игры. Разработчики также добавили информацию в быстрый инвентарь, чтобы вы знали, какие из ваших нарядов и масок безопасны или запрещены в той области, где вы сейчас находитесь.

Полные примечания к патчу доступны по ссылке.

10
5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
tvorog8088

Не длс же с доп сюжетом, фигня короче.

6
JIoMTuK

ало, в этой обнове сюжетное длс The Order of Giants, помимо прочего

3
tvorog8088 JIoMTuK

Тады ой, надо качнуть.

Scerkrou7

При всем уважении, мне не нравится. Выглядит, как будто все волосы тонной геля и блеска для волос измазали

Samson48

Так это реальные волосы с чувака в 3д сфоткали и обработали ирл модуляцией, он до этого их гелем уложил, а потом прямо одели на 3д модель персонажа.

1