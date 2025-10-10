Indiana Jones and The Great Circle получила крупное обновление с Новой игрой+, костюмом Каир и многим другим

В честь 15-летия студии MachineGames выпустила юбилейное обновление для Indiana Jones and The Great Circle, которое добавило Новую игру+. Кроме того, появился новый костюм из «Индианы Джонса: В поисках утраченного ковчега», возможность выбора языка озвучки и другие общие исправления.

На сайте игры MachineGames отмечает, что Новая игра+ и костюм «Каир» были очень востребованы сообществом. Новая игра+ открывается после завершения основной сюжетной линии и позволит игрокам сохранить разблокированные книги приключений. Поскольку Индиана Джонс должен быть сильнее, MachineGames рекомендует повысить уровень сложности. И наконец, для игроков, прошедших Indiana Jones and the Great Circle в Новой игре+, появилась новая сцена после титров.

Тем временем, в костюме «Каир» Индиана Джонс будет без куртки, и MachineGames анонсирует новые образы археолога в ближайшие месяцы. Что касается выбора языка озвучки, разработчик заявляет: «Вы можете комбинировать любой из девяти доступных языков озвучки с любым из 14 языков текста».