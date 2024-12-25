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Indiana Jones and the Great Circle 09.12.2024
Экшен, Адвенчура, От первого лица
8 920 оценок

Indiana Jones and the Great Circle получила награду "Игра года" от Gamescom Community GOTY 2024

AceTheKing
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Как стало известно, Indiana Jones and the Great Circle от студии MachineGames получила награду Gamescom Community Game of the Year 2024.

Победитель определялся на основе голосования пользователей в соцсетях в турнире на выбывание. По ходу турнира игра смогла обойти Hellblade 2: Senua's Saga и Warhammer 40,000: Space Marine 2. А в финале проект MachineGames набрал 55% голосов и смог обойти Astro Bot от Team Asobi.

Из-за того, что игра вышла в декабре - она не смогла принять участие в The Game Awards 2024, однако награда Gamescom Community GOTY 2024 станет хорошим признанием заслуг разработчиков от игроков.

8
8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
MrGamerDad

Игра на самом деле хорошая. Наверное единственная за долгое время, которую взял на релизе

3
bubenson

Ой, не зря пухли в теории большого взрыва от Индианы Джонса :)

2
jax baron

лучше бы ывхв победила.

0
R01Adil

Кто в курсе когда ожидается след патч?

0
Альбиберчери

не согласен. Индиана слишком белый для этой роли, это не игра года

-1
Валерий Юриков

🤣🤣🤣

0
Ой извините

Ну как бы реально в этом году игрой года стал тизер Ведьмака 4. В остальном ничего существенного. Онлайн дрочильни, китайская Смута и симулятор корейской вебкам модели ну реально не игры же. Про то, во что превратилось убисофт, я уж не говорю. Я, кст, в голосовании пегача отдала свой голос за Вейлгард, она хоть немного расшевелила вас, заставила вспомнить, какими были прежние серии этой игры. Хотя по сути это пресная мультяшка. Ремастер фильма 80-х годов для рекламы лучей куртки на этом фоне вполне сойдет. Следующий год взорвет район без сомнений. Я лично жду Готику, настоящую РПГ в современной обертке.

-6
dexxxx123

Ля, не позорься, соберись и отредактируй свой поток сознания так, чтобы меж строк не было видно твоё ущемленное эбало... Палишьшся.

4