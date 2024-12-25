Indiana Jones and the Great Circle получила награду "Игра года" от Gamescom Community GOTY 2024

Как стало известно, Indiana Jones and the Great Circle от студии MachineGames получила награду Gamescom Community Game of the Year 2024.
Победитель определялся на основе голосования пользователей в соцсетях в турнире на выбывание. По ходу турнира игра смогла обойти Hellblade 2: Senua's Saga и Warhammer 40,000: Space Marine 2. А в финале проект MachineGames набрал 55% голосов и смог обойти Astro Bot от Team Asobi.
Из-за того, что игра вышла в декабре - она не смогла принять участие в The Game Awards 2024, однако награда Gamescom Community GOTY 2024 станет хорошим признанием заслуг разработчиков от игроков.
Игра на самом деле хорошая. Наверное единственная за долгое время, которую взял на релизе
Ой, не зря пухли в теории большого взрыва от Индианы Джонса :)
лучше бы ывхв победила.
Кто в курсе когда ожидается след патч?
не согласен. Индиана слишком белый для этой роли, это не игра года
🤣🤣🤣
Ну как бы реально в этом году игрой года стал тизер Ведьмака 4. В остальном ничего существенного. Онлайн дрочильни, китайская Смута и симулятор корейской вебкам модели ну реально не игры же. Про то, во что превратилось убисофт, я уж не говорю. Я, кст, в голосовании пегача отдала свой голос за Вейлгард, она хоть немного расшевелила вас, заставила вспомнить, какими были прежние серии этой игры. Хотя по сути это пресная мультяшка. Ремастер фильма 80-х годов для рекламы лучей куртки на этом фоне вполне сойдет. Следующий год взорвет район без сомнений. Я лично жду Готику, настоящую РПГ в современной обертке.
Ля, не позорься, соберись и отредактируй свой поток сознания так, чтобы меж строк не было видно твоё ущемленное эбало... Палишьшся.