Indiana Jones and the Great Circle получила награду "Игра года" от Gamescom Community GOTY 2024

Как стало известно, Indiana Jones and the Great Circle от студии MachineGames получила награду Gamescom Community Game of the Year 2024.

Победитель определялся на основе голосования пользователей в соцсетях в турнире на выбывание. По ходу турнира игра смогла обойти Hellblade 2: Senua's Saga и Warhammer 40,000: Space Marine 2. А в финале проект MachineGames набрал 55% голосов и смог обойти Astro Bot от Team Asobi.

Из-за того, что игра вышла в декабре - она не смогла принять участие в The Game Awards 2024, однако награда Gamescom Community GOTY 2024 станет хорошим признанием заслуг разработчиков от игроков.