Indiana Jones and the Great Circle получила новый патч и прошла проверку для Steam Deck

MachineGames выпустила новый патч для Indiana Jones and the Great Circle на консолях и ПК, и это еще одно исправление после масштабного обновления 4, выпущенного в прошлом месяце.

Игроки будут рады узнать, что после этого исправления игра теперь проверена для Steam Deck. Новые игровые профили теперь будут по умолчанию использовать оптимизированные настройки для запуска игры на Steam Deck.

При запуске игры на Steam Deck «Размер пула текстур» теперь устанавливается на значение под названием «Steam Deck», чтобы избежать превышения ограничений ОЗУ, которое приведет к сбою игры. Другие графические параметры по-прежнему можно настроить по своему усмотрению.

Некоторые из исправленных проблем включают переключение зависаний оборудования. Также реализовано исправление контроллера DualSense и устранены другие технические ошибки.

Полные примечания к патчу доступны по ссылке.