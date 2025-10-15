ЧАТ ИГРЫ
Indiana Jones and the Great Circle 09.12.2024
Экшен, Адвенчура, От первого лица
8.1 1 768 оценок

Indiana Jones and the Great Circle получила патч с исправлениями после крупного обновления

monk70 monk70

Компания MachineGames выпустила патч для Indiana Jones and the Great Circle после выхода большого юбилейного обновления на прошлой неделе. Как и следовало ожидать, это небольшой патч, сосредоточенный скорее на исправлениях, чем на чём-либо ещё.

Для игроков на консолях оно должно отображаться как обновление 1.010 для Indiana Jones and the Great Circle (полная версия 1.010.000).

Новое обновление Indiana Jones and the Great Circle от 14 октября содержит следующие исправления:

  • Исправлена ​​ошибка, из-за которой в определённых ситуациях исчезала опция «Выйти из игры» в главном меню.
  • Исправлена ​​проблема с журналом, возникавшая в побочных заданиях дополнения The Order of Giants.

На этом исправления заканчиваются.

Комментарии:  1
