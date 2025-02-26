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Indiana Jones and the Great Circle 09.12.2024
Экшен, Адвенчура, От первого лица
8.1 1 353 оценки

Indiana Jones and the Great Circle получила первую скидку в Steam

AceTheKing
Новости

Как стало известно, Indiana Jones and the Great Circle от студии MachineGames получила свою первую скидку в магазине Steam. Скидка на стандартное издание составила 20%, а на Premium Edition - 25%.

Действие игры происходит между событиями фильмов «В поисках утраченного ковчега» и «Последний крестовый поход». В 1937 году группа злодеев начинает искать ключ к древней силе, связанной с великим кругом, и остановить их может только Индиана Джонс.

Indiana Jones and the Great Circle доступна на PC и Xbox Series X/S.

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Комментарии: 7
Ваш комментарий
My life is a game

Как думаете - разница в кол-во дней между релизом и первой скидкой говорит что то о том, что игра не достигает уже желаемый уровень продаж?

Ну то есть издатель видит,что уже не покупают так рьяно и начинает снижать цену


Надеюсь понятно объяснил
3.5 месяца с релиза и уже скидка
Хотя сталкер 2 получил скидку через 1.5 месяца
А вуконг до сих пор не получил(вышла в августе 2024 года)

2
AceTheKing

Да, определенная корреляция между датой релиза, первой скидкой и успешностью игры точно есть. Никакой издатель/магазин в здравом уме не будет делать скидку на то, что итак отлично продолжает продаваться за фулпрайс.

1
My life is a game AceTheKing

Понять бы эту логику
Допустим хочу купить игру Х, как понять в среднем когда будет ближайшая скидка и тд)

0
Пользователь ВКонтакте

Зачем её покупать, она бесплатная // Seryoga Victorovich

0
My life is a game

Какая то странная логика
Зачем покупать еду, ведь можно брать её у родителей
Зачем покупать кв/снимать кв, ведь можно жить у родителей
Вот тоже самое практически
Каждый геймер сам для себя решает достойна ли та или иная игра его денег(личные предпочтения геймеров/что для него важнее удобство или экономия/ понравились ли ему предыдущие части/хочет ли он продолжения/ фин положение и тд)

Я не призываю покупать все абсолютно игры, это дико
Но и призывать все подряд только пиратить также мерзко

3
Контроллер ПСК

Капитан Джек Воробей одобряет!

1
Jarvis666

Даже бесплатно не стал её проходить. Настолько устаревший и примитивный геймдизайн, начиная от локаций, заканчивая унылым геймплеем.

-2