Indiana Jones and the Great Circle получила первую скидку в Steam

Как стало известно, Indiana Jones and the Great Circle от студии MachineGames получила свою первую скидку в магазине Steam. Скидка на стандартное издание составила 20%, а на Premium Edition - 25%.
Действие игры происходит между событиями фильмов «В поисках утраченного ковчега» и «Последний крестовый поход». В 1937 году группа злодеев начинает искать ключ к древней силе, связанной с великим кругом, и остановить их может только Индиана Джонс.
Indiana Jones and the Great Circle доступна на PC и Xbox Series X/S.
Как думаете - разница в кол-во дней между релизом и первой скидкой говорит что то о том, что игра не достигает уже желаемый уровень продаж?
Ну то есть издатель видит,что уже не покупают так рьяно и начинает снижать цену
Надеюсь понятно объяснил
3.5 месяца с релиза и уже скидка
Хотя сталкер 2 получил скидку через 1.5 месяца
А вуконг до сих пор не получил(вышла в августе 2024 года)
Да, определенная корреляция между датой релиза, первой скидкой и успешностью игры точно есть. Никакой издатель/магазин в здравом уме не будет делать скидку на то, что итак отлично продолжает продаваться за фулпрайс.
Понять бы эту логику
Допустим хочу купить игру Х, как понять в среднем когда будет ближайшая скидка и тд)
Зачем её покупать, она бесплатная // Seryoga Victorovich
Какая то странная логика
Зачем покупать еду, ведь можно брать её у родителей
Зачем покупать кв/снимать кв, ведь можно жить у родителей
Вот тоже самое практически
Каждый геймер сам для себя решает достойна ли та или иная игра его денег(личные предпочтения геймеров/что для него важнее удобство или экономия/ понравились ли ему предыдущие части/хочет ли он продолжения/ фин положение и тд)
Я не призываю покупать все абсолютно игры, это дико
Но и призывать все подряд только пиратить также мерзко
Капитан Джек Воробей одобряет!
Даже бесплатно не стал её проходить. Настолько устаревший и примитивный геймдизайн, начиная от локаций, заканчивая унылым геймплеем.