Indiana Jones and the Great Circle получила первую скидку в Steam

Как стало известно, Indiana Jones and the Great Circle от студии MachineGames получила свою первую скидку в магазине Steam. Скидка на стандартное издание составила 20%, а на Premium Edition - 25%.

Действие игры происходит между событиями фильмов «В поисках утраченного ковчега» и «Последний крестовый поход». В 1937 году группа злодеев начинает искать ключ к древней силе, связанной с великим кругом, и остановить их может только Индиана Джонс.

Indiana Jones and the Great Circle доступна на PC и Xbox Series X/S.