Indiana Jones and the Great Circle получила первый патч с трассировкой пути и различными исправлениями

Indiana Jones and the Great Circle была выпущена в целом с положительными отзывами в раннем доступе на этой неделе. Теперь она получила свой патч «первого дня». Это обновление приносит полную трассировку лучей (трассировку пути), улучшения и исправления в игру. В сообщении блога Bethesda.net перечислены все предстоящие изменения.
Новые функции
- Добавлена функция полной трассировки лучей (трассировка пути) на поддерживаемых видеокартах NVIDIA. Для использования этой функции требуется не менее 12 ГБ видеопамяти.
Общие
- Исправление редкого сбоя, который мог произойти при сохранении игры.
- Исправление проблемы, из-за которой вы могли временно потерять права на предварительный заказ/Deluxe-наряды.
- Исправление, чтобы ваши фотографии появлялись быстрее при их просмотре в журнале.
Исправления, характерные для ПК
- Улучшена производительность на больших уровнях игры при использовании видеокарты с 8 ГБ видеопамяти.
- Исправлена ошибка, из-за которой сочетание клавиш Alt-Tab могло помешать вам открыть свой инвентарь.
- Исправлена ошибка, чтобы убедиться, что опция «Вернуть» работает правильно при смене видеорежимов.
- Исправление мерцания пламени факела или зажигалки при игре с высокой частотой обновления.
- Исправление эффектов песка и пламени факела не отображались правильно на уровне Перу на видеокартах AMD.
- Исправление проблемы, при которой одновременное включение HDR и DLSS могло привести к эффекту муара на простых белых стенах.
- Исправление проблемы, при которой в глазах Индианы во время кат-сцен внутри пещеры в Перу могли появляться чёрные артефакты.
- Исправление проблемы, при которой на экране периодически могли появляться чёрные квадраты, если renderscale использовался при определённых разрешениях на видеокартах AMD.
- Исправление, гарантирующее, что ваши фотографии можно будет правильно экспортировать из облачных сохранений Steam, если вы решите перейти на использование облачных сохранений Xbox.
В будущих обновлениях игры разработчики пообещали добавить поддержку AMD FSR.
Они просто засунули полный, голый рейтресинг вулкана. Не используется ни одна технология Энвидии, генерация кадров не работает, DLSS всё мылит. Да и с обычным рейтрейсингом игра не использует фишки DLSS 3, всё в артефактах от лучей
Прекрасно. Нвидию в топку с её гавотехнологиями.
Да и освещение не меняется. Меняются только тени и отражения в окнах. Нужно использовать RTXDI. Сейчас это выглядит на уровне технодемки из 2015 года, анриал париж, например. Там тоже использовался рейтресинг при создании сцены, только потом итог запечатали
Ну и как бы в игре время суток не меняется, передвигаются только NPC. Смысл так нагружать компьютер, ради чего?
Вот отражения, собственно. Патч-трейсинг, всё на максималки выкручено, кинематографичные 25 фпс, как полагается
БУ! Испугался?
Исправление проблемы, при которой одновременное включение HDR и DLSS могло привести к эффекту муара на простых белых стенах.
Неужели )
И где скачать данный патч?
Соболезную кто 4060 купил,пихать в неё 8 гигов памяти тупейшее решение нвидии.Поэтому я взял 4070.
текстуры почти не отличаются, если выставить низкий обьем текстур, так что еще жить можно с 8гб, а так и 12гб мало будет если разрабы не оптимизируют игру
Тупость с потребительской точки зрения - с маркетингово-сатанинской правильное решение, чтобы Вынудить купить видеокарту дороже.
К тому же Хyянг сам признаётся, что "Чем больше покупаешь, тем больше экономишь" - это толстый намёк на агрессивную и анти-потребительскую политику.
Потому что карта позиционируется как "консоль в ПК", а значит и стоить должна как консоль, слова Куртки, с соответствующими требованиям, 1080 и средние-высокие настройки. Она и не должна вывозить ультры в 2к+ в 100500 ФПС.
Теперь можно пройти? В мираже видяха 140кадров выдает эту потянет наверно🤔
Я не могу спустится по лестнице когда монашка-журналист туда спускается, там статуя мальчика стоит она не дает пройти. Это ещё где фонтан. У кого такое было? Как пройти?