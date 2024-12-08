Indiana Jones and the Great Circle получила первый патч с трассировкой пути и различными исправлениями

Indiana Jones and the Great Circle была выпущена в целом с положительными отзывами в раннем доступе на этой неделе. Теперь она получила свой патч «первого дня». Это обновление приносит полную трассировку лучей (трассировку пути), улучшения и исправления в игру. В сообщении блога Bethesda.net перечислены все предстоящие изменения.

Новые функции

Добавлена ​​функция полной трассировки лучей (трассировка пути) на поддерживаемых видеокартах NVIDIA. Для использования этой функции требуется не менее 12 ГБ видеопамяти.

Общие

Исправление редкого сбоя, который мог произойти при сохранении игры.

Исправление проблемы, из-за которой вы могли временно потерять права на предварительный заказ/Deluxe-наряды.

Исправление, чтобы ваши фотографии появлялись быстрее при их просмотре в журнале.

Исправления, характерные для ПК

Улучшена производительность на больших уровнях игры при использовании видеокарты с 8 ГБ видеопамяти.

Исправлена ​​ошибка, из-за которой сочетание клавиш Alt-Tab могло помешать вам открыть свой инвентарь.

Исправлена ​​ошибка, чтобы убедиться, что опция «Вернуть» работает правильно при смене видеорежимов.

Исправление мерцания пламени факела или зажигалки при игре с высокой частотой обновления.

Исправление эффектов песка и пламени факела не отображались правильно на уровне Перу на видеокартах AMD.

Исправление проблемы, при которой одновременное включение HDR и DLSS могло привести к эффекту муара на простых белых стенах.

Исправление проблемы, при которой в глазах Индианы во время кат-сцен внутри пещеры в Перу могли появляться чёрные артефакты.

Исправление проблемы, при которой на экране периодически могли появляться чёрные квадраты, если renderscale использовался при определённых разрешениях на видеокартах AMD.

Исправление, гарантирующее, что ваши фотографии можно будет правильно экспортировать из облачных сохранений Steam, если вы решите перейти на использование облачных сохранений Xbox.

В будущих обновлениях игры разработчики пообещали добавить поддержку AMD FSR.