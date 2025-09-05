Indiana Jones and the Great Circle получила пробную версию в PS Plus

Легендарный археолог возвращается в новое путешествие, полное головоломок, опасностей и древних тайн. Для подписчиков PS Plus Deluxe/Premium стала доступна пробная версия приключенческого экшена Jones and the Great Circle от шведской студии MachineGames продолжительностью 2,5 часа.

Кроме того, не лишним будет напомнить, что 4 сентября состоялся релиз сюжетного дополнения под названием The Order of Giants, о котором Индиана Джонс вновь вернется в вечный город, только на этот раз тайны, скрытые под его улицами, уходят далеко за пределы известной истории. В древнеримских катакомбах скрывается темный культ с тысячелетними корнями, и именно нашему герою предстоит разгадать тайны, оставленные императорами прошлого, и узнать правду о загадочных нефилимах, легендарных гигантах.

Indiana Jones and the Great Circle вышла на ПК и Xbox Series X/S в декабре 2024 года, а в апреле 2025 года игру переиздали на PS5. На следующий год запланирован релиз версии для Switch 2.