Indiana Jones and the Great Circle получила релизный трейлер для PS5

Bethesda и MachineGames скоро выпустят свое приключение Indiana Jones and the Great Circle на PS5. Новый трейлер отмечает запуск игры на консоли Sony, а также некоторые из наград, которые она получила с момента запуска на Xbox в прошлом году. Трейлер дает представление о каждой локации, которую Инди и Джина будут исследовать, чтобы разгадать тайну Великого круга.

Indiana Jones and the Great Circle вышла как эксклюзив для консоли Xbox Series X|S в декабре 2024 года. Она также была выпущена на ПК. После выхода последнее приключение Инди было высоко оценено критиками. Согласно сайту-агрегатору обзоров Metacritic, она получила средний балл 86 по 77 отзывам критиков.

Она также была номинирована на несколько наград в течение прошлогоднего сезона награждений. В том числе на «Игру года» по версии D.I.C.E. Awards и награду Big Apple Award за лучшую игру года на New York Game Awards 2024. Она также получила множество наград, включая «Приключенческую игру года» и «Выдающиеся достижения в области персонажей» на D.I.C.E. Awards.