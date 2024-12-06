Indiana Jones and the Great Circle появилась на торрентах - за три дня до релиза

Indiana Jones and the Great Circle взломали за три дня до основного релиза. Хакеры получили доступ к игре с помощью Premium-издания, которое позволяет поиграть в экшен раньше остальных.

Взлом новой игры про Индиану Джонс произошел так быстро из-за отсутствия защиты Denuvo. Разработчики Indiana Jones and the Great Circle использовали антипиратский софт только в пресс-копиях для журналистов.

Официальный релиз экшена состоится 9 декабря 2024 года на ПК и Xbox Series X|S. На старте игра также появится в каталоге Xbox Game Pass, а весной 2025-го состоится релиз на PS5.