Indiana Jones and the Great Circle появилась на торрентах - за три дня до релиза

Indiana Jones and the Great Circle взломали за три дня до основного релиза. Хакеры получили доступ к игре с помощью Premium-издания, которое позволяет поиграть в экшен раньше остальных.
Взлом новой игры про Индиану Джонс произошел так быстро из-за отсутствия защиты Denuvo. Разработчики Indiana Jones and the Great Circle использовали антипиратский софт только в пресс-копиях для журналистов.
Официальный релиз экшена состоится 9 декабря 2024 года на ПК и Xbox Series X|S. На старте игра также появится в каталоге Xbox Game Pass, а весной 2025-го состоится релиз на PS5.
Взломали игру без защиты, вот это да ваааау
Мельчают пираты
Защиту стима тоже надо ломать, так что какой смысл привязываться к словам? Ты не можешь просто скинуть папку с игрой на др пк и поиграть не покупая.
Там давно уже готовые эмуляторы есть
Сначала показалось что ты написал не "пираты", а другое слово)
Для меня - игра года. Невероятно круто сделано, очень интересно и зрелищно. Игра передаёт дух фильмов про Инди. Играешь и наслаждаешься, придраться не к чему. Кайфы, всем рекомендую.
Игра мега топ 100 из 100!Прошёл всем рекомендую!
Так она будет соревноваться с играми, которые выйдут в 2025 году. Рано такие заявления делать
Думал с оптимизоном проблемы будут, но нет! Со старым камнем R5 3600, видеокартой 3060, на высоких стабильно 60к (с DLSS на качестве)! И картинка порадовала) Короче, я проходить) 👍👍👍
Низкий поклон Рутрекеру
Ураа теперь будем бесплатно играть
Ну вот и настал момент, когда без rtx игры не запускаются (как у свое время было с вулканом и wolfenstein, уже дважды эта компания практикует подобное)
Как было с Glide\OpenGL\DX, как было c TL, как было с Шейдерами, как было с ФизХ, как было ВООБЩЕ СО ВСЕМ. Это я ещё не сильно глубоко капнул )
забыли добавить что в 2000-х игры требовали 3д ускоритель, без них тупо не шли.
Эээээ, нет, не забыл, первый пункт.
У меня ужас круче есть, смотри ! Он кстати на этом ещё и тормозил ) Нормально шёл только на 486 с аж 8 мб памяти )
ну во все времена были игры, которые требовали прорывных технологий.
Ну так я это и пытаюсь донести, а тут народ с вёдрами 6-9+++ летней давности, при этом далеко не топовыми, воет что новинка у них не идёт. Вон даж далеко ходить не нужно.
Спасибо беседке и её политике с ранним доступом без денуво)
Ещё бы озвучку ей сделать.было бы очень хорошо
ну как сделают тогда и скачаем.)
Говорят на картах без рэйтрэйсинга не заведётся.
если так, то это бред конечно, полный, с учетом того, что эта технология толком не работает, чрезвычайно прожорлива, и не улучшает картинку как-то кардинально
да, не заводится, вон чувак выше пишет
Эта та самая ранняя версия без PathTracing'a?
Да
Зато удешевляет разработку.
Уже играю только вот не могу Русский сделать язык в игре
смена языка = По пути \steam_settings в файле configs.user.ini изменить строку language=english на language=russian
спасибо
Ну в любом случае Беседка сделала всё что бы я не покупал их игры, так что возьму в зелёном магазине.
Каждый раз выпадаешь с этих кретинов, их путь назло кондуктору куплю билет и пойду пешком просто изумляет.
"Зелёный Магазин" — это Майкрософт Стор? По подписке гейм пасса возьмёшь?
А ты до этого вообще игры покупал?
Естественно покупал пока эти кретины не решили что им мои деньги не нужны, проекты Беседки я вообще все всегда с удовольствием покупал (Фолычи, Свитки, Dishonored 1.2, Prey, The Evil Within 1.2, Думы, Вольфы и другие) так как Беседка всегда очень радовала сингловыми играми пока они не начали делать всякий хлам в виде F76, Старфилда, Deathloop, Redfall, я Старфилд не предзаказал только из-за того что там не было локализации так бы тоже попал.
ахахаах
Вроде не осуждаю, а вроде осуждаю. Я просто из тех людей которые поменял регион чтобы покупать игры, вроде хочется сказать мол "В чём проблема поменять регион". Но при этом понимаю что люди разные и у каждого своя политика по этому поводу
По теме - уже качаю , заценим вечером
ртх карта нужна
Это хорошо, но про gtx видюхи забыли, и это позор. Я считаю, что так делать нельзя! Безрукие чтоль?
Ожидаемо, вполне, любая "фишка" рано или позно становится обязательной, а с RT уже вышло три поколения карт. Всё закономерно.
Вот только пока в игре нет RT.
Есть, ПатчТрейса нет, он будет 9.
гтх мог до сих пор быть в топах, если бы их поддерживали как и 20я серия, но деньги не про это
без фулл настроек
Кто знает как включить DLSS 3 генерация кадров, на видеокартах 3000 серии? моды не помогают и что то в настройках даже не увидел ,где она включается
Никак, ибо на картах 3000 серии нет такиж ядер
Жди, пока моды обновят. Нативной поддержки dlss generator у 3000 серии нет
Мод кидаешь и всё работает. Качай универсальный на нексусе
https://www.nexusmods.com/site/mods/738?tab=files
😆😆😆
А, Денуво нет. Ну тогда надо купить и поддержать разработчиков.
Тодд слил, что бы увидеть реакцию и исправить баги до выхода)))
Слил элитный предзаказ))?
Ну так и там она тоже щас без RTX?:D
Она там без трассеров. Ждём 9 числа.
Это печально, можно было подождать и до официального выпуска! Надеюсь, что это не повлияет на ее продажи, ведь игры у беседки сингловые неплохие, но с продажами им не везет особо.
Если без повесточки и вот этого всего обошлись, то куплю без вопросов. Адекватных разрабов надо поддерживать, даже АААшных.
это плохо
забыли вы одну истину: кому надо тот купит а тот кто вообще никогда не покупает игры тот и не купит никогда следовательно ущерба издателю никакого.
Некоторые всё-таки покупают, если взлома нет.
покупают оффлайн активашку а не за фуллпрайс.
еще какой ущерб нищих бомжей и жлобяр много
Если игра получилась драйвовая - главное, чтобы амеры купили. Нам до этих покупок и продаж в России теперича никакого абсолютно дельцева. Что сломали, что не сломали. Единственно, что теперь поиграют те, кто заинтересуется, даже там, кого постигла дискриминация.
Все равно придется ждать до 9 числа, сейчас лучей нет в игре
А зачем тебе лучи? Никогда не понимал, когда люди пишут "теней нет - игра кал"
Пусть хоть графика из 2010 годов, если сюжет топ/геймплей топ/персонажи топ
Графон и супер тени вообще должны быть на последних местах/предпоследних местах в плане важности игр
Но почему то все с этим графоном носятся, как будто если во всем остальном игра убогая, но графон классный, то все игра года
Мне графика важна не меньше чем геймплей, а может даже немного побольше геймплея. Если будет выбор не очень графика, но очень хороший геймплей либо красивая графика, но геймплей похуже, я выберу второе
Откуда это?
Ну просто обычно графодрочерами все были в нулевых, где каждый пиксель смотрели и не дай бог тень как то не так упала , мне казалось они вымерли
Или это недавно у тебя?
Я не графодрочер, каждый пиксель не смотрю, но нравится когда в игре красивая графика. Взять тот же Still wakes the deep, геймплей там простой, но игра зацепила красивой графикой
Понял, спасибо!
Не интересуют игры от 1 лица.
Нам очень важно ваше мнение. Держите в курсе!
А почему нет? Чел высказался, комментарии именно для этого.
Хайп трейн к такой камере по моему дал CP2077) Чем я рад что стал боярином, а игры от1 лица хотите ли вы или нет будут дальше выходить(