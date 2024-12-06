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Indiana Jones and the Great Circle 09.12.2024
Экшен, Адвенчура, От первого лица
7.6 305 оценок

Indiana Jones and the Great Circle появилась на торрентах - за три дня до релиза

Simple Jack
Новости

Indiana Jones and the Great Circle взломали за три дня до основного релиза. Хакеры получили доступ к игре с помощью Premium-издания, которое позволяет поиграть в экшен раньше остальных.

Стали известны полные системные требования Indiana Jones and the Great Circle

Взлом новой игры про Индиану Джонс произошел так быстро из-за отсутствия защиты Denuvo. Разработчики Indiana Jones and the Great Circle использовали антипиратский софт только в пресс-копиях для журналистов.

Друзья и враги Индианы Джонса: ключевые персонажи игры Indiana Jones and the Great Circle

Официальный релиз экшена состоится 9 декабря 2024 года на ПК и Xbox Series X|S. На старте игра также появится в каталоге Xbox Game Pass, а весной 2025-го состоится релиз на PS5.

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45
107
Комментарии: 107
Ваш комментарий
agula98

Взломали игру без защиты, вот это да ваааау

22
HellowRainbow

Мельчают пираты

3
ValuableValiant

Защиту стима тоже надо ломать, так что какой смысл привязываться к словам? Ты не можешь просто скинуть папку с игрой на др пк и поиграть не покупая.

6
agula98 ValuableValiant
Защиту стима тоже надо ломать

Там давно уже готовые эмуляторы есть

2
Max Tarkovsky HellowRainbow

Сначала показалось что ты написал не "пираты", а другое слово)

-3
CAN I HABE PIZZA PLS

Для меня - игра года. Невероятно круто сделано, очень интересно и зрелищно. Игра передаёт дух фильмов про Инди. Играешь и наслаждаешься, придраться не к чему. Кайфы, всем рекомендую.

7
SERGEY-SP

Игра мега топ 100 из 100!Прошёл всем рекомендую!

0
Блоха В Сарафане

Так она будет соревноваться с играми, которые выйдут в 2025 году. Рано такие заявления делать

-1
СергейВетер

Думал с оптимизоном проблемы будут, но нет! Со старым камнем R5 3600, видеокартой 3060, на высоких стабильно 60к (с DLSS на качестве)! И картинка порадовала) Короче, я проходить) 👍👍👍

0
211186

Низкий поклон Рутрекеру

6
islamelmurzaev

Ураа теперь будем бесплатно играть

4
001fess

Ну вот и настал момент, когда без rtx игры не запускаются (как у свое время было с вулканом и wolfenstein, уже дважды эта компания практикует подобное)

4
DezkQ

Как было с Glide\OpenGL\DX, как было c TL, как было с Шейдерами, как было с ФизХ, как было ВООБЩЕ СО ВСЕМ. Это я ещё не сильно глубоко капнул )

0
Brock_Harrison DezkQ

забыли добавить что в 2000-х игры требовали 3д ускоритель, без них тупо не шли.

3
DezkQ Brock_Harrison

Эээээ, нет, не забыл, первый пункт.

У меня ужас круче есть, смотри ! Он кстати на этом ещё и тормозил ) Нормально шёл только на 486 с аж 8 мб памяти )

2
Brock_Harrison DezkQ

ну во все времена были игры, которые требовали прорывных технологий.

2
DezkQ Brock_Harrison

Ну так я это и пытаюсь донести, а тут народ с вёдрами 6-9+++ летней давности, при этом далеко не топовыми, воет что новинка у них не идёт. Вон даж далеко ходить не нужно.

0
xion76

Спасибо беседке и её политике с ранним доступом без денуво)

4
алексей 2903

Ещё бы озвучку ей сделать.было бы очень хорошо

3
QuadragenarianFawzi

ну как сделают тогда и скачаем.)

2
VirussX

Говорят на картах без рэйтрэйсинга не заведётся.

2
Чизбургер

если так, то это бред конечно, полный, с учетом того, что эта технология толком не работает, чрезвычайно прожорлива, и не улучшает картинку как-то кардинально

17
My life is a game

да, не заводится, вон чувак выше пишет

0
kongydong

Эта та самая ранняя версия без PathTracing'a?

1
My life is a game kongydong

Да

0
-Zion- Чизбургер

Зато удешевляет разработку.

0
RusBer

Уже играю только вот не могу Русский сделать язык в игре

2
POLKOVNIK2005

смена языка = По пути \steam_settings в файле configs.user.ini изменить строку language=english на language=russian

7
RusBer POLKOVNIK2005

спасибо

0
saa0891

Ну в любом случае Беседка сделала всё что бы я не покупал их игры, так что возьму в зелёном магазине.

Каждый раз выпадаешь с этих кретинов, их путь назло кондуктору куплю билет и пойду пешком просто изумляет.

2
Блоха В Сарафане

"Зелёный Магазин" — это Майкрософт Стор? По подписке гейм пасса возьмёшь?

-5
My life is a game

А ты до этого вообще игры покупал?

-4
saa0891 My life is a game

Естественно покупал пока эти кретины не решили что им мои деньги не нужны, проекты Беседки я вообще все всегда с удовольствием покупал (Фолычи, Свитки, Dishonored 1.2, Prey, The Evil Within 1.2, Думы, Вольфы и другие) так как Беседка всегда очень радовала сингловыми играми пока они не начали делать всякий хлам в виде F76, Старфилда, Deathloop, Redfall, я Старфилд не предзаказал только из-за того что там не было локализации так бы тоже попал.

0
Челодой моловек 94 Блоха В Сарафане

ахахаах

1
StarlaX saa0891

Вроде не осуждаю, а вроде осуждаю. Я просто из тех людей которые поменял регион чтобы покупать игры, вроде хочется сказать мол "В чём проблема поменять регион". Но при этом понимаю что люди разные и у каждого своя политика по этому поводу

0
My life is a game

По теме - уже качаю , заценим вечером

1
Комментарий удален
KILLA06

ртх карта нужна

2
Макс Макс 007

Это хорошо, но про gtx видюхи забыли, и это позор. Я считаю, что так делать нельзя! Безрукие чтоль?

0
DezkQ

Ожидаемо, вполне, любая "фишка" рано или позно становится обязательной, а с RT уже вышло три поколения карт. Всё закономерно.

4
Kenn1y DezkQ

Вот только пока в игре нет RT.

0
DezkQ Kenn1y

Есть, ПатчТрейса нет, он будет 9.

-1
Темный-Властелин

гтх мог до сих пор быть в топах, если бы их поддерживали как и 20я серия, но деньги не про это

0
Rorschach93

без фулл настроек

0
Vit55555

Кто знает как включить DLSS 3 генерация кадров, на видеокартах 3000 серии? моды не помогают и что то в настройках даже не увидел ,где она включается

0
Max Dibister

Никак, ибо на картах 3000 серии нет такиж ядер

0
Scerkrou7

Жди, пока моды обновят. Нативной поддержки dlss generator у 3000 серии нет

0
Фризостат

Мод кидаешь и всё работает. Качай универсальный на нексусе

https://www.nexusmods.com/site/mods/738?tab=files

0
kolinmah

😆😆😆

0
Олег Дудин

А, Денуво нет. Ну тогда надо купить и поддержать разработчиков.

0
Темный-Властелин

Тодд слил, что бы увидеть реакцию и исправить баги до выхода)))

0
Фризостат

Слил элитный предзаказ))?

0
bohdan2015

Ну так и там она тоже щас без RTX?:D

0
TRADS80

Она там без трассеров. Ждём 9 числа.

-3
hamshut

Это печально, можно было подождать и до официального выпуска! Надеюсь, что это не повлияет на ее продажи, ведь игры у беседки сингловые неплохие, но с продажами им не везет особо.

-3
digitalkid

Если без повесточки и вот этого всего обошлись, то куплю без вопросов. Адекватных разрабов надо поддерживать, даже АААшных.

-5
Русик_96

это плохо

-9
Brock_Harrison

забыли вы одну истину: кому надо тот купит а тот кто вообще никогда не покупает игры тот и не купит никогда следовательно ущерба издателю никакого.

13
Нейтан Дрейк Brock_Harrison

Некоторые всё-таки покупают, если взлома нет.

0
Brock_Harrison Нейтан Дрейк

покупают оффлайн активашку а не за фуллпрайс.

1
Русик_96 Brock_Harrison

еще какой ущерб нищих бомжей и жлобяр много

-9
Imnogamer

Если игра получилась драйвовая - главное, чтобы амеры купили. Нам до этих покупок и продаж в России теперича никакого абсолютно дельцева. Что сломали, что не сломали. Единственно, что теперь поиграют те, кто заинтересуется, даже там, кого постигла дискриминация.

3
Константин335

Все равно придется ждать до 9 числа, сейчас лучей нет в игре

-11
My life is a game

А зачем тебе лучи? Никогда не понимал, когда люди пишут "теней нет - игра кал"
Пусть хоть графика из 2010 годов, если сюжет топ/геймплей топ/персонажи топ

Графон и супер тени вообще должны быть на последних местах/предпоследних местах в плане важности игр

Но почему то все с этим графоном носятся, как будто если во всем остальном игра убогая, но графон классный, то все игра года

3
Константин335 My life is a game

Мне графика важна не меньше чем геймплей, а может даже немного побольше геймплея. Если будет выбор не очень графика, но очень хороший геймплей либо красивая графика, но геймплей похуже, я выберу второе

-3
My life is a game Константин335

Откуда это?

Ну просто обычно графодрочерами все были в нулевых, где каждый пиксель смотрели и не дай бог тень как то не так упала , мне казалось они вымерли

Или это недавно у тебя?

-3
Константин335 My life is a game

Я не графодрочер, каждый пиксель не смотрю, но нравится когда в игре красивая графика. Взять тот же Still wakes the deep, геймплей там простой, но игра зацепила красивой графикой

4
My life is a game Константин335

Понял, спасибо!

0
ZNGRU

Не интересуют игры от 1 лица.

-21
Pahant0Ss

Нам очень важно ваше мнение. Держите в курсе!

6
CAN I HABE PIZZA PLS Pahant0Ss

А почему нет? Чел высказался, комментарии именно для этого.

-4
Челодой моловек 94

Хайп трейн к такой камере по моему дал CP2077) Чем я рад что стал боярином, а игры от1 лица хотите ли вы или нет будут дальше выходить(

0