Indiana Jones and the Great Circle появляется на Switch 2 в виде полноценного физического релиза

Вокруг Game Key Cards для Switch 2 ведется много споров. Напомним, что проблема связана с тем, что многие физические версии игр на самом деле не являются физическими. Картриджи, которые продаются, обычно пустые (за исключением картриджей с играми Nintendo и некоторых сторонних производителей) и в них находится только ключ, с помощью которого можно скачать игру.

Естественно, покупатели физических копий игр не в восторге от этого, так как это также означает, что ваши игры могут в будущем просто перестать работать, если серверы будут закрыты, даже несмотря на то, что вы приобрели их в физическом виде. Во время вчерашней презентации Nintendo Direct: Partner Showcase компания Bethesda представила ряд интересных новостей, в том числе о том, что Fallout 4: Anniversary Edition и The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered будут доступны на Switch 2 в формате Game Key Card, согласно пресс-релизу.

Но они также выпустят Indiana Jones and the Great Circle на Switch 2, и в этом случае есть гораздо более интересные новости. Игра будет продаваться на настоящем картридже, на котором она и будет храниться.

Трудно понять мотивы такого шага, но, возможно, Bethesda просто хочет выяснить, как это повлияет на продажи игры для Switch 2 и действительно ли игроки считают важным хранить игры на картриджах, или же это просто тема для обсуждения в соцсетях перед покупкой.

Indiana Jones and the Great Circle выйдет на Switch 2 12 мая 2026 года.