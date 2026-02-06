ЧАТ ИГРЫ
Indiana Jones and the Great Circle 09.12.2024
Экшен, Адвенчура, От первого лица
8.1 1 841 оценка

Indiana Jones and the Great Circle появляется на Switch 2 в виде полноценного физического релиза

Gruz_ Gruz_

Вокруг Game Key Cards для Switch 2 ведется много споров. Напомним, что проблема связана с тем, что многие физические версии игр на самом деле не являются физическими. Картриджи, которые продаются, обычно пустые (за исключением картриджей с играми Nintendo и некоторых сторонних производителей) и в них находится только ключ, с помощью которого можно скачать игру.

Естественно, покупатели физических копий игр не в восторге от этого, так как это также означает, что ваши игры могут в будущем просто перестать работать, если серверы будут закрыты, даже несмотря на то, что вы приобрели их в физическом виде. Во время вчерашней презентации Nintendo Direct: Partner Showcase компания Bethesda представила ряд интересных новостей, в том числе о том, что Fallout 4: Anniversary Edition и The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered будут доступны на Switch 2 в формате Game Key Card, согласно пресс-релизу.

Indiana Jones, ремастер Oblivion и Fallout 4: Anniversary Edition выйдут на Nintendo Switch 2

Но они также выпустят Indiana Jones and the Great Circle на Switch 2, и в этом случае есть гораздо более интересные новости. Игра будет продаваться на настоящем картридже, на котором она и будет храниться.

Трудно понять мотивы такого шага, но, возможно, Bethesda просто хочет выяснить, как это повлияет на продажи игры для Switch 2 и действительно ли игроки считают важным хранить игры на картриджах, или же это просто тема для обсуждения в соцсетях перед покупкой.

Indiana Jones and the Great Circle выйдет на Switch 2 12 мая 2026 года.

4
5
Комментарии:  5
Иваныч из Тулы

Забыли упомянуть, что на картридже не будет сюжетного дополнения The Order of Giants — его придётся докупать отдельно.

1
Шрек и осел vs CD Project

*Игра скачивается из интернета))))

IY1982

Калькулятор либо взорвётся от запуска игры либо там всё-таки вырезали под чистую весь рейтрейсинг

Barred

Озвучку бы кто на нее запилил... Нейрослоп не в счёт.

Kenn1y

Странная тема, делать лишь часть игр на физическом носителе, из-за этого не хочется на Switch 2 коллекцию собирать.