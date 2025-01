Indiana Jones and the Great Circle привлекла более четырех миллионов игроков

Microsoft заявила, что в Indiana Jones and the Great Circle сыграло более четырех миллионов игроков. Игра вышла 9 декабря 2024 года для Xbox Series X/S и ПК, а также была доступна с Game Pass с момента запуска. Она была хорошо принята критиками, получив оценку 86 (консоль) и 87 (ПК) на сайте агрегации обзоров Metacritic.

Генеральный директор Microsoft Сатья Наделла коснулся ранних результатов игры во время отчета о доходах компании за второй квартал в среду.

Мы увидели восторженные отзывы об Indiana Jones and the Great Circle, в которую уже сыграли более четырех миллионов человек.

Действие игры происходит в 1937 году, между событиями фильмов «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега» и «Последний крестовый поход». В ней игроки отправляются в путешествие по миру, чтобы помешать зловещим силам раскрыть и обуздать древнюю силу, связанную с Великим кругом.

Разработчик MachineGames в настоящее время работает над сюжетным DLC для игры под названием The Order of the Giants, которое выйдет в 2025 году, а также над версией для PS5, которая выйдет этой весной.

Руководитель Lucasfilm Games также недавно сказал, что было бы «суперинтересно» «рассказывать все больше и больше историй об Индиане Джонсе».