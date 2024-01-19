Indiana Jones and the Great Circle разрабатывается на игровом движке idTech

Indiana Jones and the Great Circle впечатлила своим долгожданным дебютом на недавней презентации Xbox Developer_Direct от Microsoft, а после презентации продолжают поступать подробности о приключенческом экшене от первого лица. Например, теперь мы знаем, на каком движке она разрабатывается.
Как сообщил Джон Линнеман из Digital Foundry, изучение недавней презентации игры на Direct подтвердило, что она разрабатывается на idTech, а значок этого движка можно увидеть на панели задач на экране разработчика на одном из снимков. Предположительно, используется версия idTech 7, которая дебютировала в DOOM Eternal.
Впрочем, в этом нет ничего удивительного. MachineGames использовала разные версии idTech для каждой игры по Wolfenstein, выходившей за последнее десятилетие, так что то, что студия продолжает работать с тем, что ей известно, вполне ожидаемо.
Indiana Jones and the Great Circle выйдет в этом году для Xbox Series X/S и PC.
мне нравится Вульфы а вот Индиана хочется сыграть!)
Хороший движок
Ну наконец-то будет игра с отличной производительностью.
В студию верю, они никогда не славились идеальным графоном, но игры они делают с душой. Рад, что после слабых продаж Вульфа они продолжили делать одиночные игры.