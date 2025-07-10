Indiana Jones and the Great Circle с самого начала задумывалась как игра от первого лица

Indiana Jones and the Great Circle, несомненно, ещё одна отличная игра от Machine Games. Разработчики, специализирующиеся на шутерах от первого лица, создали игру, которая отличается от последних проектов студии. Тем не менее, у команды есть свои привычки, которые чуть не привели к решению, которое можно было бы счесть весьма спорным.

После анонса и презентации игры многие поклонники серии и приключенческих игр, с нетерпением ожидавшие её выхода, рассчитывали увидеть ранее невиданные приключения археолога с видом от третьего лица. В финальной версии возможность наблюдать за персонажем целиком доступна, но только в определённые моменты. Йенс Андерсон, директор по дизайну MachineGames, рассказал в своём выступлении на конференции Develop: Brighton, что разработчики с самого начала хотели, чтобы Indiana Jones and the Great Circle была игрой от первого лица.

Для нас это было очевидно. У нас не было выбора; нам нравится такой вид. Это отличный способ рассказать историю.

Более того, изначально всё действие планировалось вести от первого лица. Однако со временем команда поняла, что создание захватывающего игрового процесса от первого лица — непростая задача.

Если вы хотите быть Индианой Джонсом, вы должны видеть его глазами; вы должны чувствовать себя им. Но как сделать так, чтобы игра от первого лица ощущалась как Индиана Джонс? Мы знали, что будет очень сложно, но это была одна из целей, которую, как нам казалось, мы выполнили. Конечно, на это ушли годы, но это была не самая сложная часть создания игры. Стоит отметить и множество других вещей, которые мы реализовали только в самом конце.