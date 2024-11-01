Indiana Jones and the Great Circle содержит более трех часов кинематографических роликов

Bethesda сообщила Rolling Stone, что в Indiana Jones and the Great Circle более трех часов кат-сцен, а это значит, что мы увидим много заскриптованного кинематографического экшена Инди.

Довольно интересно, что это примерно столько же внутриигровых кинематографических сцен, сколько и в последнем крупном релизе MachineGames, Wolfenstein 2: The New Colossus 2017 года, хотя пока неизвестно, насколько продолжительной будет полная игра в целом.

Indiana Jones and the Great Circle выйдет 9 декабря на Xbox Series X/S и ПК, а на PS5 — где-то весной 2025 года. MachineGames заявила, что игра нацелена на 60 FPS на обеих консолях Xbox.