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Indiana Jones and the Great Circle 09.12.2024
Экшен, Адвенчура, От первого лица
7.6 242 оценки

Indiana Jones and the Great Circle содержит более трех часов кинематографических роликов

monk70
Новости

Bethesda сообщила Rolling Stone, что в Indiana Jones and the Great Circle более трех часов кат-сцен, а это значит, что мы увидим много заскриптованного кинематографического экшена Инди.

Довольно интересно, что это примерно столько же внутриигровых кинематографических сцен, сколько и в последнем крупном релизе MachineGames, Wolfenstein 2: The New Colossus 2017 года, хотя пока неизвестно, насколько продолжительной будет полная игра в целом.

Indiana Jones and the Great Circle выйдет 9 декабря на Xbox Series X/S и ПК, а на PS5 — где-то весной 2025 года. MachineGames заявила, что игра нацелена на 60 FPS на обеих консолях Xbox.

13
6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
AndruhaGruz

Это отлично.

2
saa0891

Не слабо они кинца наснимали это больше чем полнометражный фильм.

0
Фризостат

В Сталкер 2 тоже много

-1
вупсич пупсич

Если за девушку нельзя играть, то мимо.

-2
Фризостат

"Indiana Jones" какая девушка?! 😂

0
cuckold

В Лару Крофт играйте

0